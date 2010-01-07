Dell 27-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: UltraSharp U2711

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Dell yüksek çözünürlükte çalışan profesyoneller için hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. UltraSharp U2711 olarak isimlendirilen 27-inç boyutundaki yeni monitör, IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 6ms, karşıtlık oranı 1,000:1 ve parlaklık seviyesi de 350 cd/m2 olarak açıklanan monitör aynı zamanda %110 renk gamı desteğine de sahip.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini destekleyen ayrıca üzerinde dört adet USB portu da bulunan Dell UltraSharp U2711, önümüzdeki ay 1049$'lık fiyatıyla satışa sunulacak.