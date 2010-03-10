Dell 2009'un genelinde en büyük ikinci PC üreticisi unvanını korudu

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Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu iSupply'nin yeni araştırmasına göre Dell, geride bıraktığımız 2009 yılının tamamı dikkate alındığında, dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını korumayı başardı. Özellikle netbook pazarındaki agresif büyümesi ile üçüncü ve dördüncü çeyrekte yani yılın ikinci yarısında Dell'i geçmeyi ve ikinci sırayı ele geçirmeyi başaran Acer, 2009 tamamı göz önünde bulundurulduğunda ise Dell'in gerisinde kalıyor. Hazırlanan rapora göre Dell, 2009 yılında 38,959,000 bilgisayar satışı gerçekleştirirken, Acer ise 38,485,000 adet bilgisayar satışı gerçekleştirdi. Özellikle son dönemdeki hızlı çıkışı (2008'e göre satışlarında %21 artış) dikkate alındığında, 2010 yılında Acer'ın öne geçme ihtimali güçlü görünse de 2009 yılı için Dell'in pozisyonunu korumayı başardığını görüyoruz.

iSupply'nin çalışmasına göre Acer, dünya devi 5 üreticisi arasında en hızlı büyüyen isim olurken, Dell ise 2008 yılı ile kıyaslandığında %9.9 oranında kayıp yaşadı. Sıralamanın diğer üyelerine baktığımızda ise 59,620,000 adetlik satışla HP'nin açık ara lider olduğunu, 24.8 milyon adetlik satışla Lenovo'nun dördüncü ve 15.4 milyonluk satış ile Japonya merkezli Toshiba'nın ise 5. sırada yer tuttuğunu görüyoruz. Küresel bilgisayar pazarının geneli için yapılan değerlendirmeye göreyse, geçtiğimiz yıl 302.339.000 adetlik hacme ulaşan pazara, 2008 ile kıyaslandığında global krize rağmen %1 de olsa büyümeyi başardı.