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    Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı

    Dün paylaştığımız referans kartın ardından yetenekli kullanıcılar maharetlerini sergilemekten geri kalmamış.
    3 sa.
    1,3b
    24
    6
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı
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    GPU devinin kaydadeğer performans artışıyla gelecek Ampere GPU’sunun yeni kartların en öne çıkan özelliği olacağı düşünülüyordu. Ortaya çıkan görseller tasarımın da geri kalmayacağını gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!

    RTX 3080 Founders Edition

    Dün paylaştığımız RTX 3080 Founders Edition soğutucu bloğunun tasarımı, fanların konumlandırılışı, ve fan yönleri itibariyle yıllardır benimsenen tasarım anlayışından bir hayli uzaktı. Donanım dünyasında ilgi gören kart maharetli ellerle dijital ortamda yeniden çizildi.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!"

    Yeni görsellerin bazılarında NVLink ve PCIe güç konnektörünün bulunmamasının altını çizelim. Şu an görünüşe göre güç konnektörü RTX 2060’ta da olduğu gibi kartın kasanın ön yüzüne bakan tarafına konumlandırılacak. Buradaki yerleşim yeri ise tam bilinmese de orta hatta yer alacağa benziyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizi galerimize alalım.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-gets-a-better-look-in-unofficial-3d-renders Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 1 sa.
    Mühendis değilim fakat fan tasarımı zekice olmuş sanki. Çift yönlü hava sirkülasyonu sağlayacaktır bu şekilde tabi kasa iyi soğutuluyorsa. 80 dereceyi geçmez diye düşünüyorum.
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    shruikan 2 sa.
    fan bi ucunda bi gıçında? inanan yoktur herhalde buna
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    WARTIME 2 sa.
    İnanilmaz akillica bir sistem olmus.Rahatlikla -10c farkedecektir.Vrmler isinmadan hava disari atilacaktir.Kendi icinde kasa mantigi yapmis nvidia.Hava girisleri ve cikisi var.En sonunda pciex guc girisleri kasanin on tarafina bakiyor sonunda akil ettiler
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    Jon_Kar 2 sa.
    Çöp Stok fanli gpu alinmaz



    Sadece 1080 fe stok fan guzel gorunuyordu
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    cenktans90 (tan sarac) 3 sa.
    100 derecede falan mi calisiyo bu lan
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 3 sa.
    Uçak motoru gibidir bu :) yine özelleştirilmiş versiyonlarını beklicez :) ( 1070 ile hala bekliyoruz bu arada )
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