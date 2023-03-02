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    Dacia Jogger için 'Uyku Paketi' duyuruldu: Haziran itibarıyla Türkiye'de de sunulacak

    Dacia Jogger'ı kamp yapmaya elverişli bir hale getiren Uyku Paketi, Haziran ayından itibaren Türkiye'de de opsiyon olarak sunulacak.                              
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    Dacia Jogger için 'Uyku Paketi' duyuruldu: Türkiye'ye de geliyor Tam Boyutta Gör
    Dacia, Avrupa'nın en ucuz 7 kişilik otomobili sloganıyla tanıtılan Jogger modeli için yeni Uyku Paketi özelliğini duyurdu. Opsiyonel olarak sunulan bu paket, Dacia Jogger'ı kamp yapmaya elverişli hale getiriyor.

    Uyku Paketi, InNature aksesuar serisinin bir parçası olarak ilk kez sunuluyor. Tüm Jogger donanım seviyelerinde mevcut olan Uyku Paketi, yolcu bölmesini sadece birkaç dakikada yatak odasına dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Çıkarılabilir bu aksesuar tüm Jogger araçlar ile uyumlu.

    Toplamda 50 kilogramdan daha hafif olan pakette, yardım almadan iki dakikadan daha kısa sürede kurulabilen çift kişilik bir yatak, bir raf ve bir depolama alanı bulunuyor. Bu pratik ahşap aksesuar, birçok kullanıcının sahip olduğu (soğutucu veya portatif soba gibi) kamp ekipmanlarını tamamlamayı amaçlıyor.

    Dacia Jogger için 'Uyku Paketi' duyuruldu: Türkiye'ye de geliyor Tam Boyutta Gör
    Bagaj kapağı kapandığında paket gizleniyor ve Jogger normal bir 5 kişilik araç gibi görünüyor. Zekice uygulanan mühendislik sayesinde paket kurulu olsa da (220 lt) depolama alanına her zaman imkân sağlıyor. Sistem, logolu kapağı kapatıldığında raf olarak da kullanılabiliyor.

    Arka kapılardaki kayar yatak sistemi 190 cm x 130 cm ebatlarında bir şilte içeriyor. Bu kurulum, en az 60 cm baş mesafesi sağlıyor. Bunun dışında Dacia'nın InNature Uyku Paketi’ni tamamlayan "ışık ve mahremiyet kontrolü için tüm camlarda güneşlikler" ve "bagaj açıkken Jogger’a bağlanabilen ve ekstra uyku alanı sağlayan akıllı çadır" gibi aksesuarlar da mevcut.

    Uyku Paketi Türkiye’de haziran ayından itibaren talep üzerine kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Özelliğin Türkiye fiyatı belli değil ancak Avrupa'da yeni satın alınan araçla birlikte tercih edilmesi halinde 1.490 euro fiyata sahip olacağı ifade ediliyor.

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    K
    koçari 2 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 4 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 7 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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