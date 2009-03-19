DFI'dan 790FX yonga setli yeni anakart; LANParty DK 790FXB-M3H5

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Özellikle LanParty serisi hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcileri için hazırladığı 790FX yonga setli yeni anakartını duyurdu. Firmaın LanParty DK çatısı altında hazırladığı yeni anakart 790FXB-M3H5 kod adını taşıyor. Soket AM3 formundaki işlemcilerin tamamiyle kullanılabilecek olan 790FX+SB750 çipsetli model üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunuluyor.

LanParty serisinin diğer temsilcilerinde olduğu gibi Siyah renkli baskılı devre üzerine renkli komponentlerle hazırlanan anakart, katı kapasitörleri ve 4+1 fazlı güç tasarımıyla dikkat çekiyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ve Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekleyen kart özel hız aşırtma seçenekleri ile donatılmış.

SB750 yongası sayesinde aralarında RAID 5 te dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarını destkeleyebilen anakart üzerinde 6x SATA-II konnektörü yer alıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da sahip olan anakart üzerinde ayrıca Debug LED de yer almakta. Hız aşırtmacılar için LANParty ABS II teknolojisini de destekleyen anakartın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.

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