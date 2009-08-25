DH Özel: DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 detaylandı

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının en iyimser tahmin ile Kasım ayında çıkacağı konuşulan Nvidia, Windows 7'nin lanse edileceği Ekim ayı için bazı yeni modeller üzerinde çalışıyor. Kısa bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce 200M serisi mobil grafik çözümlerini duyuran firma, benzer bir adımı masaüstü için de atmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre firma, Ekim ayında 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı bazı yeni masaüstü grafik çözümlerini kullanıma sunacak. GeForce 200 serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni model serisinin mobil modeller ile benzer şekilde DirectX 10.1 desteği sunması, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan modellere göre daha az güç tüketmesi ve daha düşük maliyetli olması bekleniyor.

Nvidia'nın Windows 7 ile eş zamanlı olarak lanse etmeyi planladığı yeni modellerden GeForce GT220 veya olası yeni isimlendirmesi ile GeForce 220 modeli için firma tarafından iş ortaklarına ulaştırılan bazı resmi dökümanlara ulaşmayı başardık. Saat hızları dahil olmak üzere GeForce GT220 için detaylı bilgileri içeren tablomuzda şu an için sadece henüz doğrulatamadığımız paralel işlemci bilgisi yer almıyor.

Bu arada GeForce GT220 için üreticilerin farklı özelliklere sahip, fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller duyarabileceğini de belirtelim.