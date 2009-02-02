Digitus SATA HDD Docking Station (DA-70540)

Son günlerde masa üstü sabit disk istasyonları oldukça popüler oldu. Başarılı çevre birimleri ile tanınan Digitus da masa üstü sabit disk istasyonu üreticileri arasına katılmış durumda.
3,5” ve 2,5” sabit diskleri USB portu üzerinden bilgisayarınıza bağlamanızı sağlayan Digitus HDD Docking Station, harici USB disk kutularından sabit disk değiştirme konusundaki pratikliği ile ayrılıyor. Digitus’un disk istasyonuna birkaç saniye içerisinde sabit disk takabilir ve yine birkaç saniye içerisinde bu diski sökerek bir başkasını takabilirsiniz.
Çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyan cihaz yanında; bir adet adaptör ve USB data kablosu geliyor. Bağlantılar ve güç düğmesi arka kısımda yer alan Digitus Disk Station'da bilgi taransferi USB 2.0 üzerinden yapılıyor.
Daha çok teknik servis çalışanları veya bilgi kurtarma, yedekleme işleri ile uğraşanların işine yarayabilecek tarzda olan cihaza, sabit diskleri dikey bir şekilde yerleştiriyoruz. USB 2.0 portu üzerinden Windows Vista işletim sistemi ile dosya kopyalarken 36MB/sn, sabit disk performans değerlendirme yazılımı HD Tune ile yapılan testlerde ise 33MB/sn okuma hızına ulaşabilen Digitus HDD Docking Station, hız konusunda USB 2.0 teknolojisinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyor gibi görünüyor.
Cihazın pratik kullanım şekli yanında bazı sorunları da getiriyor. Sabit disklerin açıkta duruyor olmaları darbelere karşı korumasız kalmalarına neden oluyor. Ayrıca cihaz üzerinde soğutma sistemi bulunmadığı için sabit diskleri cihaz ile birlikte uzun süre kullanmak sakıncalı olabilir. DA-70540 daha çok teknik servisler ve bir çok sabit diski kısa sürelerle harici olarak bağlama ihtiyacı olan kişilere yönelik bir ürün gibi duruyor. Uzun süreli kullanımlar için kapalı yapıya sahip USB kutular kullanmakta yarar var.
- Türkiye temsilcisi
Bimel
- WEB Sitesi
www.bimel.com.tr
- Toplam Puan
7/10
- Fiyat/Performans
5/10
- Fiyat
45$+KDV
- Kullanması kolay, basit yapı
- 3,5" ve 2,5" disk desteği
- Az yer kaplaması
- HDD'leri soğutmaması
- HDD'leri darbelere karşı korumaması
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kasa içinde hdd leri soğutmak için özel bir şey yapmıyoruz burada özel bir şey yapılmamış dik durması,her yönden hava alabilmesi ve dışarıda olması soğutma açısında neden soğutma açısında yeterli olmasın ki
sanal marketimde var isteyen alabilir
Tabi olumsuz yönlerini göz önünde buludurmak lazım ...
aleti kart okuyucu gibidüşünürsek , taktığımız disklerde sd yada micro sd kartın büyüğü gibi düşünebiliriz ... ihtiyacı olana güzel ürün kısaca