Grafiklerde çığır açacak NVIDIA DLSS 5 tanıtıldı ve ilk oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör NVIDIA, GTC 2026'da DLSS 5'i duyurdu. Bu, DLSS’nin performans odaklı özellik setinden görsel doğruluğa yönelik görüntü üretimine doğru bir geçişini işaret ediyor. Şirket, yeni sürümün oyun karelerine fotogerçekçi aydınlatma ve materyal detayları ekleyen gerçek zamanlı neural render modeli kullandığını ve desteğin bu sonbaharda planlandığını söylüyor.

Nvidia DLSS 5 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör NVIDIA'ya göre, DLSS 5 her kareden renk ve hareket vektörü verilerini alıyor, ardından kaynak 3B sahneye bağlı kalırken aydınlatma ve materyal tepkisini geliştiren bir yapay zeka modeli uyguluyor. NVIDIA, sistemin 4K'ya kadar gerçek zamanlı olarak çalıştığını ve oyunlar için önemli bir gereksinim olan kareler arasında çıktının deterministik ve kararlı kalmasını sağlamak üzere tasarlandığını söylüyor.

NVIDIA, DLSS 5'i başka bir kare oluşturma adımı yerine görsel bir işlem hattı güncellemesi olarak konumlandırıyor. NVIDIA, modelin cilt, saç, kumaş ve aydınlatma koşulları gibi sahne unsurlarını anlamak üzere eğitildiğini, ardından bu bilgiyi yüzey altı saçılımı, kumaş parlaklığı ve saç üzerindeki ışık etkileşimi gibi efektleri iyileştirmek için kullandığını söylüyor. Geliştiriciler ayrıca yoğunluk, renk derecelendirme ve maskeleme kontrollerine de sahip olacak; entegrasyon ise DLSS ve Reflex için kullanılan mevcut NVIDIA Streamline çerçevesi aracılığıyla devam edecek.

DLSS 5'in geleceği ilk oyunlar

Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent ve Warner Bros. Games dahil olmak üzere birçok büyük yayıncı ve stüdyodan destek zaten alınmış durumda. NVIDIA, DLSS 5’i ilk destekleyecek oyunların bir listesini de paylaştı:

AION 2

Assassin’s Creed Shadows

Black State

CINDER CITY

Delta Force, Hogwarts Legacy

Justice

NARAKA: BLADEPOINT

NTE: Neverness to Everness

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

Sea of Remnants

Starfield

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Where Winds Meet

Nvidia, DLSS 5’i bir demoyla duyurdu. Şirketin demo için iki RTX 5090 kullandığı (biri oyunu oynatıyor, diğeri ise yalnızca DLSS 5 teknolojisini çalıştırıyor) söyleniyor. Şu anda iki GPU kullanılması gerekiyor çünkü DLSS 5, hem performans hem de VRAM kullanımı açısından optimizasyon konusunda hala uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Ancak DLSS 5, tek bir GPU'da kullanılmak üzere tasarlandı ve bu yılın sonlarında da bu şekilde piyasaya sürülecek. NVIDIA, DLSS 5’i hangi mimarilerin destekleyeceğini henüz paylaşmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: