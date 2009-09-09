Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DFI'dan hız aşırtma tutkunları için P55 çipsetli yeni anakart; LANParty DK P55-T3eH9

9 yıl
11,2b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DFI'dan hız aşırtma tutkunları için P55 çipsetli yeni anakart; LANParty DK P55-T3eH9
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı LANParty serisi anakart modelleriyle tanınan DFI, LGA1156 formundaki Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 serisi işlemciler için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakart modelini duyurdu. Firmanın LANParty DK serisi altında hazırladığı P55-T3eH kod adlı yeni modeli kaslı görünümü ve güç özellikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Core i5 750, Core i7 860 ve Core i7 870 modelleriyle uyumlu olan yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Tabii bu noktada belirtilen bellek hızının Intel tarafından Lynnfield işlemciler için belirlenen referans destek hızı olduğunu, P55 yonga setli LANParty DK P55-T3eH9 ile çok daha yüksek belle saat hızlarına ulaşabileceğinin altını çizmekte fayda var.

LANParty serisindeki hemen her yeni modelde olduğu gibi dijital PWM tasarımına sahip olan yeni anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojileriyle uyumlu olan LANParty DK P55-T3eH9, uzun ömürlü katı kapasitörleri ve UV duyarlık komponentleriyle dikkatleri üzerine çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

ABS II teknolojisi yle donatılan ve kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyan P55 çipsetli yeni anakartın diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve 8 adet SATA portuna ek olarak Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, DeBUG LED, kart üstü güç/reset butonları ile miniUSB portu gibi detaylara yer verildiği açıklandı.

DFI'ın yeni nesil Intel işlemcilerle hız aşırtma keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar için hazırladığı LANParty DK P55-T3eH9, yurt dışında 166 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XuLigan 8 yıl
s.aleykum kardeş ben bu DFI karttan alıcam yarın ama bı yardımcı olsanız bu kart nasıl DFI LanParty DK 790FXB-M2RS AM2+ DDR2 1066MHz Anakart bunu alıcagım ama kac senelık anakart bu ? bi yardımcı olsanız ramlarım fılan var bıde ıslemcı alıcagım bu kart a e kartımda var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
DFI ın overclock menüsü muhteşem. Herşey var. Ve olması gerektiği gibi. Bir hızda değişiklik yaptığınız zaman o anki hızı ve biosu kaydettikten sonra hangi hızda çalışacağının ikisini de yazıyor. Şahane birşey..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardware wizard 9 yıl
ya bu DFI anakartlarını cok merak ediyorum bigün kullanmak nasip olur inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 9 yıl
DFI gene yapmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 9 yıl

BiLgiSeaRcheR

DFI gene yapmış



DFI ne yapmış P35 den sonra doğru düzgün anakart çıkaramadı

x38 x48 p45 x58 fos çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pandemic 9 yıl
DFI ların en üst modelleri alınmaz. Hep ram seçiyor üst modelleri ve sorunlu oluyor. Zamanında bende kullandım en üst modellerden ama sonra orta seviyelerine geçtim ve sonuç mükemmeldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 9 yıl
usta ben t3eh8 aldım x58 yılın anakartı fln seçilmiş düzgün bios suz bir halta ebnzemez anakart ne yazikki böyle bir prob var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThE LoSt 9 yıl
DFI yine yaptı yapacağını fiyat uygun sayılır gayet şık görünüşlü bir kart hızaşırtma potansiyelide yüksek daha ne olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 9 yıl
güzel haber:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11213 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, overclock ve hız aşırtma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim