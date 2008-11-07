Dead Space (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

EA Games bizleri uzayın bilinmeyen karanlığına sokuyor. Gerilim atmosferini, karanlık ortamları ve etkileyici grafikleri ile başarı ile yansıtan Dead Space bu senenin en süpriz oyunlarından biri olmaya aday.

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