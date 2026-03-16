Grafiklerde çığır açacak NVIDIA DLSS 5 tanıtıldı ve ilk oyunlar açıklandı

Nvidia DLSS 5 neler sunuyor?
NVIDIA, DLSS 5'i başka bir kare oluşturma adımı yerine görsel bir işlem hattı güncellemesi olarak konumlandırıyor. NVIDIA, modelin cilt, saç, kumaş ve aydınlatma koşulları gibi sahne unsurlarını anlamak üzere eğitildiğini, ardından bu bilgiyi yüzey altı saçılımı, kumaş parlaklığı ve saç üzerindeki ışık etkileşimi gibi efektleri iyileştirmek için kullandığını söylüyor. Geliştiriciler ayrıca yoğunluk, renk derecelendirme ve maskeleme kontrollerine de sahip olacak; entegrasyon ise DLSS ve Reflex için kullanılan mevcut NVIDIA Streamline çerçevesi aracılığıyla devam edecek.
DLSS 5'in geleceği ilk oyunlar
Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent ve Warner Bros. Games dahil olmak üzere birçok büyük yayıncı ve stüdyodan destek zaten alınmış durumda. NVIDIA, DLSS 5’i ilk destekleyecek oyunların bir listesini de paylaştı:
- AION 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Black State
- CINDER CITY
- Delta Force, Hogwarts Legacy
- Justice
- NARAKA: BLADEPOINT
- NTE: Neverness to Everness
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- Sea of Remnants
- Starfield
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Where Winds Meet
Nvidia, DLSS 5'i bir demoyla duyurdu. Şirketin demo için iki RTX 5090 kullandığı (biri oyunu oynatıyor, diğeri ise yalnızca DLSS 5 teknolojisini çalıştırıyor) söyleniyor. Şu anda iki GPU kullanılması gerekiyor çünkü DLSS 5, hem performans hem de VRAM kullanımı açısından optimizasyon konusunda hala uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Ancak DLSS 5, tek bir GPU'da kullanılmak üzere tasarlandı ve bu yılın sonlarında da bu şekilde piyasaya sürülecek. NVIDIA, DLSS 5'i hangi mimarilerin destekleyeceğini henüz paylaşmadı.
