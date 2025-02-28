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    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: RDNA 4 ile yeni nesil performans

    AMD, düzenlediği canlı yayın ile birlikte merakla beklenen Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 ekran kartlarını tanıttı. RDNA 4 temelli kartların fiyatı ve performansı da açıklandı.

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    AMD bugün, Radeon RX 9000 serisinin bir parçası olarak RDNA 4 mimarisi üzerinde şekillenen Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 ekran kartlarını resmen tanıttı. Yeni ekran kartları, 16 GB bellek, yenilenmiş ve güçlenmiş ışın izleme performansı ve güçlü AI hızlandırıcıları dahil olmak üzere kapsamlı iyileştirmeler içeriyor.

    AMD’nin yeni stratejisi, ultra yüksek performanslı GPU pazarında Nvidia ile rekabet etmek yerine, oyuncuların çoğunluğunun yer aldığı ana akım ve üst segment kartlara odaklanmak. RDNA 4 mimarisiyle gelen RX 9070 serisi, bu yaklaşımın ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

    AMD Radeon RX 9070 XT özellikleri

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    • Saat hızı: 2970 MHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit)
    • Toplam bant genişliği: 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache
    • Güç tüketimi: 304W
    • Çekirdek: 4096
    • ROP: 128
    • Ray Tracing ve AI hızlandırıcıları: 64 RT, 128 AI çekirdeği
    • Bağlantı: PCIe 5.0 x16

    RX 9070 XT, Navi 48 (XT) GPU'sunu temel alıyor ve 64 Hesaplama Birimi (CU) ile 4096 çekirdek sunuyor. Hesaplama birimlerine ek olarak 128 ROPS, 56 ışın izleme hızlandırıcısı ve 128 yapay zeka hızlandırıcısı bulunuyor. RX 9070 XT, RX 7900 GRE ve RX 7800 XT’ye kıyasla daha yüksek saat hızları sunarak 4K ve 1440p çözünürlüklerde önemli performans artışları vaat ediyor.

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    AMD Radeon RX 9070 özellikleri

    • Saat hızı: 2520 MHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit)
    • Toplam bant genişliği: 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache
    • Güç tüketimi: 220W
    • Çekirdek: 3584
    • ROP: 128
    • Ray Tracing ve AI hızlandırıcıları: 56 RT, 112 AI çekirdeği
    • Bağlantı: PCIe 5.0 x16

    RX 9070, Navi 48 (XL) GPU’suyla geliyor ve 56 CU ile 3584 çekirdek barındırıyor. Hesaplama birimlerine ek olarak 128 ROPS, 56 ışın izleme hızlandırıcısı ve 112 yapay zeka hızlandırıcısı bulunuyor. RX 9070, özellikle güç verimliliği açısından RX 7700 XT'ye kıyasla dikkat çeken bir model olacak gibi görünüyor.

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    Radeon RX 9070 XT oyun performansı

    • RX 6900 XT’ye kıyasla: %51 daha hızlı (4K Maks.)
    • RX 7900 GRE’ye kıyasla: %42 daha hızlı (4K Maks.), %38 daha hızlı (1440p Maks.)
    • RTX 3090’a kıyasla: %26 daha hızlı (4K Maks.)

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    Radeon RX 9070 oyun performansı

    • RX 6800 XT’ye kıyasla: %38 daha hızlı (4K Maks.)
    • RX 7900 GRE’ye kıyasla: %21 daha hızlı (4K Maks.), %20 daha hızlı (1440p Maks.)
    • RTX 3080’e kıyasla: %26 daha hızlı (4K Maks.)

    FSR 4 ve HYPR-RX

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    AMD’nin RDNA 4 mimarisiyle birlikte getirdiği FSR 4 (FidelityFX Super Resolution 4) ve HYPR-RX teknolojileri, oyunculara daha yüksek kare hızları ve akıcı bir deneyim sunuyor. Yeni nesil upscaling ve Frame Generation (çerçeve üretimi) teknikleri sayesinde, özellikle Microsoft Flight Simulator 2024, Kingdom Come Deliverance 2 ve Star Citizen gibi yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunlarda 3 kata kadar performans artışı sağlanabiliyor.

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    Örneğin, Space Marine 2 oyununda FSR 4, 4K çözünürlükte FPS değerini 53’ten 182’ye çıkararak 3.4 katlık bir artış sağlıyor (Performance Modu). AMD, FSR 4 ve HYPR-RX ile oyunların yerel (native) çözünürlükteki 60-90 FPS değerlerini 150-200 FPS’in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

    AMD’nin yeni Radeon RX 9000 serisi, RDNA 3’e kıyasla yapay zeka (AI) performansında yüzde 55’lik bir artış sağlıyor. Bu, makine öğrenimi ve yapay zeka tabanlı uygulamalar için büyük bir avantaj sunarken, içerik üretimi tarafında da yüzde 16,25’lik bir performans iyileştirmesi görülüyor. Üretken yapay zeka performansında ise ONNX runtime kullanımıyla 4.1 katlık bir hızlanma sağlanırken, bellek kullanımı önemli ölçüde optimize edilmiş durumda.

    Radeon RX 9070 XT ve Radeon RX 9070 fiyatı

    AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 tanıtıldı: İşte merak edilenler Tam Boyutta Gör

    • Radeon RX 9070 XT: 599 dolar
    • Radeon RX 9070: 549 dolar

    Fiyatlandırma açısından RX 9070 XT, RTX 5070 ve RTX 5070 Ti arasına konumlandırılırken, RX 9070 ise RTX 5070 ile doğrudan rekabet ediyor. Her iki kartın da 6 Mart'ta satışa sunulacak.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-radeon-rx-9070-xt-599-rx-9070-549-launched-rdna-4-up-to-2-97-ghz-16-gb-68-percent-faster-7900-gre/ https://www.amd.com/en/products/graphics/desktops/radeon/9000-series/amd-radeon-rx-9070xt.html https://www.amd.com/en/products/graphics/desktops/radeon/9000-series/amd-radeon-rx-9070.html
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