Hem tablet hem dizüstü! Peki iyi mi? “Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)”

Huawei MatePad Pro 13.2, klavyesiyle kalemiyle tablet ve dizüstü deneyimini birleştirmeyi amaçlayan, GoPaint ile çizim ve ofis uygulamaları ile döküman işlerini rahatlıkla yapılabileceği bir ortam oluşturan üst segment bir ürün, peki neler sunuyor gelin detaylarına inelim.

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Tasarım. Tek renk seçeneği var, o da altın rengi, 12.2 ve 13.2 inçlik modellerin ikisinde de durum bu, iddialı ama standart diyebileceğimiz renk seçenekleri de sunulabilirmiş. %94 ekran kasa oranıyla çerçeveleri de en ince çözümlerden biri, yatay konumlandırılan kameranın gizlendiği küçük çentik hariç tabii.

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Malzeme kalitesi. Magnezyum alaşım malzemeden çerçevesiyle elde içi dolu hoş bir his veriyor, arkası cam elyaf olarak geçen bir malzemeden, görünürde dokulu gibi ama elle hissedilmiyor ve cam olarak geçse de sanki ince bir duvar kağıdı gibi.

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Taşınabilirlik. 5.5mm kalınlığında değil inceliğinde diyebiliriz, ayrıca 580g ağırlık değil hafiflik diyebiliriz, bu kalınlıkta ve ağırlıkta rakipleri yok değil tabii ama dolayısıyla hepsi için çok çok taşınabilir, bir defter gibi yanınıza alabileceğiniz çözümler diyebiliriz.

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Aksesuar. Akıllı manyetik klavyesi kutuya dahil, Nearlink destekli, Bluetooth’a rakip bir kısa mesafe kablosuz bağlantı teknolojisi aslında, gücünü tabletten alıyor ayrıca şarj gerektirmiyor. Tuşlarının boyutları, 1.5mm basma mesafeleri, genel olarak yazma deneyimi iyi bir dizüstü klavyesinden ayırt edilemeyecek kadar iyi, uzun zamandır aksesuar sınıfındaki bir klavyede böyle iyisini denememiştim. Touchpad üç parmakla ana ekrana dönme, iki parmakla uygulamalar arasında geçiş, yine üç parmakla ama sola kaydırarak ekranı bölme gibi işlevleri var, hafif bir gecikmesi var gibi hissettirse de imleç keskinliği de baya iyi, beğendim.

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3. Nesil M Kalem de kutuya dahil, tabletin sağ üstüne mıknatısla baya iyi tutunuyor ve burada şarj oluyor, boyutları not değil doğru düzgün kalem boyutlarında, yine Nearlink destekli. 10.000 kademeli basınç algılama destekli, bir sunum üzerinde çalışırken, metin seçip bunu bir başka dökümana taşırken mesela veya GoPaint ile çizim yaparken mesela bir çizer

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Ekran. 13.2 inç 3:2 oranlı Esnek OLED PaperMatte ekran 2.8K çözünürlüğünde, 262PPI yani piksel yoğunluğunda ki gayet net görünüyor, Huawei bu ekrana X-True ekran diyor. 144Hz tazeleme hızıyla rakipleri gibi akıcı ama piksel tepki süresi nedense bir tık uzun. HDR için 1000nit’e kadar çıkabilen, Delta değeri 1’in altında ve renk doğruluğu gerektiren işler de yapılabilecek mat bir ekran.

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Mat olmasına rağmen yine de renkleri gayet keyifli, evet parlak ekranlı olsa yanyana koyunca fark bariz belli oluyor ama YouTube’da Netflix’te tükettiğim içeriklerden yine bir OLED’den alacağınız keyfi, HDR deneyimini alıyorsunuz.

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PaperMatte adı üstünde kağıt hızlı mat bir ekran, güneş ve yansımalar parlak ekranları ışık güçleri ne kadar yüksek olursa olsun görünmez hale gelebiliyorlar, yansıyan şeyi ayna gibi gösterebiliyorlar, halbuki mat ekranlarda sadece beyaz aydınlanmış bir alan oluşuyor o kadar görünmeye, okunmaya devam edebiliyorlar.

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Performans. Hisilicon T92 yonganın işlem birimi CPU Z ve Aida64’e göre 12 çekirdekli, 2’si 2.5GHz, 6’si 2.15GHz, 4’ü 1.6GHz hızında. Grafik biriminde ise Maleoon 920 var. Geekbench 6’da çoklu çekirdekte Snapdragon 8 Gen 2’ye benzer performans veriyor, tek çekirdekte Snapdragon 7+ Gen 2’nin biraz daha üstünde, toplamda işlem gücü son nesil değil ama beklediğimden kesinlikle daha iyi.

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GPU için 3D Mark Wild Life’ta ise 6600 civarı skor alıyor, GFXBench’teki 4K Aztec Reins çözünürlükten bağımsız GPU testinde 942 kareyle Apple A15 yongasının grafik birimine çok yakın sonuç veriyor.

