WhatsApp mesajlarını görünmeden okuyun: İşte WhatsApp mavi tik kapatma yolu

WhatsApp’ta mavi tik, birisinin mesajınızı okuduğunu gösteren işarettir. Mesajınız her okunduğunda yanında bu işaret çıkar. Mesajınızın görüldüğünü ve iletildiğini onaylamanıza yardımcı olsalar da, hızlı yanıt verme konusunda üzerinde bir baskı hissedebilirsiniz. Ya mesajı yanıtlayacak vaktiniz yoksa? Neyse ki, görüldü işaretini kapatmanın ve kişinin haberi olmadan mesajı okumanın bir yolu var. WhatsApp’ta mavi tik kapatmak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

WhatsApp mavi tik kapatma nasıl yapılır ✔️ Tam Boyutta Gör WhatsApp okundu bilgisi, mesajınızın alıcı tarafından okunduğunu size bildirir ve bu, iki mavi tik işaretiyle gösterilir. Mavi tik, alıcı sohbeti açıp mesajınızı görüntülediğinde mesajın yanında çıkar. Bu özellik, mesajınızın iletildiğini ve okunduğunu anlamanıza yardımcı olması açısından faydalı olsa da sizi hemen yanıt vermeye zorlar, WhatsApp’a girdiğinizi de açığa çıkartır. Neyse ki görünmeden mesajları okumanın bir yolu var. Peki, WhatsApp’ta görüldü işareti nasıl kapatılır? İşte adım adım WhatsApp mavi tik kapatma 👇🏻 WhatsApp’ı açın. Mavi tik kapatmak için Ayarlar’a girin. Gizlilik’e dokunun. Okundu bilgisini kapatın. Mesajlar okunduğunda artık görüldü işareti çıkmayacak. WhatsApp görüldü işaretini kapatmak, grup sohbetlerindeki okundu bilgisini veya sesli mesajlardaki oynatıldı bilgisini devre dışı bırakmaz. Bu ayarları devre dışı bırakmanız mümkün değildir.

WhatsApp çevrimiçi kapatma nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

WhatsApp okundu bilgisini kapatırsak ne olur 🤔 WhatsApp'ta okundu bilgisini kapatırsanız, durum güncellemenizi kimlerin görüntülediğini göremezsiniz. Diğer kullanıcılar da durum güncellemelerini sizin görüntüleyip görüntülemediğinizi görmez. Ayrıca okundu bilgisini kapatırsanız, kişilerinizin de okundu bilgisini göremezsiniz.

WhatsApp okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Bu, mavi tiki sevmeyenler, WhatsApp’ta görüldü atmadan mesaja nasıl bakılır merak edenler için en hızlı ve basit yoldur. Buradaki adımlarla Android ve iPhone için WhatsApp mavi tik kapatma yolunu öğrenebilirsiniz.

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WhatsApp mavi tik (görüldü işareti) kapatma nasıl yapılır?