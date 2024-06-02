Yaklaşık işareti (~) nasıl yapılır? Klavyede tilde işareti yapma

Yaklaşık işareti (~), matematik, programlama, dosya sistemleri, dizinler, URL adresleme, bazı dillerde aksan dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılan özel bir karakterdir. Tilde tuşu, bazı klavyelerde bulunmaz. Bu nedenle tilde işareti nasıl yapılır çok sorulur. Windows ve Mac klavyede yaklaşık işareti kısayolu burada.

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Yaklaşık işareti nasıl yapılır ⌨️

Tam Boyutta Gör Yaklaşık işareti kısayol tuşu ALT + 0126’dır. Numlock olmayan klavyelerde, ALT GR tuşuna ve Ü harfine basılarak tilde işareti yapılır. Word’de harfe yaklaşık işareti eklemek için Ctrl + Shift + ~ tuşlarına basılır. Klavyede yaklaşık eşittir yapmak için Alt tuşuna basılı tutularak 247 yazılır.

Mac’te tilde işareti nasıl yapılır 💻

Tam Boyutta Gör Mac klavyede yaklaşık işareti yapmak için Option + N tuşlarına basılır. Mac’te yaklaşık eşittir yapmak için Option + X kısayolu kullanılır.

Yaklaşık işareti kopyala ~

Yaklaşık eşittir kopyala ≈

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