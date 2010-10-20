Datateknik, Güvenlik ve Bütünleşik İletişimde Kurumlara Derin Nefes Aldıracak

Türkiye’nin lider sistem entegratörü Datateknik, pazardaki yatırım ve açılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sektördeki liderliğini ve uzmanlığını farklı çözüm alanlarıyla geliştirmeyi hedefleyen Datateknik, Network alanındaki yetkinliklerine yenilerini ekleyerek Güvenlik ve Bütünleşik İletişim konularında Cisco’nun “İleri Seviye Uzmanlaşma Programı”nı tamamladı.

Yıldız Bilişim Grubu şirketlerinden Datateknik, kurumlar için sunduğu katma değerli ürün ve hizmetleri çeşitlendirmek, bu alanda kullanılan teknolojileri daha ileri noktalara taşımak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Bilişim sektöründe özellikle Network alanında gerçekleştirdiği projelerle önemli başarılara imza atan Datateknik, Cisco’nun “İleri Seviye Güvenlik” ve “İleri Seviye Bütünleşik İletişim” Uzmanlaşma Programlarını tamamladı. Geliştirdiği özgün çözümler ile kurumların verimliliğini maksimuma çıkaran Datateknik, kazandığı yeni yetkinliklerle kurumlara bütünleşik iletişim ve network güvenliğinde de derin bir nefes aldıracak.

Network alanındaki faaliyetlerini Cisco uzmanlıklarıyla daha da genişleten Datateknik, İleri Seviye Güvenlik (Advanced Security) uzmanlaşması ile Cisco’nun uzmanlık gerektiren Network Güvenliği projelerinde katma değerli çözümler sunma ve hizmet verme yetkisine sahip oldu.

İleri Seviye Bütünleşik İletişim Uzmanlaşması Programı ile ses, görüntü ve veri entegrasyonu gerektiren projelerde Cisco’nun IP telefon sistemlerini, bütünleşik iletişim, mesajlaşma ve konferans ürünlerini sunma yetkisine sahip olan Datateknik, yeni yetkinlikleriyle müşterilere üstün değer katmanın yanı sıra iş sorunlarının çözümüne yenilikçi bir bakış açısı da kazandıracak.



“YATIRIMLARIMIZI KATLAYARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Datateknik’in sektördeki konumu itibari ile odak noktalarını daha da genişletip, yeni yetkinlikler ve katma değerli hizmetlerle pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Datateknik Genel Müdürü Cahide Akkuzu, “Önümüzdeki 5 yıl için kendimize önemli hedefler belirledik. Bu hedefler doğrultusunda sistem çözümleri, network, güvenlik, iş çözümleri, bilişim hizmetleri alanlarında odaklanmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kazandığımız ve önümüzdeki dönemde kazanacağımız yeni yetkinliklerle, kurumlara en akılcı çözümleri en yeni teknolojiyle sunup; pazarın bir adım önünde ilerleyeceğiz. Cisco uzmanlıklarımız ile Datateknik’in sadece Türkiye değil, bölgesinde de önemli bir güç haline gelmesi için önemli bir adım attık” dedi.

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