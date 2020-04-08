Dell XPS 15 ve 17’nin fotoğrafları sızdırıldı

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Windows laptoplar söz konusu olduğunda, Dell XPS 13, rekabetin içerisinde en üstte yer alanlardan bir tanesi. Bu kadar iyi ve olgun bir ürünün daha yüksek performans ve alan sunan 15 ve 17 inç versiyonları ise Dell’in yeni sızıntısında göründü.

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Reddit üzerinde paylaşılan görselde ortaya çıkan Dell XPS 15 ve XPS 17, firmanın yeni nesil üst seviye laptopları olacak. XPS 13 için 2020 güncellemesi gelmiş, 15 için ise güncelleme bekleniyor olsa da XPS 17, ekibe uzun zaman sonra tekrar katılan üye olacak.

Şimdilik XPS modelleriyle ilgili görselde 15 ve 17 inçlik model görünürken aynı zamanda güncellenen Precision serisi model de görünüyor. İki seri arasındaki fark ise Precision serisi modelleri numara padli klavyeye sahip ve portları gövdenin ön tarafına daha yakın. Genel yapıda ise cihazlar görselden de anlaşılacağı üzere çok daha kalın.

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Fotoğrafta cihazların tipleri dışında herhangi bir bilgi gelmezken buradan çıkartılabilecek ufak bir detay, XPS modellerinin ikisinde de USB-A portunun yer almaması. USB-C dışında bu tip portları cihazlardan kaldırmak her geçen gün popülerleşiyor ve buradaki amaç aksesuarların evrensel bir hâle gelmesi. Yeni cihazların kısa süre sonra Dell tarafından duyurulması bekleniyor.

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