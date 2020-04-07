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    LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu

    Merakla beklenen LEGO Super Mario serisi içerisinde Başlangıç Seti yanında Piranha Plant Power Slide ve Bowser’s Castle Boss Battle genişleme setleri yer alıyor.
    1 gün
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu
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    LEGO tarihinin en ilginç setlerinden birisi olması beklenen LEGO Super Mario geçtiğimiz aylarda kısa bir tanıtım yapmıştı. Şimdi firma konsept içerisinde yer alan setleri ve fiyatlarını paylaştı.

    LEGO Super Mario özellikleri ve fiyatı

    Set içerisinde minifigür konseptinden biraz daha büyük bir Mario figürü yer alıyor. Mario figürü donanım açısından oldukça zengin. Gözleri ve ağzında LCD ekran farklı duyguları yansıtabiliyor. Göğüs kısmındaki LCD ekran ise farklı animasyonlar, süreler ve oyuna göre kazanılan altınları gösteriyor. Ayrıca uygun sesler de çıkarıyor.

    Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

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    Gövde içerisinde ivme ölçer ve jiroskop yer alıyor. Ayrıca 7 özel aksiyon parçasına tepki verebilmek için bir sensör de konulmuş. Özel parçaların üzerine geldiğinde LCD ekranda alev veya yağmur gibi animasyonlar görüntüleniyor.

    LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu
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    LEGO Super Mario, 3 farklı set ile geliyor. Başlangıç Seti olmazsa olmaz ve mutlaka alınması gerekiyor. Bu set ile kişisel seviyelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Piranha Plant Power Slide ve Bowser’s Castle Boss Battle ise genişleme setleri olarak belirlenmiş.

    Setler LEGO Super Mario adında bir uygulama üzerinden takip edilecek. Bu uygulamada elde edilen skorlar saklanabilecek, çeşitli yapım talimatları yer alacak ve kullanıcılar birbirleri ile fikirlerini paylaşabilecek.

    LEGO Super Mario setleri 1 Ağustos tarihinde satışa çıkıyor. Başlangıç seti 60$ olarak belirlendi. Piranha Plant genişlemesi 30$ iken Bowser’s Castle genişlemesi de 100$ olarak belirlenmiş. LEGO’nun bu konsepti daha fazla set ile destekleyeceği tahmin ediliyor.



    https://www.slashgear.com/lego-drops-exciting-super-mario-set-details-as-release-date-revealed-07615835/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 14 sa.
    34 yaşındayım pekte gerek yok. Eminim çok pahalıdır.
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    SergeantMajorT 16 sa.
    28 yaşındayım ve bu Lego setini ben de istiyorum
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    chamicals2 (İbn-i Sina ) 1 gün
    32 YAŞINDAYIM VE BU LEGO SETİNİ İSTİYORUM !!
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