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    Elon Musk, Tesla’nın gelecek planlarını açıkladı! Karşınızda Master Plan 3

    Elon Musk, sürdürülebilir enerji geleceğine giden bir yol olan yeni Master Plan 3 vizyonunu açıkladı. Milyarder CEO, şirketinin 'tamamen sürdürülebilir bir dünya' planlarını özetledi.
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    Elon Musk, Tesla Master Plan 3 ile gelecek vizyonunu açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Tesla'nın fosil yakıtları ortadan kaldırmak ve dünyayı sürdürülebilir enerjiye dönüştürmek için küresel çabaya öncülük edeceği “Master Plan 3” vizyonunu açıkladı. Tesla Master Plan 3 kısaca, daha çok elektrikli araba üretmeyi, yenilenebilir enerjiye geçişi ve sürdürülebilirliği temel alan bir vizyon beyanı konumunda.

    Musk, Tesla Master Plan 3 ile birlikte mevcut şebekeye yenilenebilir enerji eklemeyi, daha fazla elektrikli araç üretmeyi, evlere ve binalara ısı pompaları kurmayı, endüstriyel uygulamalar hidrojen kullanmayı, sürdürülebilir yakıtlı uçaklar ve tekneler inşa etmeyi planlıyor. Musk'ın planı "sürdürülebilir bir enerji uygarlığı" yaratmak diyebiliriz.

    10 trilyon dolar yatırım

    Tesla, yenilenebilir enerjiden güç alan bu sürdürülebilir geleceği gerçekleştirmek için 10 trilyon dolarlık yatırım alacağını tahmin ediyor. Musk bunun "küresel ekonomiye göre büyük bir sayı olmadığını" söyledi. Musk, "Dünya üzerinde sürdürülebilir bir enerjiye giden açık bir yol var. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesini gerektirmez. Sert olmamızı, elektriği kullanmayı bırakmamızı ve soğukta olmamızı falan gerektirmiyor.”

    Elon Musk, Tesla Master Plan 3 ile gelecek vizyonunu açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Bu vizyona ulaşmanın büyük bir kısmı, dünyanın enerji depolama kapasitesini 240 TWh'ye çıkarmak gerekiyor. Tesla yöneticileri, bunun önemli miktarda cevher çıkarmaya gerek kalmadan gerçekleştirilebileceğini söyledi. Musk, Dünya'daki tüm nikelin yalnızca yüzde 30'undan daha azına ihtiyaç duyulacağını iddia ediyor.

    Elon Musk, Tesla Master Plan 3 ile gelecek vizyonunu açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Musk, rüzgar ve güneş de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji tesislerinden ve plan için gerekli kurulumun Dünya yüzeyinin "yüzde 0,2'sinden daha azını" kaplayacağını söyledi. Tüm bunlar nasıl gerçekleşecek belirsiz ancak Musk, kısa süre içinde bir yönerge hazırlanacağının sözünü verdi.

    Plan hakkında soru işaretleri var

    Master Plan 3 duyurusu Tesla’nın Teksas Gigafactory tesisinde yapıldı ve beklenenin aksine yeni araçlardan söz edilmedi. Tesla sadece daha verimli üretim hattını sergiledi. Bu montaj hattında aracın sadece bir kez inşa edilmesi hedefleniyor ve buna boya işlemi de dahil. Ayrıca Tesla yeni nesil tahrik ünitelerinde nadir toprak mineralleri kullanmayacağını da söyledi.

    Öte yandan Tesla, 2006’da duyurulan ilk Master Plan hedeflerine ulaşılmış olsa da 2016 yılındaki Master Plan 2 hedefleri büyük ölçüde gerçekleşmedi. Master Plan 2, güneş enerjisinde büyüme, tüm ana kategorilerde birden fazla araç, tam otonom sistem ve sürücülerin Tesla araçlarıyla pasif gelir elde etmesini hedefleyen robotaksi ağı öngörüyordu. Bunlarda sadece minik adımlar atıldı.

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