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Dane-Elec USB 3.0 destekli HDD ve SSD sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dane-Elec USB 3.0 destekli HDD ve SSD sürücülerini duyurdu
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Anakart üreticilerinin SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilere destek veren yeni modeller için çalışmaları devam ediyor. Gigabyte'ın P55A-UD4 modeli gibi yeni nesil teknolojilerlel donatılan anakartların yıl sona ermeden satışa sunulması beklenirken, yüksek veri transfer hızı vaat eden yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanabilen depolama sürücüleride gün ışığına çıkmaya başladı.

Dane-Elec firması USB 3.0 standardıyla uyumlu tamamı harici formdaki yeni HDD ve SSD sürücülerini tanıttı. 2.5-inç ve 3.5-inç olmak üzere iki farklı forma sahip olan USB 3.0 destekli harici sürücülerin 500GB'dan 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulacağı açıklanırken, Extreme SuperSpeed serisi yeni SSD modellerinde ise kapasitenin 80GB/160GB olduğu açıklandı.

Intel'in X25-M serisi SSD çözümlerini temel alan NAND flash tabanlı depolama sürücülerinin 250MB/sn'ye varan veri transfer hızı sundukları belirtiliyor. USB 2.0 ile kıyaslandığında teorik olarak 10 kata varan oranda daha yüksek transfer hızı vaat eden USB 3.0 teknolojisinin desteklendiği yeni sürücülerin 11 Aralık'ta satışa sunulacağı, fiyatların ise modeline göre 180$-800$ arasında olacağı bildirildi.


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simplethinks 10 yıl
usb3 ve sata3 bunları kullanacak ssd ler lazım ama fiyatlar uçuk bilgisayarın en yavaş bileşeni harddisk
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milyondabir 10 yıl
gelsede 800$ alsak raid yapsak dimi )
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suslu76 10 yıl
sata2 sınırlarını zorlayacak bir cihaz mevcut mu?
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neXXen 10 yıl
Şu an bazı anakartlarda sata3.0 destegi var ama usb3.0 yok sanırım.Zamanla cogalıcaktır bekleyelim.
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CoreXXX 10 yıl
daha yeni bir teknoloji hemşerim, boyacı küpü değil pat diye çoğalsın, garip bir yorum olmuş:)
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TELESCOPE 10 yıl

CoreXXX

daha yeni bir teknoloji hemşerim, boyacı küpü değil pat diye çoğalsın, garip bir yorum olmuş:)



yani
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sertacaygun 10 yıl
Ahh bir de adamgibi USB 3.0 Anakartlar çoğalsa...
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