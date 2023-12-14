Tarihi gelişme: İnsan beynini taklit eden dünyanın ilk süper bilgisayarı açılıyor

Tam Boyutta Gör Avustralya'da bulunan Western Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, Intel ve Dell gibi teknoloji devleriyle işbirliği yaparak insan beyni ölçeğinde sinir ağlarını simüle etmeyi amaçlayan devasa bir süper bilgisayar inşa ettiler. Türünün tek örneği olan bu ve DeepSouth olarak adlandırılan bu süper bilgisayar çok yakında devreye alınacak.

Araştırmacılar DeepSouth adı verilen bilgisayarın, saniyede 228 trilyon sinaptik işlem gerçekleştirerek, beyinin nöron ağlarını taklit edebileceğini ve böylece insan beyninin işlemleri tamamlama hızıyla aynı seviyeye gelebileceğini söylüyorlar. Proje, bu hafta Western Sydney'deki Uluslararası Nöromorfik Sistemler Merkezi (ICNS) tarafından düzenlenen ve hesaplamalı sinirbilim alanındaki aydınların bir araya geldiği NeuroEng Çalıştayı'nda duyuruldu.

İnsan beyninin gizemi çözülebilir

DeepSouth, önümüzdeki yılın Nisan ayında faaliyete geçtiğinde, araştırmacılara insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğine dair benzersiz bir perspektif sunabilir. Yapılan açıklamamaya göre araştırmacılar DeepSouth'un dünyanın en güçlü geleneksel süper bilgisayarı olmasını hedeflemek yerine, biyolojik süreçleri taklit eden nöromorfik bir sistem kullanarak beynin doğal nöron ağını simüle etmek istiyorlar.

Sonuç olarak, insan beynindeki sinaptik aktiviteyi simüle etmek için sıfırdan inşa edilen daha verimli ve daha az güç tüketen bir süper bilgisayar ortaya çıkacağını söylüyorlar. Basit bir ifadeyle, nöromorfik hesaplama, çok az veri taşırken aynı anda çok sayıda işlem gerçekleştirmeyi içeriyor ve bu da çok daha az enerji tüketilmesini sağlıyor.

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ICNS direktörü ve Western Sydney profesörü André van Schaik yaptığı açıklamada, “Grafik İşlem Birimleri (GPU'lar) ve çok çekirdekli Merkezi İşlem Birimleri (CPU'lar) kullanan standart bilgisayarlarda spiking sinir ağlarını simüle etmek çok yavaş ve yoğun güç gerektiriyor. Bizim sistemimiz bunu değiştirecek.” dedi.

Spiking sinir ağları veya iğnecikli sinir ağları (SNN - Spiking Neural Networks), doğal sinir ağlarını daha yakından taklit eden yapay sinir ağ modelleridir.

Gelişmiş yapay zekalara kapı açabilir

Tam Boyutta Gör Bilim insanları beyin hakkındaki bilgilerimizi ilerleterek algılama, biyomedikal, robotik, uzay ve büyük ölçekli yapay zeka uygulamaları gibi çeşitli alanlarda beyin ölçeğinde hesaplama uygulamaları geliştirmeyi umuyor. Örneğin, bu teknoloji gelişmiş akıllı cihazların üretilmesini ya da yapay zeka modellerinin daha az güç tüketmesini sağlayabilir.

DeepSouth projesinde yer almayan bilim insanları da bu gelişme hakkında heyecan duyuyor. Johns Hopkins bilgisayar mühendisliği profesörü Ralph Etienne-Cummings verdiği demeçte “Günün sonunda bununla ilgilenecek iki tür araştırmacı var; ya sinirbilim okuyanlar ya da yapay zeka alanında yeni mühendislik çözümleri geliştirmek isteyenler.” dedi ve şu ifadeyle devam etti: "Eğer beyni anlamaya çalışıyorsanız, bunu yapabileceğiniz donanım bu olacaktır."

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