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    Tarihi gelişme: İnsan beynini taklit eden dünyanın ilk süper bilgisayarı açılıyor

    Bilim insanları, insan beyninin sinir ağını taklit etmek üzere tasarlanan dünyanın ilk süper bilgisayarını açacaklarını duyurdu. DeepSouth adı verilen sistem bir kırılma noktası olabilir.
    İnsan beynini taklit eden dünyanın ilk süper bilgisayarı açılıyor Tam Boyutta Gör
    Avustralya'da bulunan Western Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, Intel ve Dell gibi teknoloji devleriyle işbirliği yaparak insan beyni ölçeğinde sinir ağlarını simüle etmeyi amaçlayan devasa bir süper bilgisayar inşa ettiler. Türünün tek örneği olan bu ve DeepSouth olarak adlandırılan bu süper bilgisayar çok yakında devreye alınacak.

    Araştırmacılar DeepSouth adı verilen bilgisayarın, saniyede 228 trilyon sinaptik işlem gerçekleştirerek, beyinin nöron ağlarını taklit edebileceğini ve böylece insan beyninin işlemleri tamamlama hızıyla aynı seviyeye gelebileceğini söylüyorlar. Proje, bu hafta Western Sydney'deki Uluslararası Nöromorfik Sistemler Merkezi (ICNS) tarafından düzenlenen ve hesaplamalı sinirbilim alanındaki aydınların bir araya geldiği NeuroEng Çalıştayı'nda duyuruldu.

    İnsan beyninin gizemi çözülebilir

    DeepSouth, önümüzdeki yılın Nisan ayında faaliyete geçtiğinde, araştırmacılara insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğine dair benzersiz bir perspektif sunabilir. Yapılan açıklamamaya göre araştırmacılar DeepSouth'un dünyanın en güçlü geleneksel süper bilgisayarı olmasını hedeflemek yerine, biyolojik süreçleri taklit eden nöromorfik bir sistem kullanarak beynin doğal nöron ağını simüle etmek istiyorlar.

    Sonuç olarak, insan beynindeki sinaptik aktiviteyi simüle etmek için sıfırdan inşa edilen daha verimli ve daha az güç tüketen bir süper bilgisayar ortaya çıkacağını söylüyorlar. Basit bir ifadeyle, nöromorfik hesaplama, çok az veri taşırken aynı anda çok sayıda işlem gerçekleştirmeyi içeriyor ve bu da çok daha az enerji tüketilmesini sağlıyor.

    ICNS direktörü ve Western Sydney profesörü André van Schaik yaptığı açıklamada, “Grafik İşlem Birimleri (GPU'lar) ve çok çekirdekli Merkezi İşlem Birimleri (CPU'lar) kullanan standart bilgisayarlarda spiking sinir ağlarını simüle etmek çok yavaş ve yoğun güç gerektiriyor. Bizim sistemimiz bunu değiştirecek.” dedi.

    Spiking sinir ağları veya iğnecikli sinir ağları (SNN - Spiking Neural Networks), doğal sinir ağlarını daha yakından taklit eden yapay sinir ağ modelleridir.

    Gelişmiş yapay zekalara kapı açabilir

    İnsan beynini taklit eden dünyanın ilk süper bilgisayarı açılıyor Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları beyin hakkındaki bilgilerimizi ilerleterek algılama, biyomedikal, robotik, uzay ve büyük ölçekli yapay zeka uygulamaları gibi çeşitli alanlarda beyin ölçeğinde hesaplama uygulamaları geliştirmeyi umuyor. Örneğin, bu teknoloji gelişmiş akıllı cihazların üretilmesini ya da yapay zeka modellerinin daha az güç tüketmesini sağlayabilir.

    DeepSouth projesinde yer almayan bilim insanları da bu gelişme hakkında heyecan duyuyor. Johns Hopkins bilgisayar mühendisliği profesörü Ralph Etienne-Cummings verdiği demeçte “Günün sonunda bununla ilgilenecek iki tür araştırmacı var; ya sinirbilim okuyanlar ya da yapay zeka alanında yeni mühendislik çözümleri geliştirmek isteyenler.” dedi ve şu ifadeyle devam etti: "Eğer beyni anlamaya çalışıyorsanız, bunu yapabileceğiniz donanım bu olacaktır."

    Kaynakça https://www.westernsydney.edu.au/newscentre/news_centre/more_news_stories/world_first_supercomputer_capable_of_brain-scale_simulation_being_built_at_western_sydney_university https://futurism.com/the-byte/scientists-computer-neural-human-brain
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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