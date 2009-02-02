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Digitus SATA HDD Docking Station (DA-70540)

Son günlerde masa üstü sabit disk istasyonları oldukça popüler oldu. Başarılı çevre birimleri ile tanınan Digitus da masa üstü sabit disk istasyonu üreticileri arasına katılmış durumda. Bu yazımızda f
10 yıl
22,4b
1
7
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Son günlerde masa üstü sabit disk istasyonları oldukça popüler oldu. Başarılı çevre birimleri ile tanınan Digitus da masa üstü sabit disk istasyonu üreticileri arasına katılmış durumda.

Digitus SATA HDD Docking Station (DA-70540)
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3,5” ve 2,5” sabit diskleri USB portu üzerinden bilgisayarınıza bağlamanızı sağlayan Digitus HDD Docking Station, harici USB disk kutularından sabit disk değiştirme konusundaki pratikliği ile ayrılıyor. Digitus’un disk istasyonuna birkaç saniye içerisinde sabit disk takabilir ve yine birkaç saniye içerisinde bu diski sökerek bir başkasını takabilirsiniz.

Digitus SATA HDD Docking Station (DA-70540)
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Çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyan cihaz yanında; bir adet adaptör ve USB data kablosu geliyor. Bağlantılar ve güç düğmesi arka kısımda yer alan Digitus Disk Station'da bilgi taransferi USB 2.0 üzerinden yapılıyor.

Digitus SATA HDD Docking Station (DA-70540)
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Daha çok teknik servis çalışanları veya bilgi kurtarma, yedekleme işleri ile uğraşanların işine yarayabilecek tarzda olan cihaza, sabit diskleri dikey bir şekilde yerleştiriyoruz. USB 2.0 portu üzerinden Windows Vista işletim sistemi ile dosya kopyalarken 36MB/sn, sabit disk performans değerlendirme yazılımı HD Tune ile yapılan testlerde ise 33MB/sn okuma hızına ulaşabilen Digitus HDD Docking Station, hız konusunda USB 2.0 teknolojisinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyor gibi görünüyor.

Digitus SATA HDD Docking Station (DA-70540)
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Cihazın pratik kullanım şekli yanında bazı sorunları da getiriyor. Sabit disklerin açıkta duruyor olmaları darbelere karşı korumasız kalmalarına neden oluyor. Ayrıca cihaz üzerinde soğutma sistemi bulunmadığı için sabit diskleri cihaz ile birlikte uzun süre kullanmak sakıncalı olabilir. DA-70540 daha çok teknik servisler ve bir çok sabit diski kısa sürelerle harici olarak bağlama ihtiyacı olan kişilere yönelik bir ürün gibi duruyor. Uzun süreli kullanımlar için kapalı yapıya sahip USB kutular kullanmakta yarar var.

KÜNYE
  • Türkiye temsilcisi
    Bimel
  • WEB Sitesi
    www.bimel.com.tr
  • Toplam Puan
    7/10
  • Fiyat/Performans
    5/10
  • Fiyat
    45$+KDV
ARTILAR
  • Kullanması kolay, basit yapı
  • 3,5" ve 2,5" disk desteği
  • Az yer kaplaması
EKSİLER
  • HDD'leri soğutmaması
  • HDD'leri darbelere karşı korumaması

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Annalyze 10 yıl
güzelmiş bir tane sabit diski harici olarak kullana biliyorsun
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max975 10 yıl
hadi bakalım ne kadar tutulacak.
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yonex78 10 yıl
okuma yazma hızları düşük usb arabiriminden kaynaklanıyor sanırım e sata da koysalardı daha kullanışlı olurdu sanırım
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karmaşık 10 yıl

Orjinalden alıntı: Speed-Step

Cihazın pratik kullanım şekli yanında bazı sorunları da getiriyor. Sabit disklerin açıkta duruyor olmaları darbelere karşı korumasız kalmalarına neden oluyor. Ayrıca cihaz üzerinde soğutma sistemi bulunmadığı için sabit diskleri cihaz ile birlikte uzun süre kullanmak sakıncalı olabilir. DA-70540 daha çok teknik servisler ve bir çok sabit diski kısa sürelerle harici olarak bağlama ihtiyacı olan kişilere yönelik bir ürün gibi duruyor. Uzun süreli kullanımlar için kapalı yapıya sahip USB kutular kullanmakta yarar var.



kasa içinde hdd leri soğutmak için özel bir şey yapmıyoruz burada özel bir şey yapılmamış dik durması,her yönden hava alabilmesi ve dışarıda olması soğutma açısında neden soğutma açısında yeterli olmasın ki


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KANUNI61 10 yıl
cok gereksiz bir alet
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milyondabir 10 yıl
1 senedir kullaniyorum harika bir ürün bundan sonra alacagim tüm kutu sekilleri boyle olur
sanal marketimde var isteyen alabilir
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TRaMbLeN 10 yıl
güzel fikir
Tabi olumsuz yönlerini göz önünde buludurmak lazım ...
aleti kart okuyucu gibidüşünürsek , taktığımız disklerde sd yada micro sd kartın büyüğü gibi düşünebiliriz ... ihtiyacı olana güzel ürün kısaca
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