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    SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy’yi emekliye ayırmayı planlıyor

    SpaceX, zamanla Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerini emekliye ayırmayı ve üretimi çok daha büyük olan Starship'e kaydırmayı planlıyor.                           

    SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy’yi emekliye ayırmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, zamanla Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerini emekliye ayırmayı ve üretimi çok daha büyük olan Starship'e kaydırmayı planlıyor. 

    Şirketin CEO’su Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, Starship’in haftada birkaç kez güvenilir şekilde uçmaya başlamasının ardından SpaceX’in sınırlı mühendislik ve üretim kaynaklarını yeni nesil rokete yönlendirmesinin mantıklı olacağını söyledi. Musk, Starship’in güvenilirliğinin artmasıyla birlikte fırlatma sıklığının günde birkaç sefere çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, bunun Falcon ailesinin kullanımının kademeli olarak azaltılması anlamına geleceğini ifade etti.

    Falcon 9’un dönemi sona mı yaklaşıyor?

    2010 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Falcon 9, bugüne kadar yaklaşık 700 görevi tamamlayarak uzay uçuşu tarihinin en başarılı roketlerinden biri haline geldi. İlk aşama güçlendiricisini başarılı şekilde indirip yeniden kullanabilen ilk yörünge roketi olan Falcon 9, SpaceX’in düşük maliyetli ve yüksek frekanslı fırlatma modelinin temelini oluşturdu.

    Bununla birlikte Falcon 9’un yerini Starship’in alması kısa vadede gerçekleşmeyecek. Falcon 9 halen SpaceX’in en güvenilir fırlatma aracı konumunda bulunurken Starship test aşamasında. Dolayısıyla şirketin planı, büyük ölçüde Starship’in güvenilirlik ve uçuş sıklığı açısından henüz ulaşamadığı seviyeye gelmesine bağlı. Starship bugüne kadar 13 yörünge altı test uçuşu gerçekleştirdi. Roketin önümüzdeki ay yeni bir uçuş yapması ve bu görevle birlikte ilk kez yörüngeye ulaşmayı denemesi bekleniyor.

    Starship çok daha büyük kapasite sunuyor

    SpaceX’in yeni nesil roketi, Falcon 9’a kıyasla oldukça büyük bir ölçeğe sahip. Güncel V3 Starship yaklaşık 124,4 metre yüksekliğinde. Falcon 9 ise 70 metre uzunluğunda. Starship’in alçak Dünya yörüngesine 100 tondan fazla yük taşıyabilecek şekilde tasarlanması planlanırken Falcon 9 yaklaşık 25 ton, Falcon Heavy ise yaklaşık 63 ton taşıyabiliyor. Bu kapasite farkı, SpaceX’in gelecekte daha büyük uyduları ve uzay araçlarını tek bir fırlatmayla göndermesine olanak sağlayabilir.

    SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy’yi emekliye ayırmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Falcon 9’un son yıllardaki en yoğun kullanım alanlarından biri SpaceX’in Starlink uydu ağı oldu. Roket, 2023’ten bu yana 300’den fazla Starlink görevi gerçekleştirdi. 2025 yılında gerçekleştirilen 165 Falcon 9 uçuşunun 122’si Starlink uydularının fırlatılması için kullanıldı.

    Ancak SpaceX, gelecekte Starlink’in daha büyük ve gelişmiş uydularını Starship ile fırlatmayı planlıyor. Bu yeni nesil uyduların Falcon 9’un yük bölmesine sığmayacak kadar büyük olması, Starship’e geçişin önemli nedenlerinden biri olacak.

    NASA nedeniyle Falcon 9 daha uzun süre görev yapabilir

    Falcon 9’un tamamen emekliye ayrılması için önünde önemli bir başka engel de NASA görevleri. SpaceX’in Falcon 9 ve Crew Dragon sistemini, en az 2030’a kadar faaliyet göstermesi beklenen Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinde kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

    Starship ise henüz ISS’ye kenetlenmek üzere tasarlanmış veya sertifikalandırılmış değil. Ayrıca dev boyutlardaki aracın yaşlanan uzay istasyonuyla güvenli şekilde kullanılabilmesi önemli mühendislik sorunlarını beraberinde getirebilir.

    Hedef yalnızca Dünya yörüngesi değil

    SpaceX’in Starship için planları Dünya yörüngesiyle sınırlı değil. NASA, Artemis programı kapsamında Ay’a insan indirmek için Starship tabanlı bir iniş aracını seçti. Artemis III için özel bir Starship versiyonunun, Artemis IV için ise başka bir Starship tabanlı sistemin kullanılması planlanıyor.

    Dolayısıyla SpaceX’in uzun vadeli hedefi, Falcon ailesinin bugüne kadar üstlendiği görevlerin önemli bölümünü Starship’e devretmek. Ancak bunun gerçekleşmesi, Starship’in test aşamasından çıkıp yüksek güvenilirlik ve çok yüksek fırlatma sıklığına ulaşmasına bağlı olacak.

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/goodbye-falcon-9-spacex-planning-to-retire-workhorse-launcher-when-starship-is-up-and-running https://x.com/elonmusk/status/2091287025555214632
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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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