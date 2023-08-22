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    Gelecek, yaklaşıyor: DARPA’nın LunA-10 projesi Ay ekonomisine ışık tutuyor

    Ay’da insanların yaşamaya başlaması ve ekonomik faaliyetlerde bulunması hayal olmaktan çıkıyor. DARPA'nın LunA-10 projesi, Ay ekonomisi için ortak bir çerçeve ortaya koyuyor.
    DARPA’nın LunA-10 projesi Ay ekonomisine ışık tutuyor Tam Boyutta Gör
    Güneş battığında net bir şekilde ortaya çıkan Ay ve onu görsel şöleni binlerce yıldır insanların hayalini süslüyor. Hemen yanımızdaki uyduya gitmek ve belki de oraya yerleşmek bir hayal olmaktan çıkarken gelecek tam anlamıyla geliyor. DARPA ise LunA-10 projesi ile bu hayallerin gerçekleşmesi için gerekli olan temel altyapı için zemin hazırlıyor.

    DARPA, Ay ekonomisi üzerinde çalışıyor

    ABD Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme ajansı olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), ARPANET'i oluşturmasıyla tanınır. ARPANET'in orijinal internet devrimini başlatması gibi, ABD federal ajansı da şimdi yeni bir uzay ekonomisini teşvik etmek için entegre bir Ay altyapısı üzerinde çalışıyor.

    Kısa süre önce açıklanan 10 Yıllık Ay Mimarisi (LunA-10) çalışması, işbirliği içinde çalışabilecek temel teknoloji konseptlerinin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. DARPA'nın amacı, izole bilimsel çalışmalardan, şirketler ve kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik eden bir dizi ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir sistemlere geçiş yapabilmek. DARPA, bu tür birlikte çalışabilir sistemlerin öneminin, Ay'ın ayak izini en aza indirme ve gelecekteki Ay hizmetlerinden para kazanma fırsatları yaratma yeteneklerinde yattığını belirtiyor.

    Katılımcı model kullanılacak

    DARPA’nın LunA-10 projesi Ay ekonomisine ışık tutuyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2022 ile 2032 yılları arasında Ay'a 400'den fazla görevin fırlatılmasını öngörüyor. LunA-10'un amacı, hem devlet hem de ticari uzay sektörlerinde uygulama alanı bulabilecek kritik Ay teknolojileri için bir "hızlandırıcı" görevi görmek olacak. Bu girişim, Ay yüzeyinde yeni bir "ekonomik canlılığı" teşvik etmeyi amaçlıyor diyebiliriz. LunA-10, öncelikle gelecek vaat eden ay ekonomisinin pazar analizi yoluyla belirlenen kilit alanlara odaklanacak. Bu alanlar transit ve mobilite, enerji ve iletişimin yanı sıra potansiyel olarak çığır açan yörünge veya yüzey altyapısı konseptlerini kapsıyor.

    Yedi aylık bir süreyi kapsayan LunA-10, DARPA tarafından açıklandığı üzere, işbirliğine dayalı altyapı yatırımları yoluyla hızlı bilimsel ve ticari fırsatları tanımlamak için analitik bir çerçeve oluşturacak. Son başvuru tarihi 25 Eylül 2023 olan LunA-10’a seçilen projelere 1.000.000 doları aşmayacak bir ödül de verilecek.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/99860-darpa-luna-10-project-plans-create-common-framework.html https://www.darpa.mil/news-events/2023-08-15
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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