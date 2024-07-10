PC pazarı nihayet büyümeye geri döndü: Apple uçuşa geçti

PC pazarı büyüyor
IDC raporuna göre 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya çapındaki sevkiyatlar 64,9 milyon adede ulaşarak yıldan yıla yüzde 3 büyüme gösterdi. Ancak Çin'deki zayıf talep halen büyümeyi frenliyor. Zira Çin hariç tutulduğunda, dünya çapındaki sevkiyatlar yıldan yıla yüzde 5'in üzerinde büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde de pazar yüzde 3 büyümüştü. Dolayısıyla PC pazarı nihayet büyüme trendine geri dönmüş görünüyor.
PC pazarının ilk beş isminde ise sıralamada değişiklik olmadı. Lenovo, HP, Dell, Apple ve Acer yerlerini korudu. Ayrıca pandemi sonrasında PC pazarındaki keskin düşüşün artık sonuna gelindiği belirtiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki çeyrekler piyasanın toparlanması bekleniyor. Bu toparlanış AI PC pazarlamaları ile hızlanabilir.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/global-pc-shipments-rise-second-quarter-apple-sees-biggest-jump-idc-says-2024-07-09/ https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52428724 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.