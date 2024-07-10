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Tam Boyutta Gör Masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını içeren ancak tabletleri veya x86 sunucularını içermeyen IDC raporuna göre geleneksel PC pazarı art arda yedi çeyreklik düşüşün ardından 2024'ün ikinci çeyreğinde de büyümeye devam etti. Paylaşılan rapora göre küresel PC satışları ilgili dönemde yüzde 3 oranında büyüdü.

PC pazarı büyüyor

IDC raporuna göre 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya çapındaki sevkiyatlar 64,9 milyon adede ulaşarak yıldan yıla yüzde 3 büyüme gösterdi. Ancak Çin'deki zayıf talep halen büyümeyi frenliyor. Zira Çin hariç tutulduğunda, dünya çapındaki sevkiyatlar yıldan yıla yüzde 5'in üzerinde büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde de pazar yüzde 3 büyümüştü. Dolayısıyla PC pazarı nihayet büyüme trendine geri dönmüş görünüyor.

Tam Boyutta Gör Rapor, büyümenin yapay zeka PC'leri ve yenileme döngüsü sayesinde olduğuna işaret ediyor. Ancak rapor, halen AI PC cihazlarının satışlara güçlü etki etmeye başlamadığına da dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında ise daha net bir pazar dinamiği görülebilir. Öte yandan ikinci çeyrekte en yüksek artışı yüzde 20,8 ile Apple gördü. Onu yüzde 13,7 ile Acer takip etti.

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PC pazarının ilk beş isminde ise sıralamada değişiklik olmadı. Lenovo, HP, Dell, Apple ve Acer yerlerini korudu. Ayrıca pandemi sonrasında PC pazarındaki keskin düşüşün artık sonuna gelindiği belirtiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki çeyrekler piyasanın toparlanması bekleniyor. Bu toparlanış AI PC pazarlamaları ile hızlanabilir.

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PC pazarı nihayet büyümeye geri döndü: Apple uçuşa geçti