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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi fiyat listelerinde

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi fiyat listelerinde
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Yüksek performans segmenti için lanse edilen Radeon HD 5800 serisinden sonra AMD-ATi, alt fiyat segmentlerini hedef alan yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın 13 Ekim'de satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisi için fiyatlar bilgileri netleşiyor. Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 olmak üzere ilk etapta iki model ile gelecek olan yeni seri, fiyat listelerinde görünmeye başladı. Juniper LE GPU'sunu kullanan Radeon HD 5750 modelinin 119 Avro, Juniper XT GPU'sunu kullanan Radeon HD 5770 modelinin ise 149 Avro seviyesinden listelendiği bildiriliyor.

Fiyat bilgileriyle birlikte teknik özellikleri de netleşen yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5750, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 1120x paralel işlem birimi ve 56x doku ünitesiyle donatılan yeni nesil ekran kartında grafik işlemci çalışma frekansının 700MHz, bellek hızının ise 4600MHz olacağı bildirilirken, aynı özelliklere sahip olan Radeon HD 5770 modelinde ise GPU hızının 125MHz'lik artış ile 825MHz olarak gelmesi bekleniyor. Her ikisiande de çift slot soğutucu kullanılan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının 13 Ekim itibariyle satışta olmaları bekleniyor.


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simplethinks 10 yıl
DDR3 lü 4870 görmedim
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ser_ka_n 10 yıl
forums.overclockers.com.au sitesinde " loupseul " nickli kullanıcı gigabyte hd5770 i almış bile .

"played some l4d on 4/8 and css on max AA/AS with better fps stability. I am currently running the CCC auto tune function.

Running full load and temperature is <60 degrees (according to CCC), fan isn't even loud, sounds like idling fan speed. I'm glad

I've upgraded from a 9800GT."

overclockers.com.au/...
overclockers.com.au/...
overclockers.com.au/...

kaynak
forums.overclockers.com.au/...


HD5770 max 108watt ; idle 18 watt
img16.imageshack.us/...

HD5750 max 86watt ; idle 16 watt
img44.imageshack.us/...

sertacaygun asusun soğutması da referans değil mi ?
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sertacaygun 10 yıl
ser_ka_n,
ASUS'un 4800 serisine benzer soğutucu sistemi kullanmasının nedeni nedir referanslara göre ?
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yekoo 10 yıl
4870 performansı beklemeyin bundan 4850 civarı gezinir anca... ati her zaman %60-80-110 gibi rakamlar söylüyor ama hiç birinin tuttuğunu görmedim bırak yaklaşmıyor bile gece rüyadamı görüyo nedir gerçekçi değil ati kullanıcılarını kandırıyor..
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sadtneverdie 10 yıl
işime gelirse SLfire bile yaparım hiç problem değil.
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DISTURBED 10 yıl

sadtneverdie

işime gelirse SLfire bile yaparım hiç problem değil.

ati sana bedava kart verse gene bi sorun çıkartır almazsın
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sendemail 10 yıl
laptoplara ne zaman inecek ,
core i7 ve ve ati hd5650'li konf. beklıyorum da ,2010 yaz sonu anca gelir...
yukarıdaki kart için yorum yazan arkadaslar neden 128 bit veriyolu hızını yeterli goruyorlar anlayamadım...256 bit cook buyuk fark degıl mı??
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hasan1986 10 yıl
Ewet arkadaşlar. 5770 fiyatı daha gelmesende 440 gibi bir rakam olarak gözüküyor. Bence çok fazla.

deveyuku.com/...
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mgedik06 10 yıl
ati değişmez ekran kartı üretim politikalasını oynuyor yine, 128 bit dx11 için nekadar yeterli olur ? bana kalırsa ekran kartında 256 bit altı oyuncu arkadaşlarımız için bir anlama ifade etmiyor artık. iş sektöründe kullanan grafikçiler ise zaten paraya kıyıyolar, bu kartlarda işi bilmeyen, iyi olsun ama ucuzundan olsun diyenleri düdüklemekten başka bişey olmuyor, dx 11 ağırlıklı grafik ve oyun sektörüne hitap ettiğine göre ekonomi yapıyım derken zarar yapmamak gerek, bu kartlar alanı tatmin etmeyip bir kaç ay sonra satmaya zorunlu bırakabilir. biraz daha para denkleyip orta seviyeye ulaşmak gerekli diye düşünüyorum, biraz o/c ile oyunlarda iyi performans alınabilir, dx11 kart alacaksanız ve dx11 in yeteneklerinin ne olduğundan az çok haberdar iseniz kesinlikle paraya biraz kıyılmalı bana kalırsa...
Herşey biryana biz niye ekran kartı üretemiyoruz, Rahmetli sakıp sabancının dediği gibi;
Elimizde ne var elimizde ???
Üçün biri var beee !!! :)
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DISTURBED 10 yıl
bu seri çok satar burayada yazıyorum.
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XivA 10 yıl
bunların güç tüketim değerleri nasıl peki.
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thorismund 10 yıl
5770in oc performansı nasıl olucak çok merak ediyorum.4770 in yaptığını yapabilecek mi acaba???
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sendomi 10 yıl
şu anda 4770'im var bu durumda 5750 ile aynı performansta sayılır eğer öyleyse bir üst model olan 5770 almak mantıklı olacaktır ki adam gibi testleri görsek çok iyi olacak dx11 diye bu kartlara geçmenin ekstradan para vermenin anlamı yok gibi duruyor ama daha dx11 oyunda görmedik dx10 ile arada görüntü farkı nedir onu bile bilmiyoruz
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Chembond 10 yıl
5850 bu performansa bu fiyatlara varken 57xxlerin işi zor..

Ayrıca 5770 GTS250 (135$) civarında bir performansı GTX260 fiyatına (199$) veriyor... Ya fiyatları baya kırmaları lazım, yada bu DX11 ve Direct Compute olaylarının dehşet birşey olması gerek...

Bu arada dün Gigabyte Ultra Durable GTX260 OC aldım, Nvidia fiyatları kırmayacağını açıklayınca özellikle... Daha OC ile (720mhz core ile) GTX275 seviyesine ulaşabiliyor kart... F/P kartı baya bence.
Yorumları alayım?
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DownClock01 10 yıl
etrafa para saçmaya gücü yetmicek benim gibi arkadaşların alıcağı tek kart bence 5770...
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KANUNI61 10 yıl
cift slot tasarım sacma olmuş bence düzgün bir soğutucu takardı adam one oyle
acayip bişey koymuşlar
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Executor Arhentir 10 yıl
Başka kod isim bulamaşılar çizgi film karakteri ismi koymuşlar
alınası bir kartta benziyor inş. o/c olabiliyordur gpusu
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