Samsung, iş kullanıcılarına özel Galaxy S25 modelini çıkardı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Avrupa’da Galaxy S25 ve S25 Ultra Enterprise Edition’ı ön siparişe açtı. Peki, iş için Galaxy S25 modelleri farklı olarak neler sunuyor?

Samsung S25 Enterprise modeliyle Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan S25 serisi arasında dikkate değer veya önemli bir fark yok. İş için Galaxy S25 telefonlar, Samsung Knox paketine bir yıllık abonelik ve üç yıllık iş desteğiyle geliyor. Enterprise sürümlerinde ayrıca Microsoft ve Google Cloud verimlilik araçları yüklü geliyor.

Samsung, bu cihazlara da yedi yıl Android ve güvenlik güncellemeleri sunacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. önce eklendi

Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition, 12 GB RAM 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Cihazın yalnızca Titanyum Siyah renk seçeneği bulunuyor. 1269 pound fiyat etiketiyle ön siparişte. Galaxy S25 Enterprise Edition ise 12 GB RAM 128 GB dahili depolamayla geliyor. Gümüş renk seçeneğiyle 819 pound fiyata satışta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung S25 Ultra Enterprise Edition ön siparişe açıldı