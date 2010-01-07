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Dell 27-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: UltraSharp U2711

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 27-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: UltraSharp U2711
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Dell yüksek çözünürlükte çalışan profesyoneller için hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. UltraSharp U2711 olarak isimlendirilen 27-inç boyutundaki yeni monitör, IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 6ms, karşıtlık oranı 1,000:1 ve parlaklık seviyesi de 350 cd/m2 olarak açıklanan monitör aynı zamanda %110 renk gamı desteğine de sahip.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini destekleyen ayrıca üzerinde dört adet USB portu da bulunan Dell UltraSharp U2711, önümüzdeki ay 1049$'lık fiyatıyla satışa sunulacak.


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ExECaLiBuR 9 yıl
Dell nedense tarasıma hiç önem vermiyor.
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grafiker 9 yıl
ıps panel leri evelerde kullandığımız 300 tl lik panellerle kıyaslamıyalım:) monitörün altından bak başka renk önden başka renk değil bunlarda herrenk olduğu gibi hangi açıdan bakarasan bak :)
bilmem anlatabildimmi fiyatıda iyiymiş ayrıca ama ben bukadar büyük monitörle çalışmak istemem bana 22" olsun ama çözünürlüğü ile paneli iyi olsun yeter...
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blackdreamss 9 yıl
şekilsiz olmuş tasarımda samsung ve hp süper
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CoreXXX 9 yıl
tasarımı çok sıradan olmuş,bu yüksek segmentte bir monitör ve bu monitörü alan kişiler tasarımının daha iyi olmasını ister.
hp nin yeni çıkardığı 25 ve 27 inçler süper mesela
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PontiSS 9 yıl
profesyonel kullanım için hazırlanmış bir model, fiyatı da 2000 liranın üzerinde olacağı kesin, ucuz bile.
hoparlörlü ışıklı yanar döner bir tasarıma gerek yok zaten. stüdyoda kullanılıyor bu aletler.

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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı yine Dell'in son zamanlarda çıkarttığı monitor modelleri gibi sade , fakat kaliteli bir monitor , fiyatı haliyle fazla ama ara bir model olduğundan dolayı fiyatının düşmesi çok zaman almaz herhalde.
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