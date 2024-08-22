Enerjisini kablosuz olarak alan e-ink ekran geliştirildi

Maksimum güç tüketimi sadece 500 mW
Ancak bu ekran, e-kitap okuyucular için değil, reklam panoları ve bilgi ekranları gibi kullanımlar için geliştirildi. Digital View şirketi tarafından geliştirilen paneller, ihtiyaç duyduğu enerjiyi Wi-Charge isimli kablosuz güç modülünden alıyor.
Yerleşik Wi-Fi, her zaman açık ekrana uzaktan güncellemeler alabilirken, bir üst paneldeki Wi-Charge modülü aynı anda birden fazla ünitenin kablosuz olarak güç almasını sağlıyor. Her ekran için maksimum güç tüketiminin, Wi-Fi bağlantısı, görüntü/bilgi alma ve yazma işlemleri için yaklaşık 500 mW olduğu belirtiliyor. Bekleme modunda ise çok daha az enerji tüketimi gerçekleşiyor.
Wi-Charge, her vericinin 9 metre ve üstü mesafeden gücü Digital View ekranlarına yerleştirilen başparmak büyüklüğündeki alıcılara iletmek için kızılötesi teknolojisini kullandığını söylüyor.
13,3 inç büyüklüğündeki E-Ink Spectra 6 renkli ePaper ekranı 1.200 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, dahili Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantılarını barındırıyor. Ekran, diğer e-ink ekranlar gibi doğal ışığı yansıtarak çalıştığı için, çok parlak ortam koşullarında dahi rahatlıkla okunabiliyor. En önemli avantajı ise, kablolara veya pile ihtiyaç duymadığı için, ekranların yerleştirilmesinde çok büyük esneklik sağlaması.Kaynakça https://newatlas.com/technology/color-epaper-display-wireless-power/ https://www.digitalview.com/epaper/monitor-esp6-13.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.