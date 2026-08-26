SpaceX, 100 milyar dolara dev Starship üssü kuracak

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SpaceX, dev Starship roketinin fırlatma kapasitesini artırmak için ABD’nin Louisiana eyaletinin güney kıyısında yaklaşık 506 kilometrekarelik dev bir uzay üssü kurmaya hazırlanıyor. “Starbase Louisiana” adı verilen tesis için inşaatın 2027’de başlaması, ilk Starship fırlatmasının ise 2029’da yapılması planlanıyor.

Binlerce Starship fırlatılacak

Starbase Louisiana, Manhattan’ın sekiz katından daha büyük bir alanı kaplayacak. Şirketin planlarına göre Starbase Louisiana, ilerleyen dönemde yılda binlerce Starship fırlatmasını gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşacak.

SpaceX tarafından paylaşılan tasarımda tesisin beş ayrı fırlatma kompleksi ve her komplekste iki fırlatma rampası bulunuyor. Üste ayrıca yakıt üretim tesisi, elektrik üretim altyapısı, Starship araçlarının hazırlanacağı tesisler ve çalışanlar ile aileleri için konutlar kurulması planlanıyor.

Şirket, tesisi büyük ölçüde kendi kendine yetebilen bir uzay limanına dönüştürmek istiyor. Bu kapsamda metan yakıtı üretimi, enerji üretimi ve araç işleme altyapısı gibi çeşitli birimler kurulacak. Tesise muhtemelen bir havalimanı da eklenmesi planlanıyor.

İlk fırlatma 2029’da

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Projenin inşaatına 2027’de başlanması, ilk Starship fırlatmasının ise 2029’da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Louisiana’daki tesis, SpaceX’in ABD’deki dördüncü fırlatma merkezi olacak.

Starbase Louisiana, Texas’taki mevcut Starbase tesisinden farklı olarak Starship üretimine ev sahipliği yapmayacak. Yeni merkezin ağırlıklı olarak fırlatma, hazırlık ve lojistik operasyonlarına odaklanması bekleniyor. Starbase Texas ise şu anda Starship’in aktif olarak fırlatıldığı tek merkez konumunda.

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Şirket CEO’su Elon Musk, Starship’i Starlink’i büyütmenin yanı sıra gelecekte yörüngeye 1 milyon yapay zeka uydusu yerleştirme planının merkezine koyuyor. Yeni tesisin konumu da bu hedef için avantaj sağlıyor. Starship buradan güneye, Meksika Körfezi üzerinden fırlatılabilecek. Bu rota, özellikle güneş enerjisiyle çalışan uydular için uygun olan güneş eşzamanlı yörüngelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

SpaceX ayrıca bölgedeki doğal gaz kaynaklarından yararlanarak Starship’in kullandığı metan bazlı roket yakıtını üretmeyi planlıyor. Şirketin yörüngedeki yapay zeka veri merkezleri için geliştirdiği “Starmind” uydularının da bu fırlatma altyapısından yararlanması bekleniyor.

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