DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi fiyat listelerinde

Yüksek performans segmenti için lanse edilen Radeon HD 5800 serisinden sonra AMD-ATi, alt fiyat segmentlerini hedef alan yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın 13 Ekim'de satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisi için fiyatlar bilgileri netleşiyor. Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 olmak üzere ilk etapta iki model ile gelecek olan yeni seri, fiyat listelerinde görünmeye başladı. Juniper LE GPU'sunu kullanan Radeon HD 5750 modelinin 119 Avro, Juniper XT GPU'sunu kullanan Radeon HD 5770 modelinin ise 149 Avro seviyesinden listelendiği bildiriliyor.
Fiyat bilgileriyle birlikte teknik özellikleri de netleşen yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5750, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 1120x paralel işlem birimi ve 56x doku ünitesiyle donatılan yeni nesil ekran kartında grafik işlemci çalışma frekansının 700MHz, bellek hızının ise 4600MHz olacağı bildirilirken, aynı özelliklere sahip olan Radeon HD 5770 modelinde ise GPU hızının 125MHz'lik artış ile 825MHz olarak gelmesi bekleniyor. Her ikisiande de çift slot soğutucu kullanılan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının 13 Ekim itibariyle satışta olmaları bekleniyor.
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"played some l4d on 4/8 and css on max AA/AS with better fps stability. I am currently running the CCC auto tune function.
Running full load and temperature is <60 degrees (according to CCC), fan isn't even loud, sounds like idling fan speed. I'm glad
I've upgraded from a 9800GT."
overclockers.com.au/...
overclockers.com.au/...
overclockers.com.au/...
kaynak
forums.overclockers.com.au/...
HD5770 max 108watt ; idle 18 watt
img16.imageshack.us/...
HD5750 max 86watt ; idle 16 watt
img44.imageshack.us/...
sertacaygun asusun soğutması da referans değil mi ?
ASUS'un 4800 serisine benzer soğutucu sistemi kullanmasının nedeni nedir referanslara göre ?
ati sana bedava kart verse gene bi sorun çıkartır almazsın
core i7 ve ve ati hd5650'li konf. beklıyorum da ,2010 yaz sonu anca gelir...
yukarıdaki kart için yorum yazan arkadaslar neden 128 bit veriyolu hızını yeterli goruyorlar anlayamadım...256 bit cook buyuk fark degıl mı??
deveyuku.com/...
Herşey biryana biz niye ekran kartı üretemiyoruz, Rahmetli sakıp sabancının dediği gibi;
Elimizde ne var elimizde ???
Üçün biri var beee !!! :)
Ayrıca 5770 GTS250 (135$) civarında bir performansı GTX260 fiyatına (199$) veriyor... Ya fiyatları baya kırmaları lazım, yada bu DX11 ve Direct Compute olaylarının dehşet birşey olması gerek...
Bu arada dün Gigabyte Ultra Durable GTX260 OC aldım, Nvidia fiyatları kırmayacağını açıklayınca özellikle... Daha OC ile (720mhz core ile) GTX275 seviyesine ulaşabiliyor kart... F/P kartı baya bence. Yorumları alayım?
acayip bişey koymuşlar