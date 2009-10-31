Dell'i geride bırakan Acer, en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor

Aspire One serisi netbook modelleri ve Timeline serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarının elde ettiği yüksek satış başarısıyla üçüncü çeyrekte Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer, liderlik hedefiyle yoluna devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre Tayvan merkezli firma, önümüzdeki yıl HP'nin önünde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefliyor.
Netbook'lar da dahil olmak üzere 2009 yılını 30 milyonun üzerinde dizüstü bilgisayar satışıyla tamamlayacağını öngören Acer, 2010 yılında 40 milyondan fazla dizüstü bilgisayar satmayı ve bu sayede HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük PC üreticisi unvanını ele geçirmeyi umuyor. Kuruluş kökenleri 1976'ya kadar uzanan firma liderlik hedefinde netbook ve ultra-ince notebook modellerine güveniyor.
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hocam bu ekran titremesi lcd monitörlerde de olan voltaj çakışması sonucuçıkan bir durum değil miymiş? Yani mesela 3'lü prize veya normal prize bile lsa, oradaki elektrik tehsisatının baştan sorunlu kurulmuş olmasında kaynaklanan bir sorun değil miymiş? Donanımla ilgili olduğu kesinleşti mi bu sorunun?
Netbook işini güzel yaptı, Hp ise netbookta pek işi tutturamadı belki de yeni dünya pc devi Acer olacak...
Bu arada Hp hedefi açıkladı mı acaba???
ayrıca türkiye servisi de pek birşeyden anlamıyor hiçbir sorunu gideremiyor
ben de bir acer sahibiyim ama gerçekten kalitesinden şüphe etmeye başladım