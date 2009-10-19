Dane-Elec USB 3.0 destekli HDD ve SSD sürücülerini duyurdu

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Anakart üreticilerinin SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilere destek veren yeni modeller için çalışmaları devam ediyor. Gigabyte'ın P55A-UD4 modeli gibi yeni nesil teknolojilerlel donatılan anakartların yıl sona ermeden satışa sunulması beklenirken, yüksek veri transfer hızı vaat eden yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanabilen depolama sürücüleride gün ışığına çıkmaya başladı.

Dane-Elec firması USB 3.0 standardıyla uyumlu tamamı harici formdaki yeni HDD ve SSD sürücülerini tanıttı. 2.5-inç ve 3.5-inç olmak üzere iki farklı forma sahip olan USB 3.0 destekli harici sürücülerin 500GB'dan 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulacağı açıklanırken, Extreme SuperSpeed serisi yeni SSD modellerinde ise kapasitenin 80GB/160GB olduğu açıklandı.

Intel'in X25-M serisi SSD çözümlerini temel alan NAND flash tabanlı depolama sürücülerinin 250MB/sn'ye varan veri transfer hızı sundukları belirtiliyor. USB 2.0 ile kıyaslandığında teorik olarak 10 kata varan oranda daha yüksek transfer hızı vaat eden USB 3.0 teknolojisinin desteklendiği yeni sürücülerin 11 Aralık'ta satışa sunulacağı, fiyatların ise modeline göre 180$-800$ arasında olacağı bildirildi.