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DFI, LanPart JR serisine GeForce 9400 yonga setli yeni bir model ekledi

10 yıl
4,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI, LanPart JR serisine GeForce 9400 yonga setli yeni bir model ekledi
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Yüksek performanslı ve hız aşırtma dostu anakartlar dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan DFI, LanParty JR serisine Nvidia'nın GeForce 9400 yonga setini esas alan yeni bir model daha ilave ediyor. Firmanın LanParty JR GF9400 T2RS kod adlı yeni modeli kendi segmentinde, hız aşırtma potansiteyeli en yüksek çözüm olmasıyla amacıyla.

Intel'in tek, çift ve dört çekirdekli güncel işlemcileriyle kullanılabilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR-2 800MHz bellek desteği sunuluyor. Micro ATX formda olan LanParty JR GF9400 T2RS, kullanılan ısı iletim temelli pasif soğutucusu ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Nvidia'nın an itibariyle en güçlü entegre grafik işlemcisi konumundaki GeForce 9400 ile gelen DFI'ın yeni modeli DirectX 10 ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırm da sunuyor. IGP yani entegre grafik işlemcisi 16x paralel işlem birimine sahip olan ve CUDA mimarisini destekleyen anakart üzerinde ayrıca DVI ve HDMI konnektörleri de yer alıyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler ce Hybrid SLI kurulumları için bir adet PCIe x16 slotunu da PCB'si üzerinde barındıran yeni model, 4 fazlı dijital güç tasarımıyla geliyor. 4 katmanlı baskılı devre kullanan ve UV duyarlı komponentleriyle de dikkat çekmeyi başaran anakart Gigabit ethernet ve 8 kanak yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip.

DFI'ın önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen mATX formdaki yeni modeli LanParty JR GF9400 T2RS hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

DFI, LanPart JR serisine GeForce 9400 yonga setli yeni bir model ekledi
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santanio 10 yıl
4 katmanlı baskılı devre mi ? yani kartın ön ve arka yüzü hariç içindede 2 yüzey devremi var ?
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DarkSidesOfMe 10 yıl
mini atx bol özellik fiyatıda iyi olursa iş yapar[>:]
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