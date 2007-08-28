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Datron'dan 12'' ekranlı ve HDMI destekli dizüstü bilgisayar

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
25,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ürün gamını hızla genişleten Datron, 12-inç ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Özellikle ekran boyutu ile son derece taşınabilir olan firmanın yeni dizüstü bilgisayarı MS12, güçlü konfigürasyonu ve HDMI desteği ile de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Datron MS12'nin genel sistem özellikleri arasında Intel'in Core 2 Duo T7300 işlemcisi, 1GB DDR2 667 MHz bellek ve 120 GB SATA HDD'nin yanı sıra HDMI desteği de yer alıyor. Özellikle HDMI desteği olması son derece önemli. Zira yüksek çözünürlüklü dijital ses ve görüntünün tek kablo üzerinden aktarılmasını sağlayan HDMI teknolojisi ile 12-inç ekranın yanı sıra HDMI desteği veren TV'nize de Datron MS12'ye bağlayabilirsiniz. Datron'un 12-inç ekranı ile taşınabilir, HDMI çıkışı ile de çoklu ortam uygulamalarına elverişli yeni dizüstü bilgisayarı MS12'nin almak isteyen kullanıcılara maliyeti ise 1299 $+KDV olacağı bildirilmekte.
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mkidd 12 yıl
Gerçekten güzel bir ürün.En güzel yanıda iş için kullanılacak sistem ve tam olarak bu amaç için üretilmiş.12" demek minyatür demek.Tam bir dizüstü olmuş
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enoman 12 yıl
Ekran kartı onboard sanırım.
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