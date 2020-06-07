Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

GPU devinin kaydadeğer performans artışıyla gelecek Ampere GPU’sunun yeni kartların en öne çıkan özelliği olacağı düşünülüyordu. Ortaya çıkan görseller tasarımın da geri kalmayacağını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!

RTX 3080 Founders Edition

Dün paylaştığımız RTX 3080 Founders Edition soğutucu bloğunun tasarımı, fanların konumlandırılışı, ve fan yönleri itibariyle yıllardır benimsenen tasarım anlayışından bir hayli uzaktı. Donanım dünyasında ilgi gören kart maharetli ellerle dijital ortamda yeniden çizildi.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!"

Yeni görsellerin bazılarında NVLink ve PCIe güç konnektörünün bulunmamasının altını çizelim. Şu an görünüşe göre güç konnektörü RTX 2060’ta da olduğu gibi kartın kasanın ön yüzüne bakan tarafına konumlandırılacak. Buradaki yerleşim yeri ise tam bilinmese de orta hatta yer alacağa benziyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizi galerimize alalım.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-gets-a-better-look-in-unofficial-3d-renders

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.