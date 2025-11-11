Giriş
    SoftBank, Nvidia’daki tüm hisselerini 5,83 milyar dolara sattı

    SoftBank, Nvidia’daki 32,1 milyon hissesini 5,83 milyar dolara satarak OpenAI ve diğer AI yatırımlarına kaynak sağladı. Vision Fund’un kazancı ile ikinci çeyrekte kâr iki katına çıktı.

    SoftBank, Nvidia’daki tüm hisselerini 5,83 milyar dolara sattı Tam Boyutta Gör
    Japon yatırım devi SoftBank, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia’daki tüm hisselerini elden çıkararak 5,83 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Şirket, bu hamle ile ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a yaptığı “tam yatırım” stratejisinden fayda sağlamayı hedefliyor.

    SoftBank, Ekim ayında 32,1 milyon Nvidia hissesini sattığını ve ayrıca T-Mobile’daki bazı hisselerini 9,17 milyar dolara elden çıkardığını gelir açıklamasında duyurdu. Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Direktörü Yoshimitsu Goto, yatırımcı sunumunda, hisselerin satışının, firmanın “varlıkları nakite çevirme” stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

    Kaynak, yatırımlar için kullanılacak

    SoftBank’in Nvidia’daki pozisyonunu kapatması bazı yatırımcıları şaşırtabilir ancak bu firma için ilk defa yaşanan bir durum değil. SoftBank’ın Vision Fund’u, Nvidia’nın erken yatırımcılarından biri olarak 2017’de yaklaşık 4 milyar dolarlık hisseye sahip olmuş, ardından Ocak 2019’da tüm hisselerini satmıştı. Buna rağmen SoftBank’in iş faaliyetleri halen Nvidia teknolojisine dayalı AI projeleriyle güçlü biçimde bağlantılı. Bunlar arasında ABD’de veri merkezleri için planlanan 500 milyar dolarlık Stargate projesi de bulunuyor.

    Bu arada bilmeyenler için SoftBank Vision Fund, Japon teknoloji devi SoftBank Grubu'nun bir iştiraki olan SoftBank Investment Advisers tarafından yönetilen, teknoloji odaklı bir girişim sermayesi fonu konumunda.

    Öte yandan hisselerden çıkışın bir diğer nedeni de SoftBank’in Ekim-Aralık çeyreğinde en az 30,5 milyar dolar sermaye ihtiyacı bulunması. Bu miktarın 22,5 milyar doları OpenAI, 6,5 milyar doları ise Ampere yatırımları için ayrıldı.

    SoftBank’ın Vision Fund’u, söz konusu hisselerden elde edilen gelirle birlikte 19 milyar dolarlık olağanüstü bir kazanç sağlayarak şirketin ikinci mali çeyrekte kârını iki katına çıkardı. Vision Fund, yapay zeka alanında agresif bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor ve çiplerden büyük dil modellerine, robotik şirketlerine kadar AI ekosistemine yatırım ve satın almalar gerçekleştiriyor.

