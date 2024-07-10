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    Anlık Bildirim

    PC pazarı nihayet büyümeye geri döndü: Apple uçuşa geçti

    Geleneksel PC pazarı art arda yaşanan uzun süreli düşüşte sonra nihayet 2024'ün ikinci çeyreğinde büyüme kaydetti. Apple en büyük büyümeyi gösterirken genel pazar yüzde 3 büyüdü.
    PC pazarı nihayet büyümeye geri döndü: Apple uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    Masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını içeren ancak tabletleri veya x86 sunucularını içermeyen IDC raporuna göre geleneksel PC pazarı art arda yedi çeyreklik düşüşün ardından 2024'ün ikinci çeyreğinde de büyümeye devam etti. Paylaşılan rapora göre küresel PC satışları ilgili dönemde yüzde 3 oranında büyüdü.

    PC pazarı büyüyor

    IDC raporuna göre 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya çapındaki sevkiyatlar 64,9 milyon adede ulaşarak yıldan yıla yüzde 3 büyüme gösterdi. Ancak Çin'deki zayıf talep halen büyümeyi frenliyor. Zira Çin hariç tutulduğunda, dünya çapındaki sevkiyatlar yıldan yıla yüzde 5'in üzerinde büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde de pazar yüzde 3 büyümüştü. Dolayısıyla PC pazarı nihayet büyüme trendine geri dönmüş görünüyor.

    PC pazarı nihayet büyümeye geri döndü: Apple uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    Rapor, büyümenin yapay zeka PC'leri ve yenileme döngüsü sayesinde olduğuna işaret ediyor. Ancak rapor, halen AI PC cihazlarının satışlara güçlü etki etmeye başlamadığına da dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında ise daha net bir pazar dinamiği görülebilir. Öte yandan ikinci çeyrekte en yüksek artışı yüzde 20,8 ile Apple gördü. Onu yüzde 13,7 ile Acer takip etti.

    PC pazarının ilk beş isminde ise sıralamada değişiklik olmadı. Lenovo, HP, Dell, Apple ve Acer yerlerini korudu. Ayrıca pandemi sonrasında PC pazarındaki keskin düşüşün artık sonuna gelindiği belirtiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki çeyrekler piyasanın toparlanması bekleniyor. Bu toparlanış AI PC pazarlamaları ile hızlanabilir.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/global-pc-shipments-rise-second-quarter-apple-sees-biggest-jump-idc-says-2024-07-09/ https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52428724
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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