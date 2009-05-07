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DDR3 bellek fiyatları düşmeye devam ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,3b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR3 bellek fiyatları düşmeye devam ediyor
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Intel'den sonra AMD'nin de platform bazında destek sunmaya başlamasıyla birlikte kullanım yaygınlığının artması beklenen DDR3 bellek teknolojisinde en önemli problem olan maliyetler düşmeye devam ediyor. Özellikle DDR2 bellek fiyatlarının taban yapması, DDR3 belleklere geçiş sürecinde kullanıcılar için önemli bir soru işareti oluştururken, hemen her yeni teknolojide olduğu gibi ilk dönemlerinde geçiş için ciddi külfet getiren DDR3 bellek teknolojisinde fiyatlar hızla düşmeye devam ediyor.

Nehalem platformuyla birlikte Intel'in üç kanal bellek desteği sunması ve masaüstü sistemler için 24GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanıması, yüksek kapasiteli bellek kitlerine olan talebi arttırırken, üç kanal kitlerdeki güncel fiyatlarda, DDR3 için gelinen noktayı gözler önüne seriyor. Hazırladığı bellek çözümleriyle ülkemizde de popüler olan OCZ'nin 1600MHz'de çalışan ve CL7 zamanlamalarıyla gelen 6GB'lık (3x 2GB) DDR3 bellek kiti 85 Avro'nun altında fiyatla satın alınabiliyor.

1.65v geriliminde CL7 zamanlamalarıyla gelen ve özel soğutucu ile donatılan bellek kiti özellikle Nehalem platformuna geçiş yapmayı düşünen kullanıcıların dikkatini çekebilir. Bu arada daha önce yapılan projeksiyonlarda, DDR3 belleklerin fiyatlandırma anlamında 2009 yılının ikinci yarısı ile birlikte DDR2 seviyesini yakalayacağının öngörüldüğünü de hatırlatalım.


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sıfır desibel 10 yıl
Yurtdisiyla fiyat farkinin cok olmasinin sebebi vergiler DEGIL!
Satisi hizli yenileyemeyen turk firmalari urunleri aldigi partinin fiyatina gore fiyatlandiriyor.
Tipki Edirnedeki bir bilgisayarcinin istanbuldaki fiyatlari verememesi gibi...
300 dolarlik bir ram kitinin piyasasi 1. yilsonra 150; 5 yil sonra 10-20 dolar oluyor ve sonunda musterilere hediye ediyorlar. Buyukce bir firma canon s1 fotograf makinesini hala 1000 dolardan satmaya calisiyor. stogu var. s5 cikti ama fiyatta indirim yok. Eminim isletme dersi de almistir yoneticisi.
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CaReTTa_99 10 yıl
Burası Türkiye yok öyle 80$ filan , 250$ alıyosan al...

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1963bursa 10 yıl
39$ a 2GB tek modül 1333mhz DDR3 HI-Level ramler var, gayet güzel fiyat, daha da düşecekmiş işte, daha ne kadar düşmesi lazımki???
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ULYSES 10 yıl
CL7 çok fazla. Benim 833mhz CL4 le neredeyse aynı performansı verir bu. Sırf ddr3 diye psikolojik tatmin sağlar ancak.
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GrkmAdr 10 yıl
240 $ a buradan alacagina neweggden 80$ a al gelsin arizalanirsa 2 kere daha yenisini alma sansin var o fiyata yemisim boyle garantiyi. adamlar hem bi halt urettirmio hem de yurtdisindan gelen urunlere deli gibi vergi koyuyo. ne anladim ben bu isten
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: g.adr

240 $ a buradan alacagina neweggden 80$ a al gelsin arizalanirsa 2 kere daha yenisini alma sansin var o fiyata yemisim boyle garantiyi. adamlar hem bi halt urettirmio hem de yurtdisindan gelen urunlere deli gibi vergi koyuyo. ne anladim ben bu isten


Newegg'den anca yurt dışında tanıdık biri varsa alabilirsin.

Çünki Türkiye'ye gönderim yapmıyor Newegg
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StreamRolleR 10 yıl
bu ocz nin ramleri gerçekten albenisi var (o.c. ile işiniz yoksa xD )
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sertacaygun 10 yıl
İlk adım Samsung'dandı...
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tsoy72 10 yıl
ram üreten Türk firması olsa bizde ucuza alabiliriz
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

Orjinalden alıntı: tsoy72

ram üreten Türk firması olsa bizde ucuza alabiliriz

Bellek üreten Türk firması var ama pek ucuz değil. Yani alternatif değil


Bizim ülkede hiç bir bilgisayar parçasının fiyatını anlamak mümkün değil zaten. 100 dolar seviyesinde ekran kartları 150, 250 dolar arası, Asus marka bazında çok pahalı, EVGA'yı söylemiyorum bile. İşlemciler keza öyle.
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aesca 10 yıl
@CoolnQuiet
Bizim ülkemizdeki ddr3 ram fiyatlarını anlamak mümkün değil. 3x2 gb patriot ram ler 240 dolar. Aynı ram ler newegg'de 80 dolar. Bu kadar olur kısacası.
....
sadece o mu? diğer bellek kitleri de aynı.daha çok bekleriz.stoklar bitecek de yeniler gelecek de uçuk karlarla satılmayacak da.
da Allahım da..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: aesca

@CoolnQuiet

Bizim ülkemizdeki ddr3 ram fiyatlarını anlamak mümkün değil. 3x2 gb patriot ram ler 240 dolar. Aynı ram ler newegg'de 80 dolar. Bu kadar olur kısacası.

....

sadece o mu? diğer bellek kitleri de aynı.daha çok bekleriz.stoklar bitecek de yeniler gelecek de uçuk karlarla satılmayacak da.

da Allahım da..




Bunlar çıldırmış olmalı.
Bu fiyatlarla stok mu biter.

Bu durumda yurt dışından almak en iyisi
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CoolnQuiet 10 yıl
Bizim ülkemizdeki ddr3 ram fiyatlarını anlamak mümkün değil. 3x2 gb patriot ram ler 240 dolar. Aynı ram ler newegg'de 80 dolar. Bu kadar olur kısacası.
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