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Dell'i geride bırakan Acer, en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'i geride bırakan Acer, en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor
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Aspire One serisi netbook modelleri ve Timeline serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarının elde ettiği yüksek satış başarısıyla üçüncü çeyrekte Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer, liderlik hedefiyle yoluna devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre Tayvan merkezli firma, önümüzdeki yıl HP'nin önünde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefliyor.

Netbook'lar da dahil olmak üzere 2009 yılını 30 milyonun üzerinde dizüstü bilgisayar satışıyla tamamlayacağını öngören Acer, 2010 yılında 40 milyondan fazla dizüstü bilgisayar satmayı ve bu sayede HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük PC üreticisi unvanını ele geçirmeyi umuyor. Kuruluş kökenleri 1976'ya kadar uzanan firma liderlik hedefinde netbook ve ultra-ince notebook modellerine güveniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
bir acer 6930 kullanıcısı olarak yaşadığım ekran problemi beni acerden kat be kat soğuttu.malzeme kalitesiz ekrana vurunca yada titreme geçiyor.ekran elimde kalacak gibi açıp kapatırken gacırdıyor.servise göndermeye korkuyorum zira eline 3 aydır bilgisayarı geçmeyenler varmış.gel gelelim hangi marka güzel tartışılır.hepsinin de Türkiye'de kasıtlı bir servis problemi var.hukuk sisteminin boşluğundan faydalanıp servisi savsaklıyorlar.özellik bakımından süper ama kalite 0 .hangi markayı alırsan al ister ucuz ister pahalı ŞANSINA KALMIŞ..
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metbey 9 yıl

DH Misafiri

bir acer 6930 kullanıcısı olarak yaşadığım ekran problemi beni acerden kat be kat soğuttu.malzeme kalitesiz ekrana vurunca yada titreme geçiyor.ekran elimde kalacak gibi açıp kapatırken gacırdıyor.servise göndermeye korkuyorum zira eline 3 aydır bilgisayarı geçmeyenler varmış.gel gelelim hangi marka güzel tartışılır.hepsinin de Türkiye'de kasıtlı bir servis problemi var.hukuk sisteminin boşluğundan faydalanıp servisi savsaklıyorlar.özellik bakımından süper ama kalite 0 .hangi markayı alırsan al ister ucuz ister pahalı ŞANSINA KALMIŞ..


hocam bu ekran titremesi lcd monitörlerde de olan voltaj çakışması sonucuçıkan bir durum değil miymiş? Yani mesela 3'lü prize veya normal prize bile lsa, oradaki elektrik tehsisatının baştan sorunlu kurulmuş olmasında kaynaklanan bir sorun değil miymiş? Donanımla ilgili olduğu kesinleşti mi bu sorunun?
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CaSsErDoDo 10 yıl
acer güzel açıkçası ben beğeniyorum kaliteli ürünler yapıyorlar
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örümcekk 10 yıl
arkadaslarımın bazıları del kullanıyor bendede acer var ve asla dell ve acer ı karsılastırmam. acer ın hiç bişeyinden memnun diilm
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Mertcan. 10 yıl
Daha düne kadar Türkiye pazarında pek yeri yoktu Acer'in , fakat Türkiye'den kazanmaya başlayınca yatırım yapmalarının kendilerine faydalı olacağını düşündü ve hem kaliteli ürünler sunuyor hem de gerçekten gelişiyor , tebrik etmek lazım çalışmalarını.
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Anesthesia` 10 yıl
Bende Acer ı asla almam derdim. Vade ile mecbur aldım imzamdaki acer'ı memnunum artık "Acer" e sıcak bakıyorum...
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aslanemre58 10 yıl
Acer yolunda emin adımlarla ilerliyor
Netbook işini güzel yaptı, Hp ise netbookta pek işi tutturamadı belki de yeni dünya pc devi Acer olacak...
Bu arada Hp hedefi açıkladı mı acaba???
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beklen 10 yıl
Hocam acer laptop iyi de çok yakınımdaki üç 6930'da ekran titremesi ve malzeme kalitesizliğinden doğan sorunlar var

ayrıca türkiye servisi de pek birşeyden anlamıyor hiçbir sorunu gideremiyor

ben de bir acer sahibiyim ama gerçekten kalitesinden şüphe etmeye başladım
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