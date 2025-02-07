Samsung, iş kullanıcılarına özel Galaxy S25 modelini çıkardı

Samsung S25 Enterprise modeliyle Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan S25 serisi arasında dikkate değer veya önemli bir fark yok. İş için Galaxy S25 telefonlar, Samsung Knox paketine bir yıllık abonelik ve üç yıllık iş desteğiyle geliyor. Enterprise sürümlerinde ayrıca Microsoft ve Google Cloud verimlilik araçları yüklü geliyor.
Samsung, bu cihazlara da yedi yıl Android ve güvenlik güncellemeleri sunacak.
Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition, 12 GB RAM 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Cihazın yalnızca Titanyum Siyah renk seçeneği bulunuyor. 1269 pound fiyat etiketiyle ön siparişte. Galaxy S25 Enterprise Edition ise 12 GB RAM 128 GB dahili depolamayla geliyor. Gümüş renk seçeneğiyle 819 pound fiyata satışta.Kaynakça https://www.samsung.com/tr/business/smartphones/ https://www.samsung.com/uk/business/smartphones/galaxy-s/galaxy-s25-ultra-titanium-black-256gb-enterprise-edition-sm-s938bzkdeeb/buy/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.