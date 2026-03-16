    Grafiklerde çığır açacak NVIDIA DLSS 5 tanıtıldı ve ilk oyunlar açıklandı

    Nvidia, DLSS 5.0'ı resmen tanıttı. Görüntüleri kökten dönüştürmek için tamamen yeni neural işleme modeli kullanıyor. RTX 50 serisi ekran kartı sahipleri bu sonbaharda DLSS 5'i deneyimleyebilecek.

    Nvidia DLSS 5 duyuruldu Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, GTC 2026'da DLSS 5'i duyurdu. Bu, DLSS’nin performans odaklı özellik setinden görsel doğruluğa yönelik görüntü üretimine doğru bir geçişini işaret ediyor. Şirket, yeni sürümün oyun karelerine fotogerçekçi aydınlatma ve materyal detayları ekleyen gerçek zamanlı neural render modeli kullandığını ve desteğin bu sonbaharda planlandığını söylüyor.

    Nvidia DLSS 5 neler sunuyor?

    Nvidia DLSS 5 özellikleri yenilikler Tam Boyutta Gör
    NVIDIA'ya göre, DLSS 5 her kareden renk ve hareket vektörü verilerini alıyor, ardından kaynak 3B sahneye bağlı kalırken aydınlatma ve materyal tepkisini geliştiren bir yapay zeka modeli uyguluyor. NVIDIA, sistemin 4K'ya kadar gerçek zamanlı olarak çalıştığını ve oyunlar için önemli bir gereksinim olan kareler arasında çıktının deterministik ve kararlı kalmasını sağlamak üzere tasarlandığını söylüyor.

    NVIDIA, DLSS 5'i başka bir kare oluşturma adımı yerine görsel bir işlem hattı güncellemesi olarak konumlandırıyor. NVIDIA, modelin cilt, saç, kumaş ve aydınlatma koşulları gibi sahne unsurlarını anlamak üzere eğitildiğini, ardından bu bilgiyi yüzey altı saçılımı, kumaş parlaklığı ve saç üzerindeki ışık etkileşimi gibi efektleri iyileştirmek için kullandığını söylüyor. Geliştiriciler ayrıca yoğunluk, renk derecelendirme ve maskeleme kontrollerine de sahip olacak; entegrasyon ise DLSS ve Reflex için kullanılan mevcut NVIDIA Streamline çerçevesi aracılığıyla devam edecek.

    DLSS 5'in geleceği ilk oyunlar

    Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent ve Warner Bros. Games dahil olmak üzere birçok büyük yayıncı ve stüdyodan destek zaten alınmış durumda. NVIDIA, DLSS 5’i ilk destekleyecek oyunların bir listesini de paylaştı:

    • AION 2
    • Assassin’s Creed Shadows
    • Black State
    • CINDER CITY
    • Delta Force, Hogwarts Legacy
    • Justice
    • NARAKA: BLADEPOINT
    • NTE: Neverness to Everness
    • Phantom Blade Zero
    • Resident Evil Requiem
    • Sea of Remnants
    • Starfield
    • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
    • Where Winds Meet

    Nvidia, DLSS 5’i bir demoyla duyurdu. Şirketin demo için iki RTX 5090 kullandığı (biri oyunu oynatıyor, diğeri ise yalnızca DLSS 5 teknolojisini çalıştırıyor) söyleniyor. Şu anda iki GPU kullanılması gerekiyor çünkü DLSS 5, hem performans hem de VRAM kullanımı açısından optimizasyon konusunda hala uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Ancak DLSS 5, tek bir GPU'da kullanılmak üzere tasarlandı ve bu yılın sonlarında da bu şekilde piyasaya sürülecek. NVIDIA, DLSS 5’i hangi mimarilerin destekleyeceğini henüz paylaşmadı.

