DDR3 bellek fiyatları düşmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Intel'den sonra AMD'nin de platform bazında destek sunmaya başlamasıyla birlikte kullanım yaygınlığının artması beklenen DDR3 bellek teknolojisinde en önemli problem olan maliyetler düşmeye devam ediyor. Özellikle DDR2 bellek fiyatlarının taban yapması, DDR3 belleklere geçiş sürecinde kullanıcılar için önemli bir soru işareti oluştururken, hemen her yeni teknolojide olduğu gibi ilk dönemlerinde geçiş için ciddi külfet getiren DDR3 bellek teknolojisinde fiyatlar hızla düşmeye devam ediyor.

Nehalem platformuyla birlikte Intel'in üç kanal bellek desteği sunması ve masaüstü sistemler için 24GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanıması, yüksek kapasiteli bellek kitlerine olan talebi arttırırken, üç kanal kitlerdeki güncel fiyatlarda, DDR3 için gelinen noktayı gözler önüne seriyor. Hazırladığı bellek çözümleriyle ülkemizde de popüler olan OCZ'nin 1600MHz'de çalışan ve CL7 zamanlamalarıyla gelen 6GB'lık (3x 2GB) DDR3 bellek kiti 85 Avro'nun altında fiyatla satın alınabiliyor.

1.65v geriliminde CL7 zamanlamalarıyla gelen ve özel soğutucu ile donatılan bellek kiti özellikle Nehalem platformuna geçiş yapmayı düşünen kullanıcıların dikkatini çekebilir. Bu arada daha önce yapılan projeksiyonlarda, DDR3 belleklerin fiyatlandırma anlamında 2009 yılının ikinci yarısı ile birlikte DDR2 seviyesini yakalayacağının öngörüldüğünü de hatırlatalım.