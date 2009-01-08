Dell XPS 625; Dragon platformunu kullanan oyuncu bilgisayarı

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Phenom II işlemcileriyle birlikte Dragon platformunu da duyuran AMD'nin iş ortakları yeni platformu temel alan yüksek performans odaklı sistemlerini duyurmaya başladı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, oyuncular için hazırladığı XPS serisi bilgisayar ailesine Dragon platformunu temel alan XPS 625 modelini ekliyor.

AMD'nin Dragon platformu Phenom II işlemciler, 7 serisi yonga setleri ve HD 4800 serisi ekran kartlarından oluşuyor. Dell'in yeni sistemine de AMD'nin en hızlı işlemcisi olarak dikkatleri üzerine çeken Phenom II X4 940 BE işlemcisi güç veriyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde ayrıca Crossfire kurulumu da mevcut.

ATi'nin Raden HD 4800 serisi ekran kartlarının çifti ile konfigüre edilebilen sistemde depolama için Western Digital'in performansıyla öne çıkan VelociRaptor serisi 300GB'lık sabit disk kullanılıyor. 750 Watt'lık güç kaynağının beslediği XPS 625, AlienFX isimli özelleştirilebilir ışık sistemine sahip olan Alüminyum kasa ile geliyor.

Dell'in bugün satışına başladığı Windows Vista'lı XPS 625'in yurt dışı satış fiyatı 999$'dan başlıyor.

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