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12GB RAM ve 512GB depolamayla geliyor, RAM 14.5GB/saniye civarı, depolama okumada 1.5GB/saniye, yazmada 750MB/saniye civarı hızda.

Wi-Fi 6 destekli, gerçek dünya testlerinde Gigabit altyapılı ve destekleyecek hızda bir Mesh Wi-Fi sistemiyle 700Mbit civarında hız alabildi, gayet iyi.

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Oyun Performansı. Genshin Impact gibi ağır bir oyunda ayarları fullediğinizde 40-60FPS civarı görmek mümkün, aynı şekilde PUBG’de en yüksek kare/saniye ayarında akıcı bir performans alabilmek mümkün, uzun süren iş yüklerinde de aynı şekilde, 3D Mark stres testinde performansının %99’unu korudu, ekstra bir soğutma plakasından oluşan 3D soğutma sistemi dedikleri kurulum işe yaramış gibi.

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Kameralar. Tablette sık kullanacağınız şeyler değiller belki lakin toplantılar ve eğitim için 16MP f/2.2 diyaframlı 1080P 30FPS ön kameranın performansı tatminkar.

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50MP f/1.8 ana kamera giriş-orta segment, orta segmente daha yakın bir telefonun kamerası gibi düşünülebilir, belge döküman tarayıp PDF haline getirmek için fazla bile, 8MP f/1.8 geniş açı kamerası yeterli değil, gerçi kullanacağınızı da zannetmiyorum.

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Harmony OS 4.3.0 ile geliyor, altta sık kullanılan uygulamalar için bir tepki var, sağında az önce kullandıklarınız var, ekranı sağdan aşağı çektiğinizde kısayollar, hesabınıza bağlı router ve TWS kulaklık gibi ürünler çıkıyor bu güzel olmuş. Süper Cihaz modu var, bir Huawei ekosistemi oluşturup mesela cihazlar arası kopyala yapıştır yapabiliyorsunuz. Başlangıç ve stil menüsünden temayı ve simge setini değiştirebilir güzel güzel özelleştirebilirsiniz.

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E-kitap modu var, ekran bunun için baya büyük kalıyor ama karanlıkta bir belge üzerine çalışırken mesela gözleriniz rahat edebilir. Ses ayarlarında hoparlörler için bir ekolayzır ayarı, en azından hazır ayarları beklemiştim açıkçası. Parmak izi okuyucu güç tuşu üzerinde ve düzgün çalışıyor, yine düzgün çalıştığı için yüz tanımayı kullanacağınızdan eminim. Çoklu pencere modu ekran böyle büyük olunca çok işe yarıyor, bir tarafa YouTube bir tarafa bir döküman açıyorsunuz, güzel bir çalışma ortamı çıkıyor.

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Uygulama yükleme noktasında MicroG ve Gbox kullanıyorsunuz, Gmail hesabını MicroG’ye girip Gbox üzerinden Google Play’i yüklemek yeterli, Google Play’in kısayolunu ana ekranda oluşturabiliyorsunuz, Android tablet gibi çalışmaya başlıyor.

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Hoparlör ve mikrofon. 6 hoparlörlü kurulumun alt tonları var, hatta üst segmentte farkı biraz daha doygun başları, orta sesleri de hiç fena değil, tizlerinden biraz feragat edilmiş ama çözünürlük gayet güzel, maksimum sesi de güzel. Çevresel sesi kuvvetli bir dizi filmin atmosferinde biraz daha doygunluk bulunda

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Batarya. 10100 mAh kapasiteli, kutudan çıkan 100W SuperCharge adaptör ile 40 dakikada %80’e çıkabiliyor ki test ettim, kendi adaptörüyle 90W sularında başlayıp %50’yi geçtikten sonra 50-60W aralığında devam etti. Yalnız benim halihazırda kullandığım bir PD destekli 120W GaN adaptörü taktım, bu hızlara asla çıkmadı.

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Kullanım süresi olarak günlük bir kullanım ve medya tüketimiyle, kapalı ortamda otomatik ekran ışığıyla 7 saat civarını görebiliyorsunuz, maksimum ekran ışığıyla sadece oyun oynadınız diyelim, 3 saat civarında bir ekran süresi verebiliyor.

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Huawei MatePad Pro, tasarımı, malzemesi, taşınabilirliği gayet iyi, ekran hem multimedya içerik tüketecekler hem de kağıt hissiyle not alıp çizim yapacaklar için yine gayet iyi, yonga performansı ve hoparlörleri beklediğimden kesinlikle daha iyi, tercih listenizde bulunabilecek, değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğüm bir tablet olmuş.

Huawei MatePad Pro 13.2 2025'in güncel fiyatı ve satın almak için - Huawei MatePad Pro 13.2 2025





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Hem tablet hem dizüstü! Peki iyi mi? “Huawei MatePad Pro 13.2”