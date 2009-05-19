Dell'den eğitim amaçlı netbook; Latitude 2100

Tam Boyutta Gör

VIA Nano işlemcili yeni sunucu ailesini kullanıma sunmaya hazırlanan Dell, eğitim amaçlı yeni bir netbook hazırladı. Öğrenciler için geliştirilen Latitude 2100 isimli mini-bilgisayar, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alıyor. 1GB sistem belleğine ve 250GB'a kadar sabit disk veya 16GB'a kadar SSD seçeneğine sahip olan Dell Latitude 2100, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024x576 LED ekrana (opsiyonel olarak dokunmatik ekran seçeneği de sunuluyor) sahip.

Beş farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulan netbook'ta, Gigabit Ethernet, WiFi, kart okuyucusu, anti-mikrobiyal korumalı klavye ve 3/6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan eğitim amaçlı Dell Latitude 2100'ün Windows XP Home, Vista Home Basic veya Ubuntu işletim sistemleriyle satın alınabileceği, fiyatının da 369$'dan başlayacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör