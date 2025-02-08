Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör E-ink ekranlı cihazlar geliştiren Bigme, geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü e-ink ekranlı HiBreak isimli akıllı telefonundan sonra, daha gelişmiş özelliklere sahip Hibreak Pro modelini piyasaya sürdü.

Bigme Hibreak Pro özellikleri

6,13 inç büyüklüğünde siyah beyaz E-Ink ekrana sahip Hibreak Pro, 1648 x 824 piksel çözünürlüğü ile daha keskin görüntüler üretiyor. Ayrıca, e-ink ekranların can sıkıcı yönlerinden biri olan düşük tazeleme hızını geliştiren xRapid yenileme teknolojisiyle daha akıcı görüntüleme deneyimi sunuyor. Ancak 21 fps yenileme hızı hala günümüz akıllı telefonlarının oldukça gerisinde kalıyor.

Samsung S25 Ultra Enterprise Edition ön siparişe açıldı 1 gün önce eklendi

Hibreak Pro, donanım anlamında diğer Android tabanlı E Ink telefonlardan oldukça üstün. MediaTek Dimensity 1080'den güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Telefonda ayrıca 4.500 mAh batarya, 20 MP arka ve 5 MP ön kamera, 5G desteği, microSD yuvası, GPS, NFC, evrensel uzaktan kumanda olarak kullanmanızı sağlayan bir IR portu, Android 14 işletim sistemi ve güç düğmesine entegere bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Günümüz akıllı telefonlarının göz yoran ekranlarından uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Bigme Hibreak Pro, şu anda şirketin online mağazasından 439 dolar ön sipariş fiyatıyla satın alınabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Daha akıcı e-ink ekrana sahip akıllı telefon piyasaya sunuldu