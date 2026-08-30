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    Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu Çinli CXMT’nin belleğini kullanacak

    Çinli bellek üreticisi CXMT, Xiaomi’nin eylülde tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu 18 Fold için LPDDR6 DRAM sağlayacak. Yeni bellek ile CXMT, Samsung ve SK hynix’e rakip olabilir.

    Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu CXMT bellekler kullanacak Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli ChangXin Memory Technologies (CXMT), LPDDR6 DRAM yongalarının seri üretimine başladığını ve bu belleklerin Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu 18 Fold’da kullanılacağını açıkladı. Xiaomi 18 Fold’un eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

    Xiaomi’nin yeni işlemcisi de LPDDR6 destekleyecek

    CXMT’nin yeni nesil mobil bellekleri, bir önceki nesil LPDDR5’in seri üretime geçmesinden bir yıldan kısa süre sonra üretim aşamasına ulaştı. Xiaomi de kendi resmi Weibo hesabından CXMT ile yapılan iş birliğini doğrularken yeni katlanabilir telefonun eylül ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    LPDDR6, CXMT’nin mobil cihazlar için geliştirdiği en gelişmiş DRAM teknolojisi olarak öne çıkıyor. Yeni bellek standardı, şirketin Samsung ve SK hynix gibi küresel üreticilere karşı teknoloji farkını azaltmasına yardımcı olabilir.

    Xiaomi ise bu hafta yaptığı açıklamada 18 Fold modelinde şirketin kendi geliştirdiği işlemcinin yeni sürümünün kullanılacağını duyurdu. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Xring O3 işlemcisinin LPDDR6 bellek desteği sunması bekleniyor.

    Böylece Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu, şirketin kendi işlemcisiyle birlikte CXMT’nin en yeni nesil mobil DRAM teknolojisini aynı platformda buluşturacak. CXMT ise yaptığı açıklamada mobil cihazlar, sunucular ve akıllı otomobiller için geliştirdiği LPDDR6 örneklerini müşterilerine gönderdiğini bildirdi.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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