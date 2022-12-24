Dijital Kuryeler Gerçek Dünya ile Köprü Kuruyor

Dijital kontrat yönetimi ve kimlik doğrulama hizmetlerini müşterilerin kapısına getirmek üzere kurulan Dijital Kurye Platformu'nun nasıl çalıştığını şirket CEO'su Oral Başer ile konuştuk

Her ne kadar dijital dünyanın nimetleri hayatımızı üst düzeyde kolaylaştırsa da gerçek dünyanın gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için halen manuel müdahaleler gerekebiliyor. Böyle bir ihtiyacın ortaya çıkardığı duruma cevap olarak da geliştirilen Dijital Kurye Platformu, dijital kontrat yönetimi ve kimlik doğrulama hizmetlerini bireysel ve kurumsal müşterilerinin ayağına getirmek üzere kurulan bir şirket. Platformun kuryeleri, imzalatılmak istenen belgelerin, dijital olarak doğrulanan kişilerle uzaktan ya da kapıda imzalatılmasını, imza süreci tamamlandığında da belgenin hem gönderici hem de imzacı ile paylaşılmasını sağlıyor. Kuryeler, taşıdıkları verileri ve belgeleri kesinlikle görmüyor. Veri ve belgeler kuryelerin elindeki tablete yüklü halde geliyor ve sadece müşteriye daha önceden iletilen şifre ile açılabiliyor. Konuyla ilgili olarak Dijital Kurye CEO'su Oral Başer ile dijital kurye ve bunun da ötesinde Avrupa Birliği'nin ve tabi Türkiye'nin de gündeminde olan Dijital Kimlik meselesini konuştuk.