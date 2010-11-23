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Digital Storm Hailstrom: 4.6GHz Core i7-980X işlemci ve GeForce GTX 580 Triple-SLI ile gelen oyuncu bilgisayarı

8 yıl
63b
1
54
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Digital Storm, oyuncular için hazırladığı Hailstorm isimli masaüstü sistemini duyurdu. Tasarımıyla dikkat çeken sistem, sahip olduğu donanımın yanı sıra Sub-Zero adı verilen özel soğutma sistemiyle fark yaratmayı başarıyor. TEC Peltier ve Sıvı Soğutmanın bir arada kullanıldığı bilgisayar, sahip olduğu özel soğutma sistemi sayesinde 4.6GHz'e hız aşırtılmış 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisiyle geliyor.

Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip olan Digital Storm Hailstorm'un 7 bin dolara yaklaşan en üst versiyonunda, hız aşırtmalı Core i7-980X'e ek olarak Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580'nin üç tanesi SLI konfigürasyonunda çalışıyor. 6GB DDR3 bellek ve 1200 Watt güç kaynağına yer verilen sistemin daha düşük maliyetli vesiyonlarında ise Core i7-950 ve GeForce GTX 460 gibi seçeneklere yer veriliyor.


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Hypnotica 8 yıl
sanayi elektrigi aboneligi de bu fiyatın içindemiymiş :p
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egemenism 8 yıl
Çok güzel bi sistem olmuş ama hakkını yememek lazım. TR fiyatları baz alındığında da fiyatı pahalı değil. Bu kadar iyi parçalar varken zaten içine SSD koymamaları saçma olur. Sistemde kesin 2 adet SSD raid olarak çalışıyordur kanımca
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DH Misafiri 8 yıl
oHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA o paraya kendim daha iyi ve abartısız bir sistem toplarım
Beklerim nisan ayını
AMD 8 ÇEKİRDEKLİ BULLDOZER İŞLEMCİ
AMD 6990 CF EKRAN KARTI
16 GB OCZ 1800 MHZ RAM
CM STORM SNİPER KASA
NOCTUA İŞLEMCİ SOĞUTUCU
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H.E.B Sup 8 yıl
7000+%18KDV=8560 dolar evlere şenlik ben araba alırım o paraya


ayrıca 8560 dolara bu sistemden daha iyi bir sistem yapmazsam benim adım emre değil.
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quzman 8 yıl

DH Misafiri

oHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA o paraya kendim daha iyi ve abartısız bir sistem toplarım
Beklerim nisan ayını

AMD 8 ÇEKİRDEKLİ BULLDOZER İŞLEMCİ
AMD 6990 CF EKRAN KARTI
16 GB OCZ 1800 MHZ RAM
CM STORM SNİPER KASA
NOCTUA İŞLEMCİ SOĞUTUCU




Şimdi bu yazdığın sistem konudaki sistemden daha iyi öyle mi ?
Valla bravo ...
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sft67 8 yıl
İçeriğine göre fiyatı gerçekten uygun. ama kasa harbi sağlam :)
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Lull_82 8 yıl
dua edesim geldi..
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vidoko 8 yıl
fiyatı çok uygun bence özelliklere bakılırsa..
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
iyide elektrik dayanmaz buna sorun orda
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leech 8 yıl
ALLAH razı olsun, gözlerim doydu
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drkayzer 8 yıl
7000dolar gümrükten geçince 17000 dolar olur :D
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V4LKyR 8 yıl

drkayzer

7000dolar gümrükten geçince 17000 dolar olur :D

sadkjashlda aynen ya! :D
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H.E.B Sup 8 yıl
Bunu al solitaire oyna.:D
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Mr. Jingles 8 yıl
Adamlar resmen uçmuş şu özelliklere bakın ya

Bu arada Sub-Zero benim Mortal Kombat'taki adamımdı. Tek geçerim.
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yavuzuslu 8 yıl
o kadar paraya bundan daha iyi makine toplarsın bende pc mi kendim toplamayı tercih ederim araştırdım 7500 tl gibi bir fiyata intel 980x gigabyt ud9 2 adet 5970 24 gb ram 120 gb ssd su soğutmalı bir sistem toplana biliyor
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