Digitus SATA HDD Docking Station (DA-70540)

Son günlerde masa üstü sabit disk istasyonları oldukça popüler oldu. Başarılı çevre birimleri ile tanınan Digitus da masa üstü sabit disk istasyonu üreticileri arasına katılmış durumda.

3,5” ve 2,5” sabit diskleri USB portu üzerinden bilgisayarınıza bağlamanızı sağlayan Digitus HDD Docking Station, harici USB disk kutularından sabit disk değiştirme konusundaki pratikliği ile ayrılıyor. Digitus’un disk istasyonuna birkaç saniye içerisinde sabit disk takabilir ve yine birkaç saniye içerisinde bu diski sökerek bir başkasını takabilirsiniz.

Çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyan cihaz yanında; bir adet adaptör ve USB data kablosu geliyor. Bağlantılar ve güç düğmesi arka kısımda yer alan Digitus Disk Station'da bilgi taransferi USB 2.0 üzerinden yapılıyor.

Daha çok teknik servis çalışanları veya bilgi kurtarma, yedekleme işleri ile uğraşanların işine yarayabilecek tarzda olan cihaza, sabit diskleri dikey bir şekilde yerleştiriyoruz. USB 2.0 portu üzerinden Windows Vista işletim sistemi ile dosya kopyalarken 36MB/sn, sabit disk performans değerlendirme yazılımı HD Tune ile yapılan testlerde ise 33MB/sn okuma hızına ulaşabilen Digitus HDD Docking Station, hız konusunda USB 2.0 teknolojisinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyor gibi görünüyor.

Cihazın pratik kullanım şekli yanında bazı sorunları da getiriyor. Sabit disklerin açıkta duruyor olmaları darbelere karşı korumasız kalmalarına neden oluyor. Ayrıca cihaz üzerinde soğutma sistemi bulunmadığı için sabit diskleri cihaz ile birlikte uzun süre kullanmak sakıncalı olabilir. DA-70540 daha çok teknik servisler ve bir çok sabit diski kısa sürelerle harici olarak bağlama ihtiyacı olan kişilere yönelik bir ürün gibi duruyor. Uzun süreli kullanımlar için kapalı yapıya sahip USB kutular kullanmakta yarar var.

KÜNYE Türkiye temsilcisi

Bimel

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7/10

7/10 Fiyat/Performans

5/10

5/10 Fiyat

45$+KDV ARTILAR Kullanması kolay, basit yapı

3,5" ve 2,5" disk desteği

Az yer kaplaması EKSİLER HDD'leri soğutmaması

HDD'leri darbelere karşı korumaması