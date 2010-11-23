Digital Storm Hailstrom: 4.6GHz Core i7-980X işlemci ve GeForce GTX 580 Triple-SLI ile gelen oyuncu bilgisayarı

Yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Digital Storm, oyuncular için hazırladığı Hailstorm isimli masaüstü sistemini duyurdu. Tasarımıyla dikkat çeken sistem, sahip olduğu donanımın yanı sıra Sub-Zero adı verilen özel soğutma sistemiyle fark yaratmayı başarıyor. TEC Peltier ve Sıvı Soğutmanın bir arada kullanıldığı bilgisayar, sahip olduğu özel soğutma sistemi sayesinde 4.6GHz'e hız aşırtılmış 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisiyle geliyor.

Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip olan Digital Storm Hailstorm'un 7 bin dolara yaklaşan en üst versiyonunda, hız aşırtmalı Core i7-980X'e ek olarak Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580'nin üç tanesi SLI konfigürasyonunda çalışıyor. 6GB DDR3 bellek ve 1200 Watt güç kaynağına yer verilen sistemin daha düşük maliyetli vesiyonlarında ise Core i7-950 ve GeForce GTX 460 gibi seçeneklere yer veriliyor.