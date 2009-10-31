Dell'i geride bırakan Acer, en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor

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Aspire One serisi netbook modelleri ve Timeline serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarının elde ettiği yüksek satış başarısıyla üçüncü çeyrekte Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer, liderlik hedefiyle yoluna devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre Tayvan merkezli firma, önümüzdeki yıl HP'nin önünde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefliyor.

Netbook'lar da dahil olmak üzere 2009 yılını 30 milyonun üzerinde dizüstü bilgisayar satışıyla tamamlayacağını öngören Acer, 2010 yılında 40 milyondan fazla dizüstü bilgisayar satmayı ve bu sayede HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük PC üreticisi unvanını ele geçirmeyi umuyor. Kuruluş kökenleri 1976'ya kadar uzanan firma liderlik hedefinde netbook ve ultra-ince notebook modellerine güveniyor.