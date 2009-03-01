DH Özel: EkoSolar güneş panelleri ve LED aydınlatma

Genel Yayın Yönetmeni
Güneş Enerjisi Panelleri, LED Aydınlatma ve Rüzgar Türbin'leri hakkında bilmek istedikleriniz.
2.'si düzenlenen Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı röportajlarımıza EkoSolar standında devam ediyoruz. EkoSolar ekibinden güneş enerjisi panelleri, LED aydınlatma ve rüzgar türbinleri ile ilgili bilgiler alıyoruz.
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Her odaya klima takıp bunun enerji ihtiyacını rüzgar / güneş enerjisiyle karşılamakta biraz ütopik olmuş.
Zaten amaç birim enerji maliyetlerini düşürüp doğaya verilen zararı da minumuma indirmek. Danimarka gibi küçük bir ülkeden tutunda ABD gibi büyük bir ülkede dahi bu tür enerji kaynaklarına yönelim üst boyuttadır. Danimarkalı 1 milyon USD verip elektrik kurumlarından elektrik satın almayı bilmiyor muda gidiyor denizin ortasına türbinler kuruyor?
İşkembeden traji komik yorumlar yapmaktan sıkılmadınız mı?
sanırım bu daha kullanışlı olurdu
dikey rüzgar türbünü
vertical wind turbine diye aratabilirsiniz
bence o dişçi 2 tane almışya bağ evinde radyo dinleyecektir. 12v üreten bir araç başka ne işe yarar. o na o kadar para verceğine bağ evine giderken 1 kutu tombul pil al bak. bağ evinin etrafını hava alanına çevirirsin. uçaklar inmeye çalışır. uydudan bile dikkat çekersin :D
yaygınlaşmasını çok isterim.
demek temiz enerjidede kirli işler oluyor.
Bu konuda herkesin bilgisi olsun isterim.