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Dell, XPS serisi 625 ve 630 modellerine su soğutma seçeneği ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, XPS serisi 625 ve 630 modellerine su soğutma seçeneği ekledi
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Bilgisayar üretiminde küresel pazarın lider oyuncularından Dell, oyuncular ve için hazırladığı XPS serisi mevcut iki masaüstü bilgisayarına sistem soğutucu seçeneğini arttırdı. Şimdiye kadar hava soğutma ile gelen sistemleri dileyen kullanıcılar artık Asete tarafından hazırlanan su soğutma çözümü ile satın alabilecek. Fanlı soğutmaya göre hem daha yüksek soğutma performansı ve hız aşırtma başarımı hem de gürültü seviyesinin düşürülmesini sağlayacak olan su soğutma sisteminin kullanıcılara maliyeti ise esktra 120$ olacak.

Nisan sonuna doğru devreye girmesi beklenen su soğutma opsiyonun kullanılacağı sistemlerden XPS 625 899$, XPS 630 ise 1099$'dan başlayan fiyatlarla yurt dışında satılmakta.


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DH Misafiri 9 yıl
8 gb ya kadar hatta...benim eski bilgisayarm dell di 6 sene kullandm bi kere bile servise götürmedm... Format dahi atmadım...o yüzden simdi tekrar Dell almayı düşünüyorum..
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Rasyonel Hayvan 9 yıl
Kasalar süper. Hava soğutma ile su soğutma arasındaki fiyat farkıda oldukça az. Hız aşırtma yapıcaklar için ideal.
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StreamRolleR 10 yıl
ne 512mb si o kasalar gayet performansılı kasalar 2gb ram gibi 4 gb ram gibi f/p kasası kasa süper
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sertacaygun 10 yıl
Kim ne derse desin : Dell Dünya devidir...
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max975 10 yıl
gerçekten şık kasalar öndeki fan ve girişi harika olmuş..
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TELESCOPE 10 yıl
evet güzel görünüyor gerçekten
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husNUKE 10 yıl
baz fiyatlara içine ne koyarlar çok merak ediyorum. 512mb ram ile gelebilir. Ama kasalar gerçekten hoş duruyor
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