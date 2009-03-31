Dell'den renk seçenekleriyle dikkat çeken Inspiron serisi yeni bilgisayarlar

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, masaüstü için hazırladığı Inspiron serisi ince ve kompakt tasarımılı yeni bilgisayarlarını duyurdu. Kullanıma sunulan renk seçenekleriyle dikkat çeken sistemleri dileyen kullanıcılar Piyano Siyahı, Saf Beyaz, Gerçek Mavi, Formula Kırmızısı ve çok daha fazlasını içeren dikkat çekici renk seçenekleriyle tercih edebiliyor.

Inspiron serisi yeni bilgisayarları kullanıcılar farklı donanımlarla konfigüre edebilecekler. Intel ve AMD platformu dahilinde Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Sempron, Athlon X2 ve Phenom X4 işlemcileriyle donatılabilen özel sistemler ayrıca 8GB'a kadar bellek, 1TB'a kadar sabit disk (mid-tower için) entegre grafik işlemci ve Radeon serisi ekran kartı ile alınabiliyor.

Dell'in ilk etapta Çin pazarında kullanıma sunmaya hazırlandığı Inspiron serisi ince, kompakt ve renk alternatifli yeni sistemlerin önümüzdeki aylarda dünya genelinde de satışa sunulması bekleniyor.

