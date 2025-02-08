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    Daha akıcı e-ink ekrana sahip akıllı telefon piyasaya sunuldu

    E-ink ekranlı cihazlar geliştiren Bigme, Hibreak Pro modelini piyasaya sürdü. Klasik e-ink ekranlı cihazlardan daha akıcı bir deneyim vadeden telefon, donanım anlamında da iddialı.
    Daha akıcı e-ink ekrana sahip akıllı telefon piyasaya sunuldu Tam Boyutta Gör
    E-ink ekranlı cihazlar geliştiren Bigme, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü e-ink ekranlı HiBreak isimli akıllı telefonundan sonra, daha gelişmiş özelliklere sahip Hibreak Pro modelini piyasaya sürdü.

    Bigme Hibreak Pro özellikleri

    6,13 inç büyüklüğünde siyah beyaz E-Ink ekrana sahip Hibreak Pro, 1648 x 824 piksel çözünürlüğü ile daha keskin görüntüler üretiyor. Ayrıca, e-ink ekranların can sıkıcı yönlerinden biri olan düşük tazeleme hızını geliştiren xRapid yenileme teknolojisiyle daha akıcı görüntüleme deneyimi sunuyor. Ancak 21 fps yenileme hızı hala günümüz akıllı telefonlarının oldukça gerisinde kalıyor.

    Hibreak Pro, donanım anlamında diğer Android tabanlı E Ink telefonlardan oldukça üstün. MediaTek Dimensity 1080'den güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Telefonda ayrıca 4.500 mAh batarya, 20 MP arka ve 5 MP ön kamera, 5G desteği, microSD yuvası, GPS, NFC, evrensel uzaktan kumanda olarak kullanmanızı sağlayan bir IR portu, Android 14 işletim sistemi ve güç düğmesine entegere bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

    Günümüz akıllı telefonlarının göz yoran ekranlarından uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Bigme Hibreak Pro, şu anda şirketin online mağazasından 439 dolar ön sipariş fiyatıyla satın alınabiliyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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