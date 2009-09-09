DFI'dan hız aşırtma tutkunları için P55 çipsetli yeni anakart; LANParty DK P55-T3eH9

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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı LANParty serisi anakart modelleriyle tanınan DFI, LGA1156 formundaki Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 serisi işlemciler için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakart modelini duyurdu. Firmanın LANParty DK serisi altında hazırladığı P55-T3eH kod adlı yeni modeli kaslı görünümü ve güç özellikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Core i5 750, Core i7 860 ve Core i7 870 modelleriyle uyumlu olan yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Tabii bu noktada belirtilen bellek hızının Intel tarafından Lynnfield işlemciler için belirlenen referans destek hızı olduğunu, P55 yonga setli LANParty DK P55-T3eH9 ile çok daha yüksek belle saat hızlarına ulaşabileceğinin altını çizmekte fayda var.

LANParty serisindeki hemen her yeni modelde olduğu gibi dijital PWM tasarımına sahip olan yeni anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojileriyle uyumlu olan LANParty DK P55-T3eH9, uzun ömürlü katı kapasitörleri ve UV duyarlık komponentleriyle dikkatleri üzerine çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

ABS II teknolojisi yle donatılan ve kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyan P55 çipsetli yeni anakartın diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve 8 adet SATA portuna ek olarak Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, DeBUG LED, kart üstü güç/reset butonları ile miniUSB portu gibi detaylara yer verildiği açıklandı.

DFI'ın yeni nesil Intel işlemcilerle hız aşırtma keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar için hazırladığı LANParty DK P55-T3eH9, yurt dışında 166 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.