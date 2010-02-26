Dell Mini 10 artık 1080p video oynatabiliyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ikinci nesil Atom platformunu (kod adı Pine Trail) temel alan Mini 10 netbook modelinde çoklu ortam odaklı donanım güncellemesi yapıyor. Bilindiği üzere Pine Trafil platformu, sahip olduğu donanım özellikleri itibariyle yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine sahip değil. Açıklanan bilgilere göre Dell, bu sorunu aşabilmek için Broadcom firması tarafından geliştirilen ve 1080p video oynatma yeteneğine sahip olan Crystal HD video yongasını Mini 10'a opsiyonel seçenek olarak eklerken, bu çözüm için 1366 x 768 piksel destekli 720p ekran seçeneğini de listeye alıyor.

Atom N450 işlemcisiyle birlikte 250GB kapasiteli sabit disk, 1GB sistem belleğine ve 6 hücreli pile sahip olan Dell Mini 10, yurt dışında 409 dolar seviyesinden listelere görünmeye başlamış durumda.