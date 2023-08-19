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    Çinli DFSK yeniden Türkiye'de! BYD'nin Türkiye'de satışa başlayacağı tarih açıklandı - DH Oto Gündem

    Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde bu yıl Türkiye'ye giriş yapacak olan Çinli otomobil markalarını, Renault Austral E-Tech Full Hybrid'i, makyajlı 2008'i ve Togg'un teslimatlarını konuştuk.

    Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde bu yıl Türkiye'ye giriş yapacak olan Çinli otomobil markalarını, Renault Austral E-Tech Full Hybrid'i, makyajlı 2008'i ve Togg'un teslimatlarını konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş
    01:10 - Peş peşe gelen akaryakıt zamları belimizi büktü
    05:05 - Renault Austral E-Tech Full Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu
    14:14 - MG Marvel R Türkiye fiyatı açıklandı
    18:14 - Makyajlı Peugeot 2008'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
    27:10 - Çinli BYD'nin Türkiye'de satışa başlayacağı tarih açıklandı
    29:54 - Çinli otomotiv üreticisi DFSK yeniden Türkiye'de
    34:15 - Togg'un güncel teslimat sayısı açıklandı
    37:15 - Kapanış

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