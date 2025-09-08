Tesla, Supercharger şarj ücretlerine bir zam daha yaptı

Tesla Supercharger ücretleri
Tesla marka araç sahipleri için kWh başına ücret 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükselirken, Tesla harici elektrikli araç kullanıcıları için fiyat 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıktı. Bu artışla birlikte Tesla sahipleri yüzde 4,7, diğer marka elektrikli araç sahipleri ise yüzde 18 oranında zamdan etkilendi.
|Araç
|Eski Fiyat (8 Ağustos)
|Yeni fiyat
|Tesla sahipleri için
|8,50 TL / Kwh
|8,90 TL / Kwh
|Diğer araç sahipleri için
|10,60 TL / Kwh
|12,50 TL / Kwh
|Şarjsız bekleme ücreti
|20 TL / dakika
|20 TL / dakika
Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarında 25 Temmuz ve 8 Ağustos’ta da fiyat artışına gitmişti. Ağustos ayında Tesla araç sahiplerinin kWh ücreti 7,80 TL’den 8,50 TL’ye, diğer marka araçların ücreti ise 9,70 TL’den 10,60 TL’ye yükselmişti. Son düzenleme ile birlikte yalnızca Tesla araçları için uygulanan artış düşük tutulurken, diğer markalara yönelik fiyatlar rakip şarj operatörleriyle benzer seviyeye yaklaştırıldı.
Türkiye’deki Supercharger istasyonları, marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahiplerine açık. Daha önce rakiplerine göre görece uygun fiyatlar sunması nedeniyle bu istasyonlarda yoğunluk yaşanıyordu. Ancak son zamlarla birlikte özellikle Tesla dışı araç sahiplerinin tercihinde bir azalma olabileceği öngörülüyor.
Tesla’nın Türkiye’de şu anda Ankara, İstanbul (Gayrettepe ve Anadolu Yakası), Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Balıkesir, Akhisar, Gemlik, Çankırı Ilgaz ve Aydın gibi noktalarda aktif 16 adet Supercharger istasyonu bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı
99 Kişi Okuyor (5 Üye, 94 Misafir) 13 Masaüstü 86 Mobil
1863 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, Tesla ve