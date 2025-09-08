Tesla, Supercharger şarj ücretlerine bir zam daha yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerine 8 Eylül itibarıyla yeni bir zam yaptı. Böylece son iki ay içinde fiyatlar üçüncü kez artmış oldu. Daha önce 25 Temmuz tarihinde ve ardından 8 Ağustos tarihinde fiyatlar yükseltilmişti.

Tesla Supercharger ücretleri

Tesla marka araç sahipleri için kWh başına ücret 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükselirken, Tesla harici elektrikli araç kullanıcıları için fiyat 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıktı. Bu artışla birlikte Tesla sahipleri yüzde 4,7, diğer marka elektrikli araç sahipleri ise yüzde 18 oranında zamdan etkilendi.

Tesla Supercharger Şarj Ücretleri 8 Eylül 2025 Araç Eski Fiyat (8 Ağustos) Yeni fiyat Tesla sahipleri için 8,50 TL / Kwh 8,90 TL / Kwh Diğer araç sahipleri için 10,60 TL / Kwh 12,50 TL / Kwh Şarjsız bekleme ücreti 20 TL / dakika 20 TL / dakika

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında 25 Temmuz ve 8 Ağustos’ta da fiyat artışına gitmişti. Ağustos ayında Tesla araç sahiplerinin kWh ücreti 7,80 TL’den 8,50 TL’ye, diğer marka araçların ücreti ise 9,70 TL’den 10,60 TL’ye yükselmişti. Son düzenleme ile birlikte yalnızca Tesla araçları için uygulanan artış düşük tutulurken, diğer markalara yönelik fiyatlar rakip şarj operatörleriyle benzer seviyeye yaklaştırıldı.

Türkiye’deki Supercharger istasyonları, marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahiplerine açık. Daha önce rakiplerine göre görece uygun fiyatlar sunması nedeniyle bu istasyonlarda yoğunluk yaşanıyordu. Ancak son zamlarla birlikte özellikle Tesla dışı araç sahiplerinin tercihinde bir azalma olabileceği öngörülüyor.

Tesla’nın Türkiye’de şu anda Ankara, İstanbul (Gayrettepe ve Anadolu Yakası), Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Balıkesir, Akhisar, Gemlik, Çankırı Ilgaz ve Aydın gibi noktalarda aktif 16 adet Supercharger istasyonu bulunuyor.

