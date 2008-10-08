Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DDR3 belleklerde yeni dünya rekoru; 2682MHz

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,3b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemcilerinin sunduğu DDR3 bellek desteği tartışıladursun, DDR3 bellekler dikkat çekici saat hızlarına ulaşmaya devam ediyor. DDR3 bellekler için maksimum saat hızı rekoru yeniden kırıldı. Yurt dışında over@locker886 rumuzlu kullanıcı yaptığı denemelerde 2682.4MHz'e ulaşarak bu alandaki yeni rekorun sahibi oldu.

İşlemci olarak Intel'in Core 2 Duo E8400 modeli, anakart olaraksa Asus Rampage Extreme'in kullanıldığı sistemdeki bellek tercihi ise Kingmax'ın 1333MHz'de çalışan, 1GB kapasiteli tek bir bellek modülünden yana kullanıldı. Ekstrem soğutma ve detaylı bir çalışma ile %101.2'lik hız aşırtma başarısıyla 2682.2MHz'lik rekor hıza CAS9 zamanlamalarıyla ulaşıldı.

Bu arada merak edenler, çalışmalar esnasında belleklere verilen gerilimin 2.13-18v arasında olduğunu da belirtelim.

CPU-Z onay sayfası

Çalışmayla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız!


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
toz-koparan 11 yıl
tebrikler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 11 yıl
süper skor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 11 yıl
kolaysa bide 2 adette dual channel olarak gerceklestir bunu...

bazi anakartlara DDr2 2gb dual ramle 1066mhz'e cikilmiyor bile.. 800mhz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Cebit 2008: Çizgi Elektronik CPU Turkey Standı 11 yıl Cebit 2008: Tunçmatik Standı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim