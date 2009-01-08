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Dell XPS 625; Dragon platformunu kullanan oyuncu bilgisayarı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell XPS 625; Dragon platformunu kullanan oyuncu bilgisayarı
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Phenom II işlemcileriyle birlikte Dragon platformunu da duyuran AMD'nin iş ortakları yeni platformu temel alan yüksek performans odaklı sistemlerini duyurmaya başladı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, oyuncular için hazırladığı XPS serisi bilgisayar ailesine Dragon platformunu temel alan XPS 625 modelini ekliyor.

AMD'nin Dragon platformu Phenom II işlemciler, 7 serisi yonga setleri ve HD 4800 serisi ekran kartlarından oluşuyor. Dell'in yeni sistemine de AMD'nin en hızlı işlemcisi olarak dikkatleri üzerine çeken Phenom II X4 940 BE işlemcisi güç veriyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde ayrıca Crossfire kurulumu da mevcut.

ATi'nin Raden HD 4800 serisi ekran kartlarının çifti ile konfigüre edilebilen sistemde depolama için Western Digital'in performansıyla öne çıkan VelociRaptor serisi 300GB'lık sabit disk kullanılıyor. 750 Watt'lık güç kaynağının beslediği XPS 625, AlienFX isimli özelleştirilebilir ışık sistemine sahip olan Alüminyum kasa ile geliyor.

Dell'in bugün satışına başladığı Windows Vista'lı XPS 625'in yurt dışı satış fiyatı 999$'dan başlıyor.

Dell XPS 625; Dragon platformunu kullanan oyuncu bilgisayarı
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Psydia 7 yıl
Konu hort ama kasa guzel.
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yonex78 10 yıl
999 güzel fiyat yurtdısı icin bence
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max975 10 yıl
kasa harika ama sistemi almam
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altanelk 10 yıl
gerçekten çok mükemmel
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seven44 10 yıl
Ben delin üst düzey kasalarına hayranım yaw.neden boş satmıyolar.
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