Cyber Snipa yeni oyuncu faresini satışa sunuyor: Silencer

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Bilgisayar çevre birimleri hazırlayan Cyber Snipa, yeni oyuncu faresini satışa sunuyor. Firma tarafından Silencer olarak isimlendirilen 126 x 84 x 42 mm boyutlarındaki yeni farenin tasarımında ergonomiye önem verildiği ve uzun süreli kullanımlarda oyuncuların rahat ettirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Kablolu yapıda olan ve USB ara birimini destekleyen Cyber Snipa Silencer, farklı oyunlar için özelleştirilebilir ağırlık mekanizmasına da sahip. Her biri 4.9 gram ağırlığında altı adet ağırlık ile gelen fare 9 adet programlanabilir buton ve 4 yönlü kaydırma tekerini üzerinde barındırıyor ayrıca 5000 dpi çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyor.

Ön sipariş listelerinde 55$ seviyesinden yer edinmeye başlayan Cyber Snipa Silencer'ın 18 Aralık itibariyle satışa sunulması bekleniyor.