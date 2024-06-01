WhatsApp mesajlarını görünmeden okuyun: İşte WhatsApp mavi tik kapatma yolu

WhatsApp’ta mavi tik, birisinin mesajınızı okuduğunu gösteren işarettir. Mesajınız her okunduğunda yanında bu işaret çıkar. Mesajınızın görüldüğünü ve iletildiğini onaylamanıza yardımcı olsalar da, hızlı yanıt verme konusunda üzerinde bir baskı hissedebilirsiniz. Ya mesajı yanıtlayacak vaktiniz yoksa? Neyse ki, görüldü işaretini kapatmanın ve kişinin haberi olmadan mesajı okumanın bir yolu var. WhatsApp’ta mavi tik kapatmak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.
WhatsApp mavi tik kapatma nasıl yapılır ✔️
- WhatsApp’ı açın.
- Mavi tik kapatmak için Ayarlar’a girin.
- Gizlilik’e dokunun.
- Okundu bilgisini kapatın.
- Mesajlar okunduğunda artık görüldü işareti çıkmayacak.
WhatsApp görüldü işaretini kapatmak, grup sohbetlerindeki okundu bilgisini veya sesli mesajlardaki oynatıldı bilgisini devre dışı bırakmaz. Bu ayarları devre dışı bırakmanız mümkün değildir.
WhatsApp okundu bilgisini kapatırsak ne olur 🤔
WhatsApp'ta okundu bilgisini kapatırsanız, durum güncellemenizi kimlerin görüntülediğini göremezsiniz. Diğer kullanıcılar da durum güncellemelerini sizin görüntüleyip görüntülemediğinizi görmez. Ayrıca okundu bilgisini kapatırsanız, kişilerinizin de okundu bilgisini göremezsiniz.
WhatsApp okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Bu, mavi tiki sevmeyenler, WhatsApp’ta görüldü atmadan mesaja nasıl bakılır merak edenler için en hızlı ve basit yoldur. Buradaki adımlarla Android ve iPhone için WhatsApp mavi tik kapatma yolunu öğrenebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.