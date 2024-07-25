Matematikçileri büyüleyen gizemli sembol: Pi (π) sayısı nedir, nasıl bulunur?

- Pi sayısı nedir ❓
- Pi sayısı kaçtır, nasıl bulunur 📐
- Pi sayısı kaç basamaklıdır 🔢
- Pi sayısının tarihçesi 📅
- Yorumlar
Pi, 4000 yıldır matematikçileri büyüleyen, dünya çapında bilim insanları, mühendisler ve öğrencilerin de daireler üzerine tartışırken kullandığı sayı. Nadir rastlanan matematiksel sabit; şaşmaz derecede doğru, aynı zamanda hiç bitmeyen bir oran. Pi’nin geçmişi ve tarihi hakkında en bilgili kişilerden William L. Schaaf der ki: “Matematikte hiçbir simge pi sayısı kadar gizem, romantizm, yanılgı ve insan ilgisi yaratmamıştır.” Peki, pi sayısı nedir, kim bulmuştur? Pi sayısı kaç basamaklıdır, nasıl bulunur? İşte tüm bu soruların yanıtı rehber yazımızda.
Pi sayısı nedir ❓
Pi, yayların veya diğer eğrilerin uzunlukları, elipslerin, dilimlerin ve diğer eğri yüzeylerin alanları ve birçok katının hacimlerini içeren problemleri çözmek için kullanılır. Ayrıca sarkaçların hareketini, sicimlerin titreşimini ve alternatif elektrik akımlarını tanımlamak için çeşitli fizik ve mühendislik formüllerinde kullanılır.
Pi sayısı kaçtır, nasıl bulunur 📐
Pi'nin irrasyonel bir sayı olduğu, yani virgülden sonraki rakamların sonsuz olduğu ve sonu olmayan bir değer olduğu bilinir. Bu nedenle günlük hesaplamalarda 22/7 kullanılır. "π" herhangi iki sayının oranına eşit değildir, bu da onu irrasyonel bir sayı yapar.
Pi, bir orandır ve daireden elde edilir. Bir dairenin çapı ve çevresi biliniyorsa, pi değeri çevrenin çapa bölünmesiyle hesaplanır.
Pi sayısı hesaplama formülü; π = Dairenin çevresi / çapı
Pi sayısı kaç basamaklıdır 🔢
Kaliforniya merkezli bir ABD bilgisayar depolama şirketi olan Solidigm, 14 Mart olarak kutlanan Pi gününde yaptığı açıklamada pi sayısının yaklaşık 105 trilyon ondalık basamağa kadar hesapladığını açıklamıştır. Merak edenler için, Pi sayısının 105 trilyonuncu basamağı 6’dır. Bu hesaplamanın 75 gün sürdüğü, 36 SSD’ye toplamda yaklaşık 1 petabayt veri depolanarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Pi sayısı tamamı: 3.141592653589793
Pi sayısının ilk 100 basamağı: 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679.
Pi sayısının ilk 200 basamağı:
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679 821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644 2881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458 7006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057270 3657759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362 440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176
Pi sayısının tarihçesi 📅
İlk pi hesaplaması, antik dünyanın en büyük matematikçilerinden biri olan Arşimet (M.Ö. 287 - 212) tarafından yapılmıştır. Arşimet, Pi’nin ilk birkaç ondalık basamağını hesaplayan ilk algoritmayı oluşturmuştur. Bir dairenin içine ve dışına altıgenler çizmiş, daha sonra 96 kenarlı bir çokgene ulaşana kadar sayıyı katlamış. Yunan matematikçi bu algoritma ile Pi’nin ilk ondalık sayısı olan 3,14’ü belirlemeyi başarmıştır.
Benzer bir yaklaşım, Çinli matematikçi ve gökbilimci olan Zu Chongzhi (429-501) tarafından da kullanılmıştır. Zu Chongzhi, bir dairenin çevresinin çapına oranının değerini 355/113 olarak hesaplamıştır.
Pi’nin tüm rakamlarını yazmanın matematiksel açıdan imkansız olduğu söylenir. Matematikçiler, 1709 yılında hiç bitmeyen bu sayıyı temsilen Yunanca π harfini kullanarak bu sorunu çözmüşler.
Bu rehber yazıda 4000 yıldır varolan ve matematikçileri büyüleyen, dünya çapında öğrenciler, mühendisler ve bilim insanlarının da kullandığı matematiksel sabitlerden biri olan Pi sayısı (π) nedir, nasıl bulunur ve kaç basamaklıdır gibi sıkça merak edilen soruları yanıtladık.Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/Pi https://www.wikidata.org/wiki/Q167 https://www.google.com/search?kgmid=/m/05wjw Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.