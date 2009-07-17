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Dell'den tasarımıyla dikkat çeken yeni Panel PC; Vostro AiO

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den tasarımıyla dikkat çeken yeni Panel PC; Vostro AiO
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Intel'in Atom platformuyla birlikte hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarların kullanım yaygınlığı da artmaya başladı. Kompakt tasarımlarıyla özellikle yer sıkıntısı yaşanan çalışma alanlarını hedef alan sistemlere bir yeni örnek te Dell'den geldi ve firma Vostro AiO modelini duyurdu. Profesyonellere yönelik sistem çözümlerinin konumlandırıldığı Vostro serisi altında hazırlanan Panel PC, hem tasarımı hem de Intel Atom platformunu temel alan rakip modellere kıyasla daha güçlü konfigürasyonuyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Dell'in yeni sistemi 1440 x 900 piksel çözünürlük desteği sunan 19-inç LCD panel kullanıyor. Intel'in çift çekirdekli Pentium veya Core 2 Duo işlemci modelleriyle konfigüre edilebilen Vostro AiO, 2GB bellek kapasitesine, 160GB kapasiteli sabit diske, DirectX 10 desteği sunan Intel GMA X4500 entegre grafik birimine ve DVD yazıcısına sahip. Windows Vista Home Basic veya Vista Business işletim sistemleriyle satın alınabilecek Vostro AiO, Siyah renkli şık tasarımıyla ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

Asya pazarında 630$'lık başlangıç fiyatıyla kullanıma sunulan Vostro AiO, Avrupa'da ise 11 Ağustos'tan itibaren satın alınabilecek.

Dell'den tasarımıyla dikkat çeken yeni Panel PC; Vostro AiO
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Dell'den tasarımıyla dikkat çeken yeni Panel PC; Vostro AiO
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dreamblue35 10 yıl
bu tasarım apple' a gerçek rekabeti gösterecek herhalde monitörün görüntü kalitesi de iyiyse apple' ın pabucu damda demektir :)
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benben2009 10 yıl
dell in monitörleri hep sıradışı bence
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MrSilence 10 yıl
150$'a da resimdeki taşıma ayağını satıyorlardır...
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Fettah34 10 yıl
"Yok canım bunlara çakma iMac demek haksızlık olur." deyip bombanın pimini çekeyim...
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mo0rfin 10 yıl
gerçekten tasarım harika olmuş bence arkadaki taşıma ayağını yanlardan çıkarsalardı süper olurdu arkadan acayip havalı duruyor :D:D
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tarnat1985 10 yıl
Monitör robotik taşıma mekanizması gerçekten çok sıradışı.
630$ da bu tasarıma değecek bir fiyat.
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