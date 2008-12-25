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Dell Adamo; MacBook Air'ın yeni rakibi 3.5mm'lik panel kullanacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell Adamo; MacBook Air'ın yeni rakibi 3.5mm'lik panel kullanacak
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Global bilgisayar pazarının lider oyuncularından Dell, hazırlıkları süren Adamo serisi yeni dizüstü bilgisayarlarıyla Apple'in MacBook Air modellerini gözüne kestirmiş durumunda. Firmanın ultra-ince tasarımlarıyla dikkat çekmesi beklenen yeni modelleri için LG ve Samsung'dan kalınlığı sadece 3.5mm olan yeni paneller aldığı belirtiliyor.

16:10 formatlı panellerin kullanılacağı ultra-ince modellerin tasarım özellikleri ve taşınabilirlik detaylarıyla MacBook Air serisini hedef alacağı fakat daha yüksek fiyat etiketiyle kullanıma sunulabileceği söyleniyor. Zira Digitimes'ın haberine göre, Adamo serisi modeller 3000$ seviyesinden fiyatlandırılabilir ki 1800$'a satın alınabilen MacBook Air karşısında iddia edilen fiyatın rekabetçi olması zor gibi görünüyor fakat Dell'in de yeni seri ile özellikle profesyonelleri hedef alacağı söyleniyor.

"Adamo" ve "Adamo by Dell" markalarını kaydettiren Dell'in aynı seri altında masaüstü bilgisayar modelleri hazırlayabileceği yönünde iddialar olduğunu da belirtelim.


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