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Dell Mini 10 artık 1080p video oynatabiliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ikinci nesil Atom platformunu (kod adı Pine Trail) temel alan Mini 10 netbook modelinde çoklu ortam odaklı donanım güncellemesi yapıyor. Bilindiği üzere Pine Trafil platformu, sahip olduğu donanım özellikleri itibariyle yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine sahip değil. Açıklanan bilgilere göre Dell, bu sorunu aşabilmek için Broadcom firması tarafından geliştirilen ve 1080p video oynatma yeteneğine sahip olan Crystal HD video yongasını Mini 10'a opsiyonel seçenek olarak eklerken, bu çözüm için 1366 x 768 piksel destekli 720p ekran seçeneğini de listeye alıyor.

Atom N450 işlemcisiyle birlikte 250GB kapasiteli sabit disk, 1GB sistem belleğine ve 6 hücreli pile sahip olan Dell Mini 10, yurt dışında 409 dolar seviyesinden listelere görünmeye başlamış durumda.


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Rainbow6 9 yıl
intel atom daha onceki islemcilerinde oldugu gibi yeni islemcilerinde de flash ve flash hd gibi videolarda hala sorun var sirf bu sorunlar yuzunden lazim oldugu halde netbook almayip yeni islemciyi bekledim cika cika bildigimiz copluk cikti .. incelemelere bakarsaniz nerdeyse eski islemciyle hicbir fark yok tek fark pil omru biraz daha uzun ve intel bu islemcide tiktaktuktok herneyse taktigini uygulamadigindan uzun bir sure bu problemler duzelmeyecek ve netbooklar bi muddet daha copluk olarak kalmaya devam edecek ( tabi pahali cozumler yok degil yukardaki gibi ufacik kart parcasi icin 100 dolar fazla vericeksiniz yada daha fazlasina ion platformu var ) benim anlamadigim bu aletler internet makinalari olarak lanse edilip internetin gunumuzde en cok kullanilan ozelliklerini icinde barindirmayip daha onceki serilerde en cok bu konuda elestiri aldigi halde intelin boyle bi hata yapip bu islemciyi pazara surmesi herkes goruyoda koskoca firma goremiyo hayret yani
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koxp94 9 yıl
eskisinde varsa yenisinde de olmalı ondan değil ama 1080p çözen alette hdmi çıkış olmalı
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koxp94 9 yıl
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burda yazdığına göre HDMI bağlantısı var(yanlış modele bakmadıysam)

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bkozen 9 yıl
@koxp94

Yanlış model yenileri farklı

@fx57

Habere kaynak eklermisiniz.

''Windows Starter ile 2gb ram desteği nebooklara veriliyor.''


''Crystal HD video yongasını''

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Statistik 9 yıl
hdmi çıkışı varmı?
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Wassermann 9 yıl
Türkiye'ye gelen ve yukarıda modeli verilen tüm mini 10'lar broadcom hd hızlandırılı kart ile beraber geliyor. Ürünün Türkiye'deki SK fiyatı 499$.
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saolonur 9 yıl
Şu anda vatan da satılan mını 10 1080p videoları oyanatabılıyor mu yanı
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Bukalemun 9 yıl
Ram yükseltilebilirse ve 299 dolar seviyesine düşerse ULAŞILMASI ve YAYGINLAŞMASI daha hızlı olacaktır. OPSİYONEL kelimesini hiç beğenmedim:(
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