Dell, XPS serisi 625 ve 630 modellerine su soğutma seçeneği ekledi

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Bilgisayar üretiminde küresel pazarın lider oyuncularından Dell, oyuncular ve için hazırladığı XPS serisi mevcut iki masaüstü bilgisayarına sistem soğutucu seçeneğini arttırdı. Şimdiye kadar hava soğutma ile gelen sistemleri dileyen kullanıcılar artık Asete tarafından hazırlanan su soğutma çözümü ile satın alabilecek. Fanlı soğutmaya göre hem daha yüksek soğutma performansı ve hız aşırtma başarımı hem de gürültü seviyesinin düşürülmesini sağlayacak olan su soğutma sisteminin kullanıcılara maliyeti ise esktra 120$ olacak.

Nisan sonuna doğru devreye girmesi beklenen su soğutma opsiyonun kullanılacağı sistemlerden XPS 625 899$, XPS 630 ise 1099$'dan başlayan fiyatlarla yurt dışında satılmakta.