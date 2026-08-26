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    SpaceX, 100 milyar dolara dev Starship üssü kuracak

    SpaceX, ABD’de yaklaşık 506 kilometrekarelik yeni Starbase üssü kuracak. Dev projenin şirketin Starship fırlatma kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

    SpaceX, 100 milyar dolara dev Starship üssü kuracak Tam Boyutta Gör

    SpaceX, dev Starship roketinin fırlatma kapasitesini artırmak için ABD’nin Louisiana eyaletinin güney kıyısında yaklaşık 506 kilometrekarelik dev bir uzay üssü kurmaya hazırlanıyor. “Starbase Louisiana” adı verilen tesis için inşaatın 2027’de başlaması, ilk Starship fırlatmasının ise 2029’da yapılması planlanıyor.

    Binlerce Starship fırlatılacak

    Starbase Louisiana, Manhattan’ın sekiz katından daha büyük bir alanı kaplayacak. Şirketin planlarına göre Starbase Louisiana, ilerleyen dönemde yılda binlerce Starship fırlatmasını gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşacak.

    SpaceX tarafından paylaşılan tasarımda tesisin beş ayrı fırlatma kompleksi ve her komplekste iki fırlatma rampası bulunuyor. Üste ayrıca yakıt üretim tesisi, elektrik üretim altyapısı, Starship araçlarının hazırlanacağı tesisler ve çalışanlar ile aileleri için konutlar kurulması planlanıyor.

    Şirket, tesisi büyük ölçüde kendi kendine yetebilen bir uzay limanına dönüştürmek istiyor. Bu kapsamda metan yakıtı üretimi, enerji üretimi ve araç işleme altyapısı gibi çeşitli birimler kurulacak. Tesise muhtemelen bir havalimanı da eklenmesi planlanıyor.

    İlk fırlatma 2029’da

    SpaceX, 100 milyar dolara dev Starship üssü kuracak Tam Boyutta Gör

    Projenin inşaatına 2027’de başlanması, ilk Starship fırlatmasının ise 2029’da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Louisiana’daki tesis, SpaceX’in ABD’deki dördüncü fırlatma merkezi olacak.

    Starbase Louisiana, Texas’taki mevcut Starbase tesisinden farklı olarak Starship üretimine ev sahipliği yapmayacak. Yeni merkezin ağırlıklı olarak fırlatma, hazırlık ve lojistik operasyonlarına odaklanması bekleniyor. Starbase Texas ise şu anda Starship’in aktif olarak fırlatıldığı tek merkez konumunda.

    Şirket CEO’su Elon Musk, Starship’i Starlink’i büyütmenin yanı sıra gelecekte yörüngeye 1 milyon yapay zeka uydusu yerleştirme planının merkezine koyuyor. Yeni tesisin konumu da bu hedef için avantaj sağlıyor. Starship buradan güneye, Meksika Körfezi üzerinden fırlatılabilecek. Bu rota, özellikle güneş enerjisiyle çalışan uydular için uygun olan güneş eşzamanlı yörüngelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

    SpaceX ayrıca bölgedeki doğal gaz kaynaklarından yararlanarak Starship’in kullandığı metan bazlı roket yakıtını üretmeyi planlıyor. Şirketin yörüngedeki yapay zeka veri merkezleri için geliştirdiği “Starmind” uydularının da bu fırlatma altyapısından yararlanması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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