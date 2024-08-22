Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Genellikle e-kitap okuyucularda karşımıza çıkan e-ink ekranlar, göz sağlığına faydalı olmasının yanında düşük güç tüketimiyle de biliniyor. Bu yeni ekran, işi bir kademe daha ileri götürerek enerjisini kablosuz olarak alarak herhangi bir pile veya prize ihtiyaç duymuyor.

Maksimum güç tüketimi sadece 500 mW

Ancak bu ekran, e-kitap okuyucular için değil, reklam panoları ve bilgi ekranları gibi kullanımlar için geliştirildi. Digital View şirketi tarafından geliştirilen paneller, ihtiyaç duyduğu enerjiyi Wi-Charge isimli kablosuz güç modülünden alıyor.

Yerleşik Wi-Fi, her zaman açık ekrana uzaktan güncellemeler alabilirken, bir üst paneldeki Wi-Charge modülü aynı anda birden fazla ünitenin kablosuz olarak güç almasını sağlıyor. Her ekran için maksimum güç tüketiminin, Wi-Fi bağlantısı, görüntü/bilgi alma ve yazma işlemleri için yaklaşık 500 mW olduğu belirtiliyor. Bekleme modunda ise çok daha az enerji tüketimi gerçekleşiyor.

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Wi-Charge, her vericinin 9 metre ve üstü mesafeden gücü Digital View ekranlarına yerleştirilen başparmak büyüklüğündeki alıcılara iletmek için kızılötesi teknolojisini kullandığını söylüyor.

13,3 inç büyüklüğündeki E-Ink Spectra 6 renkli ePaper ekranı 1.200 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, dahili Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantılarını barındırıyor. Ekran, diğer e-ink ekranlar gibi doğal ışığı yansıtarak çalıştığı için, çok parlak ortam koşullarında dahi rahatlıkla okunabiliyor. En önemli avantajı ise, kablolara veya pile ihtiyaç duymadığı için, ekranların yerleştirilmesinde çok büyük esneklik sağlaması.

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Enerjisini kablosuz olarak alan e-ink ekran geliştirildi