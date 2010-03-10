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Dell 2009'un genelinde en büyük ikinci PC üreticisi unvanını korudu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 2009'un genelinde en büyük ikinci PC üreticisi unvanını korudu
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Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu iSupply'nin yeni araştırmasına göre Dell, geride bıraktığımız 2009 yılının tamamı dikkate alındığında, dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını korumayı başardı. Özellikle netbook pazarındaki agresif büyümesi ile üçüncü ve dördüncü çeyrekte yani yılın ikinci yarısında Dell'i geçmeyi ve ikinci sırayı ele geçirmeyi başaran Acer, 2009 tamamı göz önünde bulundurulduğunda ise Dell'in gerisinde kalıyor. Hazırlanan rapora göre Dell, 2009 yılında 38,959,000 bilgisayar satışı gerçekleştirirken, Acer ise 38,485,000 adet bilgisayar satışı gerçekleştirdi. Özellikle son dönemdeki hızlı çıkışı (2008'e göre satışlarında %21 artış) dikkate alındığında, 2010 yılında Acer'ın öne geçme ihtimali güçlü görünse de 2009 yılı için Dell'in pozisyonunu korumayı başardığını görüyoruz.

iSupply'nin çalışmasına göre Acer, dünya devi 5 üreticisi arasında en hızlı büyüyen isim olurken, Dell ise 2008 yılı ile kıyaslandığında %9.9 oranında kayıp yaşadı. Sıralamanın diğer üyelerine baktığımızda ise 59,620,000 adetlik satışla HP'nin açık ara lider olduğunu, 24.8 milyon adetlik satışla Lenovo'nun dördüncü ve 15.4 milyonluk satış ile Japonya merkezli Toshiba'nın ise 5. sırada yer tuttuğunu görüyoruz. Küresel bilgisayar pazarının geneli için yapılan değerlendirmeye göreyse, geçtiğimiz yıl 302.339.000 adetlik hacme ulaşan pazara, 2008 ile kıyaslandığında global krize rağmen %1 de olsa büyümeyi başardı.


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koxp94 9 yıl
Alienware'nin de etkisi vardır mutlaka
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einhander 9 yıl
acer bu sene ıkıncılıgı alabılme ıhtımalı yuksek
tabı dell bunu goz onunde bulunduracagı ıcın bır atakta buluncaktır
cesıtlı kampanyalarla ınsanları kendı urunlerıne cekmeye calıscaklar
acer ıse ıyı donanım ve uygun fıyatları ıle tutulmaya devam edecektır
lenovada gelıyor yaklasıyor bu sene tablo degısebılır
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Chris Brown 9 yıl
Lg monitörün üzerine plastik dell markası yapıştırmışlar, ne diyim ben dell e . Gerçi dell lik bir durum yok satışı yapan firmanın cingözlügü herhalde lg diye koysa eminim daha çok satılır
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Public_Enemy 9 yıl
Veriler bilgisayar adedi başına, ciro veya karlılık olarak bakınca tablonun daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Mesela, önce Toshiba ve sonra Dell daha pahalıya satılan ürünler.
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yonex78 9 yıl
lenova ve acer alıp başını gidecek bu önlenemez bir süreç
birtek toshibanın pozisyonunu koruyacagını düşünüyotum
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merhaba_2233 9 yıl
hp nin bu kadar tutulmasına anlam veremiyorum şuan hp kullanıyorum ve daha önce kullandığım lenovo ve dell in yerini tutmuyor. Bundan sonra da asla bir hp bilgisayar alacağımı sanmıyorum
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