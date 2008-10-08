DDR3 belleklerde yeni dünya rekoru; 2682MHz

Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemcilerinin sunduğu DDR3 bellek desteği tartışıladursun, DDR3 bellekler dikkat çekici saat hızlarına ulaşmaya devam ediyor. DDR3 bellekler için maksimum saat hızı rekoru yeniden kırıldı. Yurt dışında over@locker886 rumuzlu kullanıcı yaptığı denemelerde 2682.4MHz'e ulaşarak bu alandaki yeni rekorun sahibi oldu.

İşlemci olarak Intel'in Core 2 Duo E8400 modeli, anakart olaraksa Asus Rampage Extreme'in kullanıldığı sistemdeki bellek tercihi ise Kingmax'ın 1333MHz'de çalışan, 1GB kapasiteli tek bir bellek modülünden yana kullanıldı. Ekstrem soğutma ve detaylı bir çalışma ile %101.2'lik hız aşırtma başarısıyla 2682.2MHz'lik rekor hıza CAS9 zamanlamalarıyla ulaşıldı.

Bu arada merak edenler, çalışmalar esnasında belleklere verilen gerilimin 2.13-18v arasında olduğunu da belirtelim.

CPU-Z onay sayfası

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