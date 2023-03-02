Elon Musk, Tesla’nın gelecek planlarını açıkladı! Karşınızda Master Plan 3

Musk, Tesla Master Plan 3 ile birlikte mevcut şebekeye yenilenebilir enerji eklemeyi, daha fazla elektrikli araç üretmeyi, evlere ve binalara ısı pompaları kurmayı, endüstriyel uygulamalar hidrojen kullanmayı, sürdürülebilir yakıtlı uçaklar ve tekneler inşa etmeyi planlıyor. Musk'ın planı "sürdürülebilir bir enerji uygarlığı" yaratmak diyebiliriz.
10 trilyon dolar yatırım
Tesla, yenilenebilir enerjiden güç alan bu sürdürülebilir geleceği gerçekleştirmek için 10 trilyon dolarlık yatırım alacağını tahmin ediyor. Musk bunun "küresel ekonomiye göre büyük bir sayı olmadığını" söyledi. Musk, "Dünya üzerinde sürdürülebilir bir enerjiye giden açık bir yol var. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesini gerektirmez. Sert olmamızı, elektriği kullanmayı bırakmamızı ve soğukta olmamızı falan gerektirmiyor.”
Plan hakkında soru işaretleri var
Master Plan 3 duyurusu Tesla’nın Teksas Gigafactory tesisinde yapıldı ve beklenenin aksine yeni araçlardan söz edilmedi. Tesla sadece daha verimli üretim hattını sergiledi. Bu montaj hattında aracın sadece bir kez inşa edilmesi hedefleniyor ve buna boya işlemi de dahil. Ayrıca Tesla yeni nesil tahrik ünitelerinde nadir toprak mineralleri kullanmayacağını da söyledi.
Öte yandan Tesla, 2006’da duyurulan ilk Master Plan hedeflerine ulaşılmış olsa da 2016 yılındaki Master Plan 2 hedefleri büyük ölçüde gerçekleşmedi. Master Plan 2, güneş enerjisinde büyüme, tüm ana kategorilerde birden fazla araç, tam otonom sistem ve sürücülerin Tesla araçlarıyla pasif gelir elde etmesini hedefleyen robotaksi ağı öngörüyordu. Bunlarda sadece minik adımlar atıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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