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Dell ultra-ince tasarımlı Adamo serisinin 1000$ altındaki ilk modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell ultra-ince tasarımlı Adamo serisinin 1000$ altındaki ilk modelini duyurdu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modellerini konumlandırdığı Adamo serisine etiket fiyatı 1000$'ın altında olan ilk modeli ekledi. 13.4-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip olan, 1.81Kg ağırlığındaki yeni model, 1.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcisinden güç alıyor. Bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenen ve depolama için 128GB'lık SSD sürücü ile gelen yeni Adamo modelinde ekran kartı olaraksa, Intel'in DirectX 10 desteği sunan GMA X4500 entegre grafik birimine yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerası, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth ve işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar, 5 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor. Yaygın satışına yakın zamanda başlanması beklenen Adamo serisinin yeni üyesi, yukarıda da belirttiğimiz gibi 999$'lık etiket fiyatıyla sunuluyor.


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CoreXXX 9 yıl
1000 doların altında 999 dolar :D
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talh4wk 9 yıl
tasarımı güzel olmusta arkadaki bosluk olmasaymıs daha iyi olurmuş diye düşünüyorum..
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laguns 9 yıl
beğendım dokunmatık ekran olmalı artık sanırım
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