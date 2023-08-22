Gelecek, yaklaşıyor: DARPA’nın LunA-10 projesi Ay ekonomisine ışık tutuyor

DARPA, Ay ekonomisi üzerinde çalışıyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme ajansı olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), ARPANET'i oluşturmasıyla tanınır. ARPANET'in orijinal internet devrimini başlatması gibi, ABD federal ajansı da şimdi yeni bir uzay ekonomisini teşvik etmek için entegre bir Ay altyapısı üzerinde çalışıyor.
Kısa süre önce açıklanan 10 Yıllık Ay Mimarisi (LunA-10) çalışması, işbirliği içinde çalışabilecek temel teknoloji konseptlerinin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. DARPA'nın amacı, izole bilimsel çalışmalardan, şirketler ve kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik eden bir dizi ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir sistemlere geçiş yapabilmek. DARPA, bu tür birlikte çalışabilir sistemlerin öneminin, Ay'ın ayak izini en aza indirme ve gelecekteki Ay hizmetlerinden para kazanma fırsatları yaratma yeteneklerinde yattığını belirtiyor.
Katılımcı model kullanılacak
Yedi aylık bir süreyi kapsayan LunA-10, DARPA tarafından açıklandığı üzere, işbirliğine dayalı altyapı yatırımları yoluyla hızlı bilimsel ve ticari fırsatları tanımlamak için analitik bir çerçeve oluşturacak. Son başvuru tarihi 25 Eylül 2023 olan LunA-10’a seçilen projelere 1.000.000 doları aşmayacak bir ödül de verilecek.Kaynakça https://www.techspot.com/news/99860-darpa-luna-10-project-plans-create-common-framework.html https://www.darpa.mil/news-events/2023-08-15 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.