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DH Özel: EkoSolar güneş panelleri ve LED aydınlatma

10 yıl
77,8b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Güneş Enerjisi Panelleri, LED Aydınlatma ve Rüzgar Türbin'leri hakkında bilmek istedikleriniz.

2.'si düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı röportajlarımıza EkoSolar standında devam ediyoruz. EkoSolar ekibinden güneş enerjisi panelleri, LED aydınlatma ve rüzgar türbinleri ile ilgili bilgiler alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gongwen598 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Öncelikle Bu tarzda elektrik üretimi mantıklı gerçekten fakat üretilen elektriğinde düzgün şekilde ve ekonomik şekilde kullanılması bizce önemli olan.
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cankizoglu 10 yıl
Merhabalar. Öncelikle Bu tarzda elektrik üretimi mantıklı gerçekten fakat üretilen elektriğinde düzgün şekilde ve ekonomik şekilde kullanılması bizce önemli olan. Biz Led aydınlatma konusunda bir şirket kurmuş bulunmaktayız ve yaklaşık eski tip ampullere göre %95 tasarruflu ampullere görede en az %55 lere varan enerji tasarrufu sağlanıo. Teknolojinin gelişmesiylede led ürünleri çok güçlü ve komplike hale gelmeye başladılar. ayrıntılı ürünlerin teknik bilgilerini ve fotolarını web sitemizdende inceleyebilirsiniz. www.ledisgo.com sormak istediğiniz bütün soruları site içindeki destek bölümünden yazıp bana ulaşabilirsiniz.
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naten 10 yıl
Video yoluyla insanları bilinçlendirme çabanıza teşekkür ederim. Video ya yapılan yorumları okuyunca tombul pil, bağ evinde radyo dinleme hikayesi aşırı abartılı olmus. Ayrıca 20 tane 400Wattlık rüzgar türbini kurmak zaten mantıksız. Enerji ihtiyacınız çok ise daha profesyonel ürünlere yönelmelisiniz.
Her odaya klima takıp bunun enerji ihtiyacını rüzgar / güneş enerjisiyle karşılamakta biraz ütopik olmuş.
Zaten amaç birim enerji maliyetlerini düşürüp doğaya verilen zararı da minumuma indirmek. Danimarka gibi küçük bir ülkeden tutunda ABD gibi büyük bir ülkede dahi bu tür enerji kaynaklarına yönelim üst boyuttadır. Danimarkalı 1 milyon USD verip elektrik kurumlarından elektrik satın almayı bilmiyor muda gidiyor denizin ortasına türbinler kuruyor?
İşkembeden traji komik yorumlar yapmaktan sıkılmadınız mı?
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merm 10 yıl



sanırım bu daha kullanışlı olurdu

dikey rüzgar türbünü

vertical wind turbine diye aratabilirsiniz
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MavéRicK_09 10 yıl
gELEKCEKTE FAYDALI İLLA Kİ OLACAKTIR PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER...
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ali1818 10 yıl
bende yıllardır düşünüyorum. ama hiç akıllıca değil. 1 klima çalıştırmak için gerekli enerjiyi bile o video daki rüzgar turbinin en az 20 katı gerekli. bunun tv si var ç.makinesi. b.makinesi. v.s v.s var yani dev bir turbin gerekli. herzaman da ihtiyacınız kadar rüzgar esecekmi oda var tabi. güneş paneli kursan 1 km2bir alan gerekli. maliyeti 1 milyon dolardan fazla ediyor. TEDAŞ tan 1 milyon dolarlık elektirik çektiğinizi düşünün en az 200 yıl gider. bizim aylık elek. faturası 50-60 TL geliyor.
bence o dişçi 2 tane almışya bağ evinde radyo dinleyecektir. 12v üreten bir araç başka ne işe yarar. o na o kadar para verceğine bağ evine giderken 1 kutu tombul pil al bak. bağ evinin etrafını hava alanına çevirirsin. uçaklar inmeye çalışır. uydudan bile dikkat çekersin :D
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pegassus01 10 yıl
çok faydalı bilgiler, fakat bilgilendirirken de ulaşılabilecek tl.no veya site ile yardımcı olsanız bu konu hakkında ben araştırma yaptım eve EkoSolar güneş panelleri düşünüyordum ama bekledim cevapları alamadım sadece bedava elektrik adı altında reklam yapılıyo sadece!
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mcclaynn 10 yıl
donanımhaberin bu tür alternatif enerji teknoloji fuarlarına yer vermesi çok güzel takdir ediyorum.
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Vuze 10 yıl
gelecekte baya faydalı olacaktır ancak suan tr içinde pek yaygınlaşacagını sanmıyorum
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theboy32 10 yıl
SÜPER tasarruf yöntemleri
yaygınlaşmasını çok isterim.
demek temiz enerjidede kirli işler oluyor.
Bu konuda herkesin bilgisi olsun isterim.
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