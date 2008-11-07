Dead Space (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360
EA Games bizleri uzayın bilinmeyen karanlığına sokuyor. Gerilim atmosferini, karanlık ortamları ve etkileyici grafikleri ile başarı ile yansıtan Dead Space bu senenin en süpriz oyunlarından biri olmaya aday.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
HİKAYENİN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENMENİN EN İYİ YOLU...
bundan yıllar önce aliens vs predator'de biraz tırsmıştım o kadar..
bir de şöyle bişey yapmışlar. mesela bi yere giriyorsunuz. ortamda yaratık falan yok diyelim.. etrafa bakıyorsunuz. sonra arkanızı dönüp gideceksiniz bi bakıyorsunuz karşınızda bir yaratık. siz onu ekranda görene kadar ne ses çıkarıyor ne efekt var.. sessiz sedasız gelmiş arkanıza siz görünce efekle beraber ses çıkarmaya başlıyor... :)
Twinkle Little Star. Oyunun siteisnden bulabilirsin müziği.
Oyunun tek sevmediğim 2 noktası var
1.si oyuncumuz oyunun başından sonuna kadar hiç konuşmadı.
2.si ölen yaratık vs. vücutları sanki pamuk gibi dokundukça fırlaması.
Belki yeni çıkan yama larda bu sorun giderilmiştir ama ben yükleyip denemedim.