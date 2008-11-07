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Dead Space (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

11 yıl
168,8b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

EA Games bizleri uzayın bilinmeyen karanlığına sokuyor. Gerilim atmosferini, karanlık ortamları ve etkileyici grafikleri ile başarı ile yansıtan Dead Space bu senenin en süpriz oyunlarından biri olmaya aday.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 10 yıl
çok iyi bir oyundu gerçekten. saygıyla anıyoruz :)
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drejtc 10 yıl
gerçekten iyi bir oyun bide türkçe olsa
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citadel 10 yıl
ARKADAŞLAR OYUNU OYNAMADAN ÖNCE MUTLAKA ANİMESİNİ İZLEYİN.
HİKAYENİN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENMENİN EN İYİ YOLU...
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EmrN 10 yıl
Sağlam sisteminiz varsa kesinlikle oynayın çok akıcı ve iyi düşünülmüş bir oyun 5.bölümdeyim,oyunda oynarken sağa sola bakmaktan oynayamıosunuz bazıları bi oyundan korkulurmu diyebilir ama oynayınca görürsünüz =)
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hakangokduman 10 yıl
oyun çok korkunç yaa, acaip tırsarak oynadığım ilk oyun..
bundan yıllar önce aliens vs predator'de biraz tırsmıştım o kadar..
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C-TRanger 10 yıl
oyun bazen gerçekten korkutuyor. yaratıkların aniden sağdan soldan çıkması ve ses efekleri ürpertiyor.

bir de şöyle bişey yapmışlar. mesela bi yere giriyorsunuz. ortamda yaratık falan yok diyelim.. etrafa bakıyorsunuz. sonra arkanızı dönüp gideceksiniz bi bakıyorsunuz karşınızda bir yaratık. siz onu ekranda görene kadar ne ses çıkarıyor ne efekt var.. sessiz sedasız gelmiş arkanıza siz görünce efekle beraber ses çıkarmaya başlıyor... :)
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Andrés Iniesta 10 yıl
Inceleme icin tesekkürler... oyunu biraz half life 'a benzettim...
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L337 10 yıl
Oyunda herkez sonunda karakterin yüzünü merak ediyor ama ben karakteirn yüzünü daha oyun başlamadan önce kadın konuşurken gördüm.camerayı ters çevirebiliyorsunuz kadın konuşurken ama hareket edemiyoruz koltukta oturuyoruz.
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Am İ Evil? 10 yıl
Ps3 üm olsa kesin oynardım oyunu :D
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demirarca 10 yıl
ps3 için bu oyunu satmak isteyen var ise talibim..mesaj atabilirsiniz.
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Guest-9EFC52514 10 yıl
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suÇ 10 yıl
6. bölümdeyim oyun acayip zorlaştı....
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Mağara Adamı 10 yıl
Teşekkürler, ya bu en sonda çalan muziğin adı nedir bilen varmı?:)
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Settlers 10 yıl

Orjinalden alıntı: Saviolas

Teşekkürler, ya bu en sonda çalan muziğin adı nedir bilen varmı?:)


Twinkle Little Star. Oyunun siteisnden bulabilirsin müziği.
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okinore 10 yıl
bence süper bir oyun herkes oynamalı bitmesin diye azar azar oynuyorum arkadaşlar inanın.. :)
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Psikotrex 10 yıl
Ben bu oyunun demosunu ps3 de bitiremedim bile
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s.o.s58 10 yıl
Bitireli baya oldu ama gerçekten grafikleriyle konusuyla ortam sesleriyle bu güne kadar oynadığım en mükemmel oyun oldu.
Oyunun tek sevmediğim 2 noktası var
1.si oyuncumuz oyunun başından sonuna kadar hiç konuşmadı.
2.si ölen yaratık vs. vücutları sanki pamuk gibi dokundukça fırlaması.
Belki yeni çıkan yama larda bu sorun giderilmiştir ama ben yükleyip denemedim.
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cemoli78 10 yıl
dead space yi bitirdim. 12 level sürüyor ve bence son zamanlarda oynadığım en güzel oyun.ileriki seviyelerde de senaryoda sürprizler sözkonusu.herkese tavsiyemdir.
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