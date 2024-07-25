Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Matematikçileri büyüleyen gizemli sembol: Pi (π) sayısı nedir, nasıl bulunur?

    Matematikteki en gizemli ve ilgi uyandıran sembol olarak bahsedilen ve 4000 yıldır hayatımızda olan Pi sayısı nedir, nasıl bulunur, kaç basamaklıdır? İşte Pi değeri hakkında her şey: 

    Pi, 4000 yıldır matematikçileri büyüleyen, dünya çapında bilim insanları, mühendisler ve öğrencilerin de daireler üzerine tartışırken kullandığı sayı.  Nadir rastlanan matematiksel sabit; şaşmaz derecede doğru, aynı zamanda hiç bitmeyen bir oran. Pi’nin geçmişi ve tarihi hakkında en bilgili kişilerden William L. Schaaf der ki: “Matematikte hiçbir simge pi sayısı kadar gizem, romantizm, yanılgı ve insan ilgisi yaratmamıştır.” Peki, pi sayısı nedir, kim bulmuştur? Pi sayısı kaç basamaklıdır, nasıl bulunur? İşte tüm bu soruların yanıtı rehber yazımızda.

    Pi sayısı nedir ❓

    pi sayısı nedir ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır ve yaklaşık olarak 3,14159’a eşittir. Daire ister büyük ister küçük olsun pi’nin değeri aynı kalır. Pi’nin sembolü π ile gösterilir ve “pi” olarak telaffuz edilir. Yunan alfabesinin 16. harfidir ve matematiksel bir sabiti temsil etmek için kullanılır.

    Pi, yayların veya diğer eğrilerin uzunlukları, elipslerin, dilimlerin ve diğer eğri yüzeylerin alanları ve birçok katının hacimlerini içeren problemleri çözmek için kullanılır. Ayrıca sarkaçların hareketini, sicimlerin titreşimini ve alternatif elektrik akımlarını tanımlamak için çeşitli fizik ve mühendislik formüllerinde kullanılır.

    Pi sayısı kaçtır, nasıl bulunur 📐

    pi sayısı kaç, hesaplama formülü nedir Tam Boyutta Gör
    Pi, ondalık ve kesirli olmak üzere iki farklı şekilde ifade edilir. Pi değeri kesirli 22/7, ondalık 3,14’tür.

    Pi'nin irrasyonel bir sayı olduğu, yani virgülden sonraki rakamların sonsuz olduğu ve sonu olmayan bir değer olduğu bilinir. Bu nedenle günlük hesaplamalarda 22/7 kullanılır. "π" herhangi iki sayının oranına eşit değildir, bu da onu irrasyonel bir sayı yapar.

    Pi, bir orandır ve daireden elde edilir. Bir dairenin çapı ve çevresi biliniyorsa, pi değeri çevrenin çapa bölünmesiyle hesaplanır.

    Pi sayısı hesaplama formülü; π = Dairenin çevresi / çapı

    Pi sayısı kaç basamaklıdır 🔢

    pi sayısı kaç basamaklı 2024 Tam Boyutta Gör
    Genellikle 3,14 olarak kısaltılan Pi, irrasyonel bir sayıdır; yani sonsuz sayıda tekrarlanmayan ondalık basamağa sahiptir. Pi’nin gizli ondalık basamaklarını çözmenin matematik üzerinde gerçek bir etkisi yoktur çünkü; hesaplamalar nadiren birkaç düzine rakamdan fazlasını gerektirir. Örneğin; NASA bilim insanlarının evreni anlamak için pi sayısının yalnızca ilk 15-16 ondalık basamağını bilmesi yeterlidir.

    Kaliforniya merkezli bir ABD bilgisayar depolama şirketi olan Solidigm, 14 Mart olarak kutlanan Pi gününde yaptığı açıklamada pi sayısının yaklaşık 105 trilyon ondalık basamağa kadar hesapladığını açıklamıştır. Merak edenler için, Pi sayısının 105 trilyonuncu basamağı 6’dır. Bu hesaplamanın 75 gün sürdüğü, 36 SSD’ye toplamda yaklaşık 1 petabayt veri depolanarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

    Pi sayısı tamamı: 3.141592653589793

    Pi sayısının ilk 100 basamağı: 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679.

    Pi sayısının ilk 200 basamağı:

    3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679 821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644 2881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458 7006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057270 3657759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362 440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176

    Pi sayısının tarihçesi 📅

    pi sayısını tarihi Tam Boyutta Gör
    Pi’nin (π) ilk kullanımı Babil’de 4000 yıl öncesine dayanıyor. Eski Babilliler, bir dairenin alanını yarıçapının karesinin 3 katını alarak hesaplamışlar; Bu da pi = 3 değerini vermiş. Bir Babil tableti (yaklaşık M.Ö. 1900 - 1680) pi için 3,125 değerini gösteriyor. Rhind Papirüsü (M.Ö. yaklaşık 1650), bize eski Mısır matematiği hakkında fikir veriyor. Mısırlılar, bir dairenin alanını pi için yaklaşık 3,1605 değerini veren bir formülle hesaplamışlar.

    İlk pi hesaplaması, antik dünyanın en büyük matematikçilerinden biri olan Arşimet (M.Ö. 287 - 212) tarafından yapılmıştır. Arşimet, Pi’nin ilk birkaç ondalık basamağını hesaplayan ilk algoritmayı oluşturmuştur. Bir dairenin içine ve dışına altıgenler çizmiş, daha sonra 96 kenarlı bir çokgene ulaşana kadar sayıyı katlamış. Yunan matematikçi bu algoritma ile Pi’nin ilk ondalık sayısı olan 3,14’ü belirlemeyi başarmıştır.

    Benzer bir yaklaşım, Çinli matematikçi ve gökbilimci olan Zu Chongzhi (429-501) tarafından da kullanılmıştır. Zu Chongzhi, bir dairenin çevresinin çapına oranının değerini 355/113 olarak hesaplamıştır.

    Pi’nin tüm rakamlarını yazmanın matematiksel açıdan imkansız olduğu söylenir. Matematikçiler, 1709 yılında hiç bitmeyen bu sayıyı temsilen Yunanca π harfini kullanarak bu sorunu çözmüşler.

    Bu rehber yazıda 4000 yıldır varolan ve matematikçileri büyüleyen, dünya çapında öğrenciler, mühendisler ve bilim insanlarının da kullandığı matematiksel sabitlerden biri olan Pi sayısı (π) nedir, nasıl bulunur ve kaç basamaklıdır gibi sıkça merak edilen soruları yanıtladık.

    Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/Pi https://www.wikidata.org/wiki/Q167 https://www.google.com/search?kgmid=/m/05wjw
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eat6 şanzıman nasıl klima dry ne demek kulaç boyu boy ilişkisi burner ne işe yarar trafik cezasına itiraz ettim kazandım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X1504ZA-BQ086
    ASUS Notebook Laptop X1504ZA-BQ086
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız