Dacia Jogger için 'Uyku Paketi' duyuruldu: Haziran itibarıyla Türkiye'de de sunulacak

Uyku Paketi, InNature aksesuar serisinin bir parçası olarak ilk kez sunuluyor. Tüm Jogger donanım seviyelerinde mevcut olan Uyku Paketi, yolcu bölmesini sadece birkaç dakikada yatak odasına dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Çıkarılabilir bu aksesuar tüm Jogger araçlar ile uyumlu.
Toplamda 50 kilogramdan daha hafif olan pakette, yardım almadan iki dakikadan daha kısa sürede kurulabilen çift kişilik bir yatak, bir raf ve bir depolama alanı bulunuyor. Bu pratik ahşap aksesuar, birçok kullanıcının sahip olduğu (soğutucu veya portatif soba gibi) kamp ekipmanlarını tamamlamayı amaçlıyor.
Arka kapılardaki kayar yatak sistemi 190 cm x 130 cm ebatlarında bir şilte içeriyor. Bu kurulum, en az 60 cm baş mesafesi sağlıyor. Bunun dışında Dacia'nın InNature Uyku Paketi’ni tamamlayan "ışık ve mahremiyet kontrolü için tüm camlarda güneşlikler" ve "bagaj açıkken Jogger’a bağlanabilen ve ekstra uyku alanı sağlayan akıllı çadır" gibi aksesuarlar da mevcut.
Uyku Paketi Türkiye’de haziran ayından itibaren talep üzerine kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Özelliğin Türkiye fiyatı belli değil ancak Avrupa'da yeni satın alınan araçla birlikte tercih edilmesi halinde 1.490 euro fiyata sahip olacağı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez