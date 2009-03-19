Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DFI'dan 790FX yonga setli yeni anakart; LANParty DK 790FXB-M3H5

10 yıl
12,8b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DFI'dan 790FX yonga setli yeni anakart; LANParty DK 790FXB-M3H5
Tam Boyutta Gör

Özellikle LanParty serisi hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcileri için hazırladığı 790FX yonga setli yeni anakartını duyurdu. Firmaın LanParty DK çatısı altında hazırladığı yeni anakart 790FXB-M3H5 kod adını taşıyor. Soket AM3 formundaki işlemcilerin tamamiyle kullanılabilecek olan 790FX+SB750 çipsetli model üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunuluyor.

LanParty serisinin diğer temsilcilerinde olduğu gibi Siyah renkli baskılı devre üzerine renkli komponentlerle hazırlanan anakart, katı kapasitörleri ve 4+1 fazlı güç tasarımıyla dikkat çekiyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ve Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekleyen kart özel hız aşırtma seçenekleri ile donatılmış.

SB750 yongası sayesinde aralarında RAID 5 te dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarını destkeleyebilen anakart üzerinde 6x SATA-II konnektörü yer alıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da sahip olan anakart üzerinde ayrıca Debug LED de yer almakta. Hız aşırtmacılar için LANParty ABS II teknolojisini de destekleyen anakartın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.

DFI'dan 790FX yonga setli yeni anakart; LANParty DK 790FXB-M3H5
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XuLigan 8 yıl
s.a oncelık arkadaslar bende bu anakartı alıcagım DFI LanParty DK 790FXB-M2RS AM2+ DDR2 1066MHz Anakart ddr2 1066 ama benım ısımı gorur ıslemcıde phenom x4 940 koyucam nasıl sızce ramda 4gb OCZ e kartı 4850 nasıl olur makıne am2 desteklı bu alıcagım anakart ama oyun ıcın alıyorum bunları da yuksek bı butcem yok anca bu anakart a yetıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
çift slot sogutuculu ati gpular için bulunmaz nimet diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazer__ 10 yıl
Soket am3 anakart beklemek phenom II ler için daha mantıklı olmaz mı ?????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
çok fazla sarı var, keşke renklere biraz daha dikkat edilseydi, dfi basit soğutucular kullanıyor normal kullanıcı için kotu bir durum, çünkü rekor kıranlar kart uzerindeki soğucuları kullanmıyor. sıvı azotla soğutuyorlar anakartı da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
GAME READY
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
red_wolf 10 yıl
bu kartların ustune fazla buyuk sogutucu koymak mumkun degıl sımdı ben bu kartı hız asırtma ıcın alıcam ama en onemlı hız asırtma bolumune ıslemcıye buyuk sogutucu takamıycam olcak ısmı???? bu durum 4 dımm slotu doluyken bu sekılde olur basıma geldıgı ıcın soyluyorum ters donmıyecek sogutucular kullanamazsınız dıkkat edın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaciik 10 yıl
O.C potansiyelini test edip görmek lazım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TURK-ŞAD 10 yıl

Orjinalden alıntı: tolgaciik

O.C potansiyelini test edip görmek lazım..




Sen bu cümleyi hangi firma hakkında söylediğinin bilincinde bile olduğunu düşünmüyorum,

OC performansını görmek lazımmış....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
dfi zaten amd icin uc tasarımlı ürünler üreten daima markalardan birisidir. m2rxh ın ddr3 ram destekleyen modeli... güzel. digital pwm varsa tadından yemnez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
amd de bir ışık gördüler sanırım hemen hemen herfirma birşeyler üretiyor amd icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alx 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

amd de bir ışık gördüler sanırım hemen hemen herfirma birşeyler üretiyor amd icin


Evet ya, 1 tane i7 satacağına 10 tane AM3 satarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanozk 10 yıl
düşünün artık bu derece abartılı olmayan pasif soğutmalarla oc rekorları kırabilen bir anakarta bi de gigabyte,asus veya msı kartlardaki gibi soğutmalar konsa ne olur kim bilir :DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 10 yıl
pasif soğutmalar pek abartılmamış klasik lan party tasarımı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12828 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl WD Caviar Black 1TB video inceleme 10 yıl Empire: Total War inceleme videosu 10 yıl Nvidia Tegra ile tanışıyoruz! 10 yıl WEB Tarayıcı Testi: En hızlısı hangisi? 10 yıl CeBIT 2009: Point of View ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim