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    Anlık Bildirim

    WhatsApp mesajlarını görünmeden okuyun: İşte WhatsApp mavi tik kapatma yolu

    WhatsApp'ta görüldü işareti (okundu bilgisi) nasıl kapatılır merak edenler buraya! İşte Android & iPhone için WhatsApp mavi tik kapatma adımları:                

    WhatsApp’ta mavi tik, birisinin mesajınızı okuduğunu gösteren işarettir. Mesajınız her okunduğunda yanında bu işaret çıkar. Mesajınızın görüldüğünü ve iletildiğini onaylamanıza yardımcı olsalar da, hızlı yanıt verme konusunda üzerinde bir baskı hissedebilirsiniz. Ya mesajı yanıtlayacak vaktiniz yoksa? Neyse ki, görüldü işaretini kapatmanın ve kişinin haberi olmadan mesajı okumanın bir yolu var. WhatsApp’ta mavi tik kapatmak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

    WhatsApp mavi tik kapatma nasıl yapılır ✔️

    whatsapp görüldü işareti kapatma yolu Tam Boyutta Gör
    WhatsApp okundu bilgisi, mesajınızın alıcı tarafından okunduğunu size bildirir ve bu, iki mavi tik işaretiyle gösterilir. Mavi tik, alıcı sohbeti açıp mesajınızı görüntülediğinde mesajın yanında çıkar. Bu özellik, mesajınızın iletildiğini ve okunduğunu anlamanıza yardımcı olması açısından faydalı olsa da sizi hemen yanıt vermeye zorlar, WhatsApp’a girdiğinizi de açığa çıkartır. Neyse ki görünmeden mesajları okumanın bir yolu var. Peki, WhatsApp’ta görüldü işareti nasıl kapatılır? İşte adım adım WhatsApp mavi tik kapatma 👇🏻
    1. WhatsApp’ı açın.
    2. Mavi tik kapatmak için Ayarlar’a girin.
    3. Gizlilik’e dokunun.
    4. Okundu bilgisini kapatın.
    5. Mesajlar okunduğunda artık görüldü işareti çıkmayacak.

    WhatsApp görüldü işaretini kapatmak, grup sohbetlerindeki okundu bilgisini veya sesli mesajlardaki oynatıldı bilgisini devre dışı bırakmaz. Bu ayarları devre dışı bırakmanız mümkün değildir.

    WhatsApp okundu bilgisini kapatırsak ne olur 🤔

    WhatsApp'ta okundu bilgisini kapatırsanız, durum güncellemenizi kimlerin görüntülediğini göremezsiniz. Diğer kullanıcılar da durum güncellemelerini sizin görüntüleyip görüntülemediğinizi görmez. Ayrıca okundu bilgisini kapatırsanız, kişilerinizin de okundu bilgisini göremezsiniz.

    WhatsApp okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Bu, mavi tiki sevmeyenler, WhatsApp’ta görüldü atmadan mesaja nasıl bakılır merak edenler için en hızlı ve basit yoldur. Buradaki adımlarla Android ve iPhone için WhatsApp mavi tik kapatma yolunu öğrenebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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