DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi fiyat listelerinde

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Yüksek performans segmenti için lanse edilen Radeon HD 5800 serisinden sonra AMD-ATi, alt fiyat segmentlerini hedef alan yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın 13 Ekim'de satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisi için fiyatlar bilgileri netleşiyor. Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 olmak üzere ilk etapta iki model ile gelecek olan yeni seri, fiyat listelerinde görünmeye başladı. Juniper LE GPU'sunu kullanan Radeon HD 5750 modelinin 119 Avro, Juniper XT GPU'sunu kullanan Radeon HD 5770 modelinin ise 149 Avro seviyesinden listelendiği bildiriliyor.

Fiyat bilgileriyle birlikte teknik özellikleri de netleşen yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5750, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 1120x paralel işlem birimi ve 56x doku ünitesiyle donatılan yeni nesil ekran kartında grafik işlemci çalışma frekansının 700MHz, bellek hızının ise 4600MHz olacağı bildirilirken, aynı özelliklere sahip olan Radeon HD 5770 modelinde ise GPU hızının 125MHz'lik artış ile 825MHz olarak gelmesi bekleniyor. Her ikisiande de çift slot soğutucu kullanılan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının 13 Ekim itibariyle satışta olmaları bekleniyor